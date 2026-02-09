Αιχμηρός ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος

Επίθεση στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος κατά την έναρξη της εκδήλωσης «οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», του Κύκλου Ιδεών.

«Η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86»

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, αφού –όπως είπε– συγκάλυψε τις ευθύνες υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας στην πράξη το άρθρο 86, εμφανίζεται τώρα έτοιμη να διαμορφώσει μια «τέλεια» εκδοχή της ίδιας διάταξης, που δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί.

Ολόκληρη η δήλωση που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος:

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Ομως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ.

Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».