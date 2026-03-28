Δουδωνής: Ο τρόπος που θα γίνουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο γήπεδο του Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διεξάγεται συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με συντονιστή τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτη Δουδωνή.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:

– Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ,

– Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,

– Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ,

– Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,

– Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ,

– Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος.

Το in μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν στην εκδήλωση: