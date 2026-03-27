Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Σε λίγες ώρες ανοίγει η αυλαία του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τις πολιτικές διαφωνίες να έχουν αμβλυνθεί και τις οργανωτικές αντιθέσεις να καταγράφονται με έμφαση. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, το κλίμα στο Τάε Κβο Ντο αναμένεται να είναι πανηγυρικό, όπως άλλωστε συμβαίνει συνήθως κατά την έναρξη των συνεδριακών διαδικασιών των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να παρουσιάσει το «πολιτικό μανιφέστο της πολιτικής αλλαγής», όπως ανέφεραν στο in πρόσωπα από το περιβάλλον του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος οργανωτικά – σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά- αναμένεται να είναι κυρίαρχος εντός του συνεδρίου, θα «ξεδιπλώσει» την πολιτική στρατηγική του κόμματος με ορίζοντα τη «μάχη» των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Η ομιλία Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να κάνει αναδρομή στην πορεία του Κινήματος. Θα μιλήσει για τον σημερινό ρόλο του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στο τι πρεσβεύει η παράταξη. Το «μανιφέστο της πολιτικής αλλαγής», που θα θέσει σε πρώτο πλάνο, θα είναι η πρόταση του Κινήματος για το αύριο της ελληνικής κοινωνίας. Επί της ουσίας, θα έχει ένα διακριτό περιεχόμενο κυβερνητικής πρότασης.

Όπως επισήμαναν στελέχη του κόμματος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα απευθύνει ένα ευρύ κάλεσμα σε κοινωνικές δυνάμεις να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ. «Θα πρόκειται για ένα κοινωνικό εγερτήριο» ανέφεραν με έμφαση στελέχη του κόμματος. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, θα γίνουν και πιο «προσωπικές» αναφορές. Ο ίδιος πρόκειται να δώσει έμφαση στη στήριξη των εργαζόμενων, των αγροτών, των νέων ανθρώπων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συγχρόνως, πρόκειται να θέσει ένα σαφές δίπολο απέναντι στη ΝΔ, μιλώντας για δύο ριζικά ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προχωρήσει στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος περί σταθερότητας. Παράλληλα, θα ασκήσει σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τη λειτουργία των θεσμών και του Κράτους Δικαίου. Θα επιμείνει στο «άνοιγμα» προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, εξηγώντας γιατί μέσω της πολιτικής του ο πρωθυπουργός δεν επιβεβαιώνει ότι είναι φιλελεύθερος και μεταρρυθμιστής.

Το επίμαχο σημείο «13» της πολιτικής απόφασης

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο». Το συγκεκριμένο απόσπασμα που περιγράφεται στο σημείο «13» της πολιτικής απόφασης, παρόλο που αποτέλεσε τις προηγούμενες ημέρες πεδίο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ηγεσία και στην πλευρά Δούκα, δεν είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει ρίξει τους τόνους. Ωστόσο, έχει διευκρινίσει ότι θα προτιμούσε μία σκληρότερη διατύπωση. Έχει ζητήσει να προστεθεί η φράση «και σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα».

Πάντως, στελέχη της ηγεσίας αναφέρουν ότι η πρόταση έχει παρουσιαστεί από τον Κώστα Σκανδαλίδη στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Από την πλευρά τους, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν πίσω. Μένει να φανεί ποια μέρα θα διεξαχθεί η επίμαχη ψηφοφορία και εάν θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις ή τριβές γύρω από το ζήτημα.

Tο βίντεο του καλωσορίσματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το απόγευμα, κατά την έναρξη των συνεδριακών διαδικασιών θα προβληθεί ένα ταυτοτικό βίντεο για τον προσανατολισμό και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Θα δίνεται έμφαση στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, στην ακρίβεια, στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη διαφθορά, στα εργασιακά δικαιώματα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.ά.

Το βίντεο θα δίνει έμφαση στα μεγάλα γεγονότα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, υπενθυμίζοντας ότι κάποιες στιγμές έρχεται ένα κρίσιμο σημείο όπου οι πολίτες αλλάζουν σελίδα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξηγεί γιατί η ώρα της ιστορίας της νέας αλλαγής είναι τώρα. Σε πρώτο πλάνο θα μπουν πολίτες που «αξιώνουν», πρόσωπα και άνθρωποι της καθημερινότητας, «που αξίζουν καλύτερες ημέρες». Σε αυτό το «μοτίβο» κινείται και το σύνθημα του συνεδρίου «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το τέταρτο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα με χαιρετισμό του γραμματέα της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), Γιάννη Βαρδακαστάνη. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και οι χαιρετισμοί σοσιαλιστικών ηγετών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων.

Το Σάββατο, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο των προγραμματικών θέσεων, ενώ τις καταστατικές αλλαγές θα παρουσιάσει ο επικεφαλής του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Ηρακλής Δρούλιας.

Την «Εθνική Στρατηγική» του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να παρουσιάσει ο βουλευτής επικρατείας του κόμματος και μέλος της ΚΟΕΣ, Δημήτρης Μάντζος.

Στις 12.30 αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ θα ακολουθήσει η παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου.