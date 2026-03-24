Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.
Με αίσθημα ενότητας και υπερηφάνειας, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.
Μετά το τέλος της παρέλασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου:«Σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, πολεμικών συρράξεων και αβεβαιότητας, το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη. Όταν υπερασπίζεται χωρίς εκπτώσεις τις αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ειρήνης. Τα παιδιά δείχνουν το δρόμο. Αξίζει να τα στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Χρόνια πολλά!».
Το λάβαρο της Επανάστασης του 1821
Τη μαθητική παρέλαση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων με το λάβαρο της Επανάστασης του 1821. Ακολούθησαν, εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων και φορείς από ολόκληρη την Αθήνα, μεταξύ των οποίων το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, συμμετείχαν οι Μουσικές της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, φορείς και οργανώσεις όπως τα Special Olympics (ΑμεΑ), το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η Παγκρήτιος Ένωσις, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων και ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης «Αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης».
Προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
- Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
