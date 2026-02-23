newspaper
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23 Φεβρουαρίου 2026, 13:11

Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δώσουν «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατ’ επέκταση, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν προτίθεται να συναινέσει στην πρώτη Βουλή. Άλλωστε, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τόσο πολιτικής ουσίας όσο και εκλογικής τακτικής.

Είναι σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν θα ήθελε να δημιουργηθεί κλίμα συμπόρευσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι η σχέση των δύο κομμάτων δεν είναι απλά ανταγωνιστική αλλά και συγκρουσιακή. Σε καμία περίπτωση η ηγεσία του Κινήματος δεν θέλει να φανεί πως «θολώνουν» οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το «άνοιγμα» στο κέντρο και τα τρία άρθρα

Η υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου, η λειτουργία των θεσμών και τα ζητήματα διαφάνειας αποτελούν «προμετωπίδα» της παράταξης, όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος. Σημειωτέον ότι η ανάδειξη των συγκεκριμένων θεμάτων λειτουργεί ως σταθερή «γέφυρα» μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και κεντρώων ψηφοφόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η «μάχη» του κέντρου επικαθορίζεται -μεταξύ άλλων- και από τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει σε πρώτο πλάνο τρία καίρια θέματα.

Το πρώτο αφορά το άρθρο 110 του Συντάγματος και την ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων. Η αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου περιλαμβάνεται στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη Βουλή.

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι η αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου 86. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να «διαλυθούν» οι σκιές πάνω από το πολιτικό σύστημα και να προστατευθεί η διαδικασία «από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη», όπως είχε υπογραμμίσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου).

Το τρίτο θέμα αφορά την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στόχος του Κινήματος είναι ο εις βάθος έλεγχος του πολιτικού χρήματος τόσο σε σχέση με τη χρηματοδότηση των κομμάτων όσο και των πολιτικών προσώπων.

Οι 8 προτεραιότητες

Πέρα από το άρθρο 110, το άρθρο 86 και την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με άλλες πέντε προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Επιπλέον, θα προταθεί η «απεξάρτηση» της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επίσης, στις προτάσεις που θα καταθέσει το Κίνημα περιλαμβάνεται η θέσπιση του δικαστικού ελέγχου άσχετων τροπολογιών που χρησιμοποιούνται στη Βουλή και αφορούν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ,  πρόσωπα που «ανήκουν» στο περιβάλλον της εκάστοτε κυβέρνησης.

Όσον αφορά την εκλογή του ΠτΔ, η αξιωματική αντιπολίτευση θα προτείνει την κατάργηση της πρόβλεψης εκλογής του με σχετική πλειοψηφία. Ταυτόχρονα, διατηρείται η αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Τέλος, προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι επίσης η θέσπιση ρητής υποχρέωσης του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγιώτης Δουδωνής έχει αναλάβει να συγκροτήσει ολιγομελή επιτροπή με επιστήμονες  και ακαδημαϊκούς. Η συγκεκριμένη ομάδα θα επεξεργαστεί το σύνολο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αποτελέσει και πεδίο διαβούλευσης στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Κατασκευές
Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
Plus size 23.02.26

Αληθινές γυναίκες - Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος

Οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey αγκαλιάζουν μια ευρεία γκάμα σωματότυπων στις πασαρέλες τηε Εβδομάδς Μόδας κι αυτό είναι κάτι στην εποχή των εξαιρετικά ισχνών προτύπων λόγω μανίας με τα «ενεσάκια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ελλάδα 23.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»

Από την Τρίτη έως τις 9 Μαρτίου τα δρομολόγια προς Σύνταγμα θα σταματούν στο σταθμό «Φιξ», ενώ νωρίτερα θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ακρόπολη» και «Συγγρού – Φιξ».

Σύνταξη
Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Στα μανταλάκια 23.02.26

Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό - Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
