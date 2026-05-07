Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
07 Μαΐου 2026, 13:25

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κ.Ο. της ΝΔ και τις αναφορές του στη συνταγματική αναθεώρηση σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «η ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού. Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει».

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «επί της υποθέσεως των κ.κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο» και πρόσθεσε ότι «τώρα, ενώ ακόμη και η κυρία Αραμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εις βάρος της είναι άδικες, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 και υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και καταψηφίσουν την πρόταση σύστασης. Η κυβέρνηση μάλιστα φαίνεται να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Σχετικά με το άρθρο 16, η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται», έφερε ως παράδειγμα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ενισχύοντας την πεποίθησή του ότι «δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του».

Αναφορικά με τις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο κ. Μητσοτάκης», εξηγώντας πως «υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την κυρία Συγγούνα».

Εξήγησε, δε, ότι «πρόκειται για την Αρχή στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη αν παρακολουθηθούν» και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «επιχείρησε να στήσει παγίδα και τελικά έπεσε η ίδια μέσα σε αυτή». Παράλληλα, σε ερώτηση σχετικά με ισχυρισμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου περί συνομιλιών, κάλεσε τον κ. Χατζηδάκη «να δώσει στη δημοσιότητα τα μηνύματα που επικαλείται ο κ. Μαρινάκης».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Open, επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πρότεινε τη διαδικασία των ανοιχτών βιογραφικών. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα να υπάρχουν προκηρυγμένες θέσεις και βιογραφικά ώστε ο καθένας να έχει καθαρή θέση».

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «πού ακριβώς προβλέπει το Σύνταγμα ότι αν δεν κλείσουν ‘πακέτο’ οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν μπορεί να πληρωθεί μεμονωμένα μία θέση».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση ενόψει εκλογών.

«Τι μας είπε προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στη Δικαιοσύνη. Άρα, επειδή πλησιάζουν εκλογές, παρότι υπάρχουν στοιχεία, γράφουν στα παπούτσια τους τη Δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ακόμη και την κυρία Αραμπατζή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πλέον επίσημη θέση της κυβέρνησης πως επειδή πλησιάζουν εκλογές δεν θα γίνει άλλη έρευνα για σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά», σημείωσε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Κόσμος
Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Θετικό ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της ΝΔ, ενώ η διεύρυνση, η τετραήμερη εργασία και η εκλογική ετοιμότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Σε επετειακή εκδήλωση 06.05.26

Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

