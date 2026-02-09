newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αιχμηρός ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος
Πολιτική 09 Φεβρουαρίου 2026, 18:31

Αιχμηρός ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος

«Το 2019 είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει» ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Let-Down Effect: Το άγχος τελειώνει, η ασθένεια ξεκινά…

Let-Down Effect: Το άγχος τελειώνει, η ασθένεια ξεκινά…

Spotlight

Επίθεση στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος κατά την έναρξη της εκδήλωσης «οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», του Κύκλου Ιδεών.

«Η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86»

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, αφού –όπως είπε– συγκάλυψε τις ευθύνες υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας στην πράξη το άρθρο 86, εμφανίζεται τώρα έτοιμη να διαμορφώσει μια «τέλεια» εκδοχή της ίδιας διάταξης, που δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί.

Ολόκληρη η δήλωση που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος:

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Ομως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ.

Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Let-Down Effect: Το άγχος τελειώνει, η ασθένεια ξεκινά…

Let-Down Effect: Το άγχος τελειώνει, η ασθένεια ξεκινά…

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Όσα ειπώθηκαν 09.02.26 Upd: 12:10

Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο - Πώς δρούσε το δίκτυο κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Woman 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Σύνταξη
O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του Θανάσης και Αλέξανδρος και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο,

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο