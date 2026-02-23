Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δώσουν «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατ’ επέκταση, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν προτίθεται να συναινέσει στην πρώτη Βουλή. Άλλωστε, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τόσο πολιτικής ουσίας όσο και εκλογικής τακτικής.

Είναι σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν θα ήθελε να δημιουργηθεί κλίμα συμπόρευσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι η σχέση των δύο κομμάτων δεν είναι απλά ανταγωνιστική αλλά και συγκρουσιακή. Σε καμία περίπτωση η ηγεσία του Κινήματος δεν θέλει να φανεί πως «θολώνουν» οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το «άνοιγμα» στο κέντρο και τα τρία άρθρα

Η υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου, η λειτουργία των θεσμών και τα ζητήματα διαφάνειας αποτελούν «προμετωπίδα» της παράταξης, όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος. Σημειωτέον ότι η ανάδειξη των συγκεκριμένων θεμάτων λειτουργεί ως σταθερή «γέφυρα» μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και κεντρώων ψηφοφόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η «μάχη» του κέντρου επικαθορίζεται -μεταξύ άλλων- και από τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει σε πρώτο πλάνο τρία καίρια θέματα.

Το πρώτο αφορά το άρθρο 110 του Συντάγματος και την ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων. Η αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου περιλαμβάνεται στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη Βουλή.

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι η αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου 86. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να «διαλυθούν» οι σκιές πάνω από το πολιτικό σύστημα και να προστατευθεί η διαδικασία «από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη», όπως είχε υπογραμμίσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου).

Το τρίτο θέμα αφορά την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στόχος του Κινήματος είναι ο εις βάθος έλεγχος του πολιτικού χρήματος τόσο σε σχέση με τη χρηματοδότηση των κομμάτων όσο και των πολιτικών προσώπων.

Οι 8 προτεραιότητες

Πέρα από το άρθρο 110, το άρθρο 86 και την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με άλλες πέντε προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Επιπλέον, θα προταθεί η «απεξάρτηση» της εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επίσης, στις προτάσεις που θα καταθέσει το Κίνημα περιλαμβάνεται η θέσπιση του δικαστικού ελέγχου άσχετων τροπολογιών που χρησιμοποιούνται στη Βουλή και αφορούν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πρόσωπα που «ανήκουν» στο περιβάλλον της εκάστοτε κυβέρνησης.

Όσον αφορά την εκλογή του ΠτΔ, η αξιωματική αντιπολίτευση θα προτείνει την κατάργηση της πρόβλεψης εκλογής του με σχετική πλειοψηφία. Ταυτόχρονα, διατηρείται η αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Τέλος, προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι επίσης η θέσπιση ρητής υποχρέωσης του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγιώτης Δουδωνής έχει αναλάβει να συγκροτήσει ολιγομελή επιτροπή με επιστήμονες και ακαδημαϊκούς. Η συγκεκριμένη ομάδα θα επεξεργαστεί το σύνολο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αποτελέσει και πεδίο διαβούλευσης στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.