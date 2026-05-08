Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής τ0υ ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πάντως, ο κ. Θεοχάρης επέμεινε στη λογική του Μαξίμου να «βαφτίζει» μεγάλα σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ ως απλή και συνήθη εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων από τους βουλευτές, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε πως «δεν γίνεται και μεταρρύθμιση και ρουσφέτι», με τον κ. Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει πως «οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν ρουσφέτια των ψηφοφόρων τους».

Θεοχάρης: Οι διαφορετικές απόψεις δεν είναι πρόβλημα

Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως, «χθες, ήταν μια πολύ ζωντανή δημοκρατική διαδικασία».

«Υπάρχουν διαδικασίες, στις οποίες, ακούγεται μια κριτική με στόχο να δικαιολογήσει ή να προκαλέσει τη διάσπαση και τα προβλήματα, και υπάρχουν διαδικασίες που η όποια κριτική ακούστηκε έχει περισσότερο ενωτικό, δυναμωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, να φέρει την κοινοβουλευτική ομάδα πιο κοντά», υποστήριξε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τις διαφωνίες που διατύπωσαν ουκ ολίγοι «γαλάζιοι» βουλευτές με τον τρόπο λειτουργίας του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, «όλες οι τοποθετήσεις αναγνώρισαν τον κοινό στόχο, ο οποίος είναι να πετύχουμε την τρίτη νίκη», ενώ ισχυρίσθηκε πως «δεν βρέθηκε ένας βουλευτής που να μην επαινέσει το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος στοχοθετεί, συντονίζει, δίνει λύσεις σε πολλαπλά προβλήματα και αν κάπου γίνονται λάθη ή προβλήματα, είναι ακριβώς επειδή θα έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένο το επιτελικό κράτος».

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι «το πρόβλημα των βουλευτών ήταν ότι με αυτού του είδους τις δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή αμφισβητήθηκε και ο ρόλος του βουλευτή. Αμφισβητήθηκε το κατά πόσον έχουμε δικαίωμα να μιλάμε στους πολίτες που μας ψηφίζουν. Αμφισβητήθηκε κατά πόσον έχουμε δικαίωμα να δεχόμαστε αιτήματα για τους ίδιους. Αυτή λοιπόν η κουβέντα που άνοιξε, ορθώς, δημιούργησε ζητήματα για το κατά πόσον ο ρόλος, όπως τον ξέρουμε του βουλευτή, πρέπει να συνεχίσει να είναι έτσι ή πρέπει να είναι διαφορετικός».

Δεν δίστασε, μάλιστα, να κάνει και προβλέψεις για τις εκλογές, λέγοντας πως «αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα ότι υπάρχει μια διάλυση και μια αποδρομή της κυβέρνησης. Θα καταλήξουμε η Νέα Δημοκρατία να πάρει 31% στις εκλογές και π.χ. το δεύτερο κόμμα να πάρει 14-15% και να λέμε ότι έχασε η Νέα Δημοκρατία».

Για τον ρόλο των βουλευτών, τις «εξυπηρετήσεις» και τα ρουσφέτια, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «ακούμε μια κριτική και από κόμματα τα οποία έχουν και αυτά ιστορία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά κανένας δεν λέει να γίνεται τίποτα παράνομο, αλλά ο ρόλος του βουλευτή είναι να μαζεύει τα παράπονα των πολιτών, να τα μεταφέρει στη δημόσια διοίκηση, όποτε μπορούν να λυθούν, να λυθούν, και να λαμβάνει τα μηνύματα της αλλαγής των νόμων που πρέπει να γίνουν ώστε οι νόμοι να γίνουν δίκαιοι».

Τσουκαλάς: Δεν γίνεται και μεταρρύθμιση και ρουσφέτι

«Μας πρήξανε 3 μήνες για κάτι το οποίο πουθενά δεν έχει γίνει στην Ευρώπη και το κάνανε μόνο αυτοί, αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ότι είναι κάτι φοβερό και ‘ντροπή μας’ που δεν το ψηφίσαμε. Και οι βουλευτές τους διαφωνούσαν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τόνισε για τα εσωκομματικά της ΝΔ, στον απόηχο και της χθεσινής συνεδρίασης της «γαλάζιας» Κ.Ο.: «Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες, όταν ο κύριος Καραμανλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία λέει για τον κύριο Δένδια ότι προτιμάει να πάει στη Σελήνη από το να έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι να δώσει μάχη».

Για να επισημάνει: «Άρα, δεν είναι μια εικόνα ‘τι ωραία, τι καλά’. Διαπραγματεύονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε ‘ώπα, κύριε πρωθυπουργέ, εμείς αν είναι να κινδυνεύουμε να μας ελέγχει η Δικαιοσύνη, θα σας στηρίζουμε. Και τους είπε ο πρωθυπουργός ‘έχετε δίκιο παιδιά, δεν θα ελέγξει κανέναν από εσάς η Δικαιοσύνη’. Αυτό είναι το νόημα όλων των τελευταίων ημερών».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε, μάλιστα, πως «έλεγαν προχθές Καραμανλής, Τριαντόπουλος, τους πήγαμε σε προανακριτική ενώ ήταν αθώοι, λέει η κυβέρνηση – γιατί το ζήτησαν, και η κυρία Αραμπατζή το ζήτησε. Αλλά τώρα άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση. Τότε μας έλεγε η κυβέρνηση είναι παρωχημένο το αρ. 86, δεν μπορούμε να κάνουμε τους ανακριτές απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο. Τι μας λέει τώρα η κυβέρνηση; ‘Έχουμε το 86, πρέπει να κάνουμε τους ανακριτές. Αξιολογήσαμε εκείνο που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρούμε ότι είναι λάθος. Όχι προανακριτική’».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «ακούγαμε πριν ότι στην ουσία εδώ οι βουλευτές εξεγείρονται για να μη χάσουν τον τρόπο που πολιτεύονται, το ρουσφέτι, αυτό εννοούν στην ουσία. Προφανώς, πρέπει να αλλάξουμε πίστα σαν χώρα», ανέφερε, τονίζοντας πως «δεν γίνεται και μεταρρύθμιση και ρουσφέτι. Δεν γίνεται ό,τι είναι ευρωπαϊκό, η κυβέρνηση να λέει όχι. Την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη την οικτίρει, όπως και άλλα. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτή είναι η οπισθοδρομική κομπανία», είπε χαρακτηριστικά», προσθέτοντας πως «αυτή τη στιγμή στη χώρα γυρνάμε στον Μεσαίωνα».

«Οι πρώτοι δύο νόμοι του κυρίου Χατζηδάκι – το είπε και μόνος του – απέτυχαν παταγωδώς. Ο νόμος με τους λογιστές απέτυχε παταγωδώς. Δείτε πόσες συντάξεις βγήκαν από αυτό. Τι είχε μια βάση; Οι fast track συντάξεις. Αυτό δεν έλυσε το θέμα. Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν διαβάζει ταυτότητα. Άρα, δεν έχουν λυθεί όλα. Ακόμα και τώρα ταλαιπωρείται κόσμος. Εγώ μόνος μου είπα ότι οι fast track συντάξεις παίξανε θετικό ρόλο. Η κυβέρνηση παρουσίασε το θέμα ως λυμένο. Αυτή η κυβέρνηση μας πηγαίνει προς τα πίσω», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ξανθόπουλος: Θεσμικές αλλαγές που δεν πατούν στην πραγματικότητα

«Καθημερινά τα προβλήματα της κοινωνίας σωρεύονται από την αδυναμία παρέμβασης της κυβέρνησης. Και όταν λέω της κοινωνίας, δεν εννοώ το upper class. Μιλώ για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», τόνισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ως παράδειγμα την Δράμα, όπου «οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί από το ’24», όπως είπε.

«Εμείς είμαστε ένας νομός, κυρίως, πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και την Δευτέρα πάλι έχει σύσκεψη. Κάνουμε συσκέψεις επί συσκέψεων», σημείωσε.

Ο κ. Ξανθόπουλος κάνοντας αναφορά στην «περίφημη» μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε: «και το καταψηφίσαμε μετά λόγου γνώσεως, διότι υπάρχουν πλευρές και σημεία της μεταφοράς τα οποία είναι σκοτεινά», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως «για την επαρχία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το πρόγραμμα Leader. Επειδή λοιπόν αφορούσε την επαρχία, το πρόγραμμα Leader πληρωνόταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ. Εξοφλείται από εκεί. Καταλαβαίνω την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να επικαλείται θεσμικές αλλαγές, οι οποίες όμως δεν πατάνε στην πραγματικότητα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επισήμανε πως «δεν λύνονται τα προβλήματα, τα προβλήματα είναι εκεί, η καθημερινότητα είναι εκεί. Γι΄αυτό και εμείς κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Ουσιαστικά, οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν ρουσφέτια των ψηφοφόρων τους. Στην πράξη, η κοινωνία δυσκολεύεται. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση αυτό που ήταν να δώσει το έδωσε. Τουλάχιστον για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως προοδευτική αντιπολίτευση είναι να διατυπώσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο για να υπάρξει αντιπαράθεση και αντίπαλο δέος. Εάν δεν συνεννοηθούμε στην αντιπολίτευση, τα ίδια θα έρθουν», τόνισε χαρακτηριστικά.