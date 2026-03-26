Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαρτίου 2026, 10:21

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Spotlight

Αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τη δημοσκοπική εικόνα και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές εμφανίστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ενώ για μία ακόμη φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτό αποτελεί ταυτοτικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό μετά την συγκυβέρνηση που είχε γίνει σε περίοδο μνημονίων, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και η οποία μας πλήγωσε, να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσουμε, για να μπορέσει ακριβώς να δημιουργηθεί η πεποίθηση και να εδραιωθεί ότι όποιος δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε, όπως ήμασταν πάρα πολλά χρόνια ιστορικά, ο απέναντι πόλος» τόνισε ο κ. Δούκας μιλώντας στο MEGA για να προσθέσει.

«Λέμε προοδευτική διακυβέρνηση και μάλιστα καλέσαμε σε διάλογο τον κύριο Φάμελλο και τη Νέα Αριστερά στο συνέδριό μας. Άρα αυτό έχει παρθεί η απόφαση, ότι εμείς θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση και επιζητούμε τη συνεργασία με τα κόμματα».

«Εάν κάποιο στέλεχος λέει ότι εγώ δεν θέλω συνεργασία, διάλογο με τα κόμματα της Αριστεράς, μπορεί να το φέρει στο συνέδριο και να το συζητήσουν τα μέλη και να αποφασίσουμε. Απλά να ενημερώσω ότι στα πολιτικά όργανα έχουμε αποφασίσει ότι πάμε σε προοδευτική διακυβέρνηση, αποτυπώνεται και στη στρατηγική».

«Δεν έχουμε καμία σχέση με την κυβέρνηση των υποκλοπών»

Στο ενδεχόμενο κινδύνου ακυβερνησίας της χώρας, ο Χάρης Δούκας σημείωσε πως δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ, τονίζοντας ότι «(…)η ακυβερνησία προέρχεται ακριβώς διότι εμείς θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον εσωκομματικό διάλογο, αλλά και την ανάγκη για ρητή και κατηγορηματική στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά μετά το ζήτημα των υποκλοπών.

«Πρέπει να διατυπώσουμε ότι έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και δεν έχουμε καμία σχέση με την κυβέρνηση των υποκλοπών, που ακούμε τώρα τον άνθρωπο που έχει φτιάξει το Predator να κάνει όλες αυτές τις αποκαλύψεις».

«Εάν πούμε ότι καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και έδωσε έναν αγώνα και δικαιώθηκε και συνεχίζει αυτόν τον πολιτικό αγώνα και στηρίζουμε τον αγώνα του προέδρου και του ΠΑΣΟΚ, τότε δημιουργούμε πρόβλημα στο πρώτο. Το αντίθετο, ενισχύουμε και εδραιώνουμε».

«Ο διάλογος δημιουργεί μια συνθήκη εκτόνωσης. Για παράδειγμα, στον Δήμο της Αθήνας τα δημοτικά συμβούλια διαρκούν δέκα ώρες και κάνουμε και παράταξη πριν τα δημοτικά συμβούλια. Διατυπώνονται όλες οι απόψεις. Προφανώς σε κεντρικά θέματα θέλουμε να στηρίζουμε την εισήγηση της δημοτικής αρχής, αλλά διατυπώνονται απόψεις, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχει ένας σεβασμός στη διαφορετική άποψη και αυτό νομίζω έχει βοηθήσει ώστε δυόμισι χρόνια τώρα να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις μέσα από αναλυτικό και διεξοδικό διάλογο. Πολλές φορές υπάρχουν και τα στελέχη μας, τα οποία λένε κάτι διαφορετικό. Αυτή η διαδικασία εγώ πιστεύω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολύ θετική, γιατί ο κόσμος που μας ακούει λέει υπάρχει και αυτή η άποψη, άρα ενσωματώνεις και είναι πλούτος».

«Νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε καταρχάς προ-συνεδριακό διάλογο και στον προ-συνεδριακό διάλογο συζητάμε, με σκοπό στο συνέδριό μας αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις, διατυπώσεις ή κατευθύνσεις να μπορέσουμε να τις αποφασίσουμε και μετά να τις σεβαστούμε».

O κ. Δούκας σημείωσε ακόμη ότι «ο Κώστας ο Σκανδαλίδης έβαλε ένα νέο άρθρο που είναι πολύ σημαντικό, θετικό βήμα στην πολιτική διακήρυξη, το άρθρο αν δεν κάνω λάθος 13 στο κεφάλαιο «Πολιτική Αλλαγή», που ας το πούμε έτσι, βάζει το πλαίσιο που έβαζα και εγώ. Προσπαθεί, δηλαδή, να αποτυπώσει ότι ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, ότι το ζήτημα αυτό είναι ταυτοτικό. Λέω εκφράσεις που είναι πολύ σημαντικές που τις έλεγα και εγώ και μετά διαμορφώνει μια διατύπωση αρκετά περιφραστική για να αποτυπώσει το «καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία». Ε, εντάξει, θα μπορούσε να πει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή θα μπορούσε να πει – έχω ακούσει κι άλλες διατυπώσεις – ότι αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα δεν θα μπούμε στη συγκυβέρνηση ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση».

«Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Ακόμη, ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

«Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας, λέει η εισήγηση που θα παρουσιάσει το Συνέδριο, είναι η πρώτη θέση για την πολιτική αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία και αυτό πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος».

«Κανένας δεν θέτει θέμα αρχηγού και είναι μεγάλο λάθος να θέσουμε θέμα αρχηγού σε κάθε περίπτωση και ειδικά τώρα. Στην τελευταία πολιτική γραμματεία αρχίσαμε να συζητάμε εάν θα υπάρξει συνέδριο πριν ή μετά την εκλογή Προέδρου. Λέμε καλά, τώρα σε αυτή τη συγκυρία βάζουμε θέμα εκλογής Προέδρου; Ποιος αμφισβητεί; Κανένας δεν αμφισβητεί, κανένας δεν βάζει θέμα. Προχωράμε, έχουμε πρόεδρο, έχουμε διαδικασίες, συζητάμε στα πολιτικά όργανα τα θέματα. Έχουμε ένα κρίσιμο συνέδριο και θέλουμε στο συνέδριο αυτό ανοικτά να συζητήσουμε όλα τα θέματα και να πάρουμε αποφάσεις που θα είναι αφετηρία για τη νίκη».

«Υπάρχει πολλές φορές μια αίσθηση ότι δημιουργείται εσωστρέφεια. Αν λοιπόν απαντήσω τι θα γίνει αν χάσουμε, εγώ θεωρώ ότι δημιουργούμε εσωστρέφεια. Πάμε για τη νίκη», κατέληξε.

Για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ.

«Νομίζω ότι σε αυτές τις φάσεις της διεύρυνσης οι διαγραφές δε βοηθάνε. Και επίσης να πω ότι είναι ιστορικά στελέχη, τα οποία έδωσαν κι αυτά μεγάλη μάχη και στα πιο δύσκολα, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ χαμηλά σε ποσοστά. Και γι’ αυτό και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ:

«Με αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν ένοπλες δυνάμεις, το μισό υπουργικό συμβούλιο, δεν έχουμε καμία σχέση, καμία συγκυβέρνηση. Ένα μεγάλο «όχι», που στηρίζει την πρόταση του Προέδρου», συμπλήρωσε.

«Εμείς έχουμε αξίες συγκεκριμένες και ζητάμε διάλογο για προοδευτική αλλαγή. Όποιος σέβεται τις αρχές και τις αξίες μας κάθεται στο τραπέζι αυτό, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς. Όταν κάνεις διάλογο, δεν λες ‘ξεκινάω διάλογο, αλλά εσένα σε θέλω και εσένα δεν σε θέλω’. Λες ‘αυτό είναι το πλαίσιο μου, θέλεις να συζητήσουμε σε αυτό το πλαίσιο;’. Αν πιστεύεις στην προοδευτική αλλαγή, συζητάμε».

Economy
Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται στα 920 ευρώ – Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Αναφορές ότι οι Χούθι ετοιμάζονται να μπουν στον πόλεμο

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σύνταξη
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Σύνταξη
Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μπροστά στη νέα τροπή που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο φάσμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ξορκίσει με περιοδείες, προβολή του κυβερνητικού προγράμματος και μέσω των προσυνεδρίων.

Γιάννης Μπασκάκης
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Interview 25.03.26

Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Σύνταξη
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Euroleague 26.03.26

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σύνταξη
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
25η Μαρτίου 26.03.26

Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Η διαδικασία 26.03.26

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026

Σύνταξη
Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
NBA 26.03.26

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

