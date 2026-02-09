Αιχμηρός ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος
«Το 2019 είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει» ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
- Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
- Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μασκοφόροι με «μαϊμού» περιπολικά ανατίναξαν χρηματαποστολή
- Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
- Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι
Επίθεση στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος κατά την έναρξη της εκδήλωσης «οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», του Κύκλου Ιδεών.
«Η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86»
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, αφού –όπως είπε– συγκάλυψε τις ευθύνες υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας στην πράξη το άρθρο 86, εμφανίζεται τώρα έτοιμη να διαμορφώσει μια «τέλεια» εκδοχή της ίδιας διάταξης, που δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί.
Ολόκληρη η δήλωση που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος:
«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.
Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.
Ομως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ.
Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».
- Μαριάντα Πιερίδη για το bullying του γιου της: «Το δύσκολο είναι το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά»
- Ο Μακρόν ψάχνει και για κεντρικό τραπεζίτη – Γιατί παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο Βιλερουά
- Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μασκοφόροι με «μαϊμού» περιπολικά ανατίναξαν χρηματαποστολή
- Το μήνυμα του Γκουαρντιόλα για τον τίτλο και το τέλος της «ξηρασίας» 89 χρόνων
- Γιατί οι Ιταλοί παραγωγοί μπαίνουν μέσα πουλώντας λάδι
- Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Υποβαθμίζει τις «βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις» του δολαρίου
- «Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
- POS – IRIS: Καμπάνες έως 20.000 ευρώ – Ποιοι κινδυνεύουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις