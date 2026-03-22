Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων
- Πάσχα με βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες «βλέπει» ο Γιάννης Καλλιάνος
- Γαλανόλευκη - γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την 25η Μαρτίου - Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
- Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
- Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε αεροσκάφος F-15 κοντά στη νήσο Ορμούζ
Το Μεσολόγγι πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση για να τιμήσει την 25η Μαρτίου 1821, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ύψιστη πράξη αυτοθυσίας, την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στην περιοχή της Ανατολικής Περιμετρικής Κλείσοβας, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) η επετειακή παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.
Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων.
Σημειώνεται ότι η μεταφορά της ημερομηνίας ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου και είχε σκοπό την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής στρατιωτικών τμημάτων στην παρέλαση και την απόδοση στρατιωτικών τιμών στην ιστορική και μοναδική αυτή επέτειο.
Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από F-16
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από αεροσκάφος F-16 ενώ το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς συγκίνησε άπαντες.
«Τιμή και δόξα στους Ελεύθερους Πολιορκημένους» ήταν τα λόγια του πιλότου, που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα.
- Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
- Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!
- LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
- ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
- ΑΕΚ: Οι «11» του Νίκολιτς για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (pic)
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet (pic)
- Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
