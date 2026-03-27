newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 12:20

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Spotlight

Σε λίγες ώρες ανοίγει η αυλαία του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τις πολιτικές διαφωνίες να έχουν αμβλυνθεί και τις οργανωτικές αντιθέσεις να καταγράφονται με έμφαση. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, το κλίμα στο Τάε Κβο Ντο αναμένεται να είναι πανηγυρικό, όπως άλλωστε συμβαίνει συνήθως κατά την έναρξη των συνεδριακών διαδικασιών των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να παρουσιάσει το «πολιτικό μανιφέστο της πολιτικής αλλαγής», όπως ανέφεραν στο in πρόσωπα από το περιβάλλον του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος οργανωτικά – σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά- αναμένεται να είναι κυρίαρχος εντός του συνεδρίου, θα «ξεδιπλώσει» την πολιτική στρατηγική του κόμματος με ορίζοντα τη «μάχη» των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Η ομιλία Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να κάνει αναδρομή στην πορεία του Κινήματος. Θα μιλήσει για τον σημερινό ρόλο του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στο τι πρεσβεύει η παράταξη. Το «μανιφέστο της πολιτικής αλλαγής», που θα θέσει σε πρώτο πλάνο, θα είναι η πρόταση του Κινήματος για το αύριο της ελληνικής κοινωνίας. Επί της ουσίας, θα έχει ένα διακριτό περιεχόμενο κυβερνητικής πρότασης.

Όπως επισήμαναν στελέχη του κόμματος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα απευθύνει ένα ευρύ κάλεσμα σε κοινωνικές δυνάμεις να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ. «Θα πρόκειται για ένα κοινωνικό εγερτήριο» ανέφεραν με έμφαση στελέχη του κόμματος. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, θα γίνουν και πιο «προσωπικές» αναφορές. Ο ίδιος πρόκειται να δώσει έμφαση στη στήριξη των εργαζόμενων, των αγροτών, των νέων ανθρώπων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συγχρόνως, πρόκειται να θέσει ένα σαφές δίπολο απέναντι στη ΝΔ, μιλώντας για δύο ριζικά ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προχωρήσει στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος περί σταθερότητας. Παράλληλα, θα ασκήσει σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τη λειτουργία των θεσμών και του Κράτους Δικαίου. Θα επιμείνει στο «άνοιγμα» προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, εξηγώντας γιατί μέσω της πολιτικής του ο πρωθυπουργός δεν επιβεβαιώνει ότι είναι φιλελεύθερος και μεταρρυθμιστής.

Το επίμαχο σημείο «13» της πολιτικής απόφασης

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο». Το συγκεκριμένο απόσπασμα που περιγράφεται στο σημείο «13» της πολιτικής απόφασης, παρόλο που αποτέλεσε τις προηγούμενες ημέρες πεδίο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ηγεσία και στην πλευρά Δούκα, δεν είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει ρίξει τους τόνους. Ωστόσο, έχει διευκρινίσει ότι θα προτιμούσε μία σκληρότερη διατύπωση. Έχει ζητήσει να προστεθεί η φράση «και σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα».

Πάντως, στελέχη της ηγεσίας αναφέρουν ότι η πρόταση έχει παρουσιαστεί από τον Κώστα Σκανδαλίδη στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Από την πλευρά τους, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν πίσω. Μένει να φανεί ποια μέρα θα διεξαχθεί η επίμαχη ψηφοφορία και εάν θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις ή τριβές γύρω από το ζήτημα.

Tο βίντεο του καλωσορίσματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το απόγευμα, κατά την έναρξη των συνεδριακών διαδικασιών θα προβληθεί ένα ταυτοτικό βίντεο για τον προσανατολισμό και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Θα δίνεται έμφαση στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, στην ακρίβεια, στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη διαφθορά, στα εργασιακά δικαιώματα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.ά.

Το βίντεο θα δίνει έμφαση στα μεγάλα γεγονότα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, υπενθυμίζοντας ότι κάποιες στιγμές έρχεται ένα κρίσιμο σημείο όπου οι πολίτες αλλάζουν σελίδα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξηγεί γιατί η ώρα της ιστορίας της νέας αλλαγής είναι τώρα. Σε πρώτο πλάνο θα μπουν πολίτες που «αξιώνουν», πρόσωπα και άνθρωποι της καθημερινότητας, «που αξίζουν καλύτερες ημέρες». Σε αυτό το «μοτίβο» κινείται και το σύνθημα του συνεδρίου «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το τέταρτο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα με χαιρετισμό του γραμματέα της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), Γιάννη Βαρδακαστάνη. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και οι χαιρετισμοί σοσιαλιστικών ηγετών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων.

Το Σάββατο, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο των προγραμματικών θέσεων, ενώ τις καταστατικές αλλαγές θα παρουσιάσει ο επικεφαλής του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Ηρακλής Δρούλιας.

Την «Εθνική Στρατηγική» του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να παρουσιάσει ο βουλευτής επικρατείας του κόμματος και μέλος της ΚΟΕΣ, Δημήτρης Μάντζος.

Στις 12.30 αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ θα ακολουθήσει η παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Κόσμος
Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σύνταξη
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Ελλάδα 27.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 27.03.26

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Σύνταξη
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Fizz 27.03.26

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

Σύνταξη
«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
ΕΣΥ 27.03.26

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Σύνταξη
Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο