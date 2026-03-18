Με αφορμή τους εορτασμούς μνήμης, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ διοργανώνουν από κοινού τρεις παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες «βλέποντας» το Μεσολόγγι ρίχνουν τη ματιά τους στη σύγχρονη συνθήκη του πολέμου.

Από το «Το Δέντρο που Κλαίει» στο συνέδριο «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο»

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού «Το Δέντρο που Κλαίει» με αφιερωματική πλάκα ακολουθώντας τα χνάρια των πρωτοπόρων δημοσιογράφων Ζαχαρία Παπαντωνίου, Κωστή Παλαμά και Γεώργιου Δροσίνη οι οποίοι, το 1926, φρόντισαν για την εγκατάσταση της αναθηματικής στήλης προς τιμήν του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ στο σημείο όπου ήταν το τυπογραφείο των «Ελληνικών Χρονικών».

Το γλυπτό έχει φιλοτεχνήσει ο διεθνούς φήμης Έλληνας γλύπτης Νίκος-Γιώργος Παπουτσίδης και θα τοποθετηθεί στην πλατεία Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σπουδαίος Ιωάννης – Ιάκωβου Μάγερ θυσιάστηκε μαζί με τον τυπογράφο Μεσθενέα το 1826 τυπώνοντας έως την τελευταία στιγμή τα «Ελληνικά Χρονικά».

Παράλληλα, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ μαζί με την ΠΟΕΣΥ και τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο».

Η συμβουλευτική και οργανωτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: Μαρία Αντωνιάδου, Σωτήρη Τριανταφύλλου, Γιώργο Ελενόπουλο, Νικόλα Βαφειάδη και Νίκο Παναγιώτου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) –της μεγαλύτερης οργάνωσης δημοσιογράφων παγκοσμίως–, η οποία εκπροσωπεί 600.000 επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης από 187 ενώσεις και οργανώσεις σε περισσότερες από 140 χώρες. Για τον λόγο στο συνέδριο αυτό θα είναι παρούσα η πρόεδρος Dominique Pradalié, μαζί με αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Anthony Bellanger, Γενικό Γραμματέα, Jim Boumelha, Ταμία και Rafaelle Lorusso, εκπρόσωπο της ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων.

Οι εργασίες του συνεδρίου «Δημοσιογράφοι στον πόλεμο» αναδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον του δημοσιογραφικού κόσμου της Ελλάδας για τις συνθήκες και τις εστίες πολέμου σήμερα. Το συνέδριο των πολεμικών ανταποκριτών που διεξάγεται για πρώτη φορά στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να φωτίσει τον ρόλο των δημοσιογράφων σε πολεμικές συγκρούσεις, από την περίοδο των «Ελληνικών Χρονικών» του Μάγερ έως σήμερα. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα τιμηθούν Έλληνες δημοσιογράφοι, που έχουν καλύψει πολεμικές συγκρούσεις. Οι συνάδελφοι θα λάβουν τιμητική διάκριση που φέρει τη μορφή του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ και την εμβληματική ρήση των «Ελληνικών Χρονικών»: «Η δημοσίευση είναι ψυχή της δικαιοσύνης». Την ώρα αυτή στρέφουμε το βλέμμα στους συναδέλφους μας οι οποίοι βρίσκονται στα πεδία των συρράξεων, στο Ισραήλ, τον Λίβανο και στα σύνορα με την Τουρκία και τους στέλνουμε μήνυμα στήριξης. Πολλοί από αυτούς θα συνδεθούν διαδικτυακά και θα καταθέσουν την εμπειρία τους και τις προτάσεις τους για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον της πολεμικής δημοσιογραφίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Mια νέα έκθεση

Σε συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και του Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» θα λειτουργήσει έκθεση με τίτλο «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», στην οποία θα παρουσιαστούν είκοσι δύο πρωτότυπες, καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες των «Ελευθέρων Πολιορκη­μένων» του Διονυσίου Σολωμού –όλα τους έργα του Μπάμπη Λέγγα.

Η έκδοση που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις του Φοίνικα, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, τυπώθηκε επετειακά σε διακόσια αριθμημένα αντίτυπα (1-200). Τα είκοσι πρώτα αντίτυπα (1-20) αποτελούν πρωτότυπες, χειροποίητες δημιουργίες της βιβλιοδετικής τέχνης. Έχουν φιλοτεχνηθεί με υλικά υψηλής ποιότητας (περγαμηνή, δέρμα, βελούδο) και διαφορετικές τεχνικές (ένθε­σης, χρυσώματος, ψυχρής εκτύπωσης), συγκροτώντας μια ενιαία ερμηνευ­τική πρόταση για το σολωμικό έργο. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:45.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2026 και θα είναι ανοικτή καθημερινά (εκτός Δευτέρας-Τρίτης) 11-13:30 & 19:30-21:30 στο κτήριο της «Διεξόδου» (Αθαν. Ραζή-Κότσικα 23, Ιερά Πόλις Μεσολογγίου, ΤΚ 30 200).

Ευχαριστίες

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η ΠΟΕΣΥ αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

τους Ελένη Καρκαζή-Πουρνάρα και Νίκο Δ. Πουρνάρα για το γλυπτό «Το Δέντρο που κλαίει»,

τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τον Δήμαρχο, κύριο Σπύρο Διαμαντόπουλο, την ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, την Credia Bank, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για το συνέδριο και τις εκδόσεις,

τους συναδέλφους οι οποίοι βοήθησαν για τις χορηγίες,

την κυρία Παγώνη του Ομίλου εταιρειών“Pagoni Maison des Cravates & Pagoni Moda” για τα αναμνηστικά δώρα.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

17:30 – 18:15

Τελετή Έναρξης Συνεδρίου

Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, Μεσολόγγι

Παρουσίαση: Γιώργος Λιάνης, Αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Χαιρετισμοί από τους:

Σπύρο Διαμαντόπουλο, Δήμαρχο Μεσολογγίου

Dominique Pradalié, Πρόεδρο IFJ

Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος

Σωτήρη Τριανταφύλλου, Πρόεδρο ΠΟΕΣΥ

Γιάννη Απέργη, Διευθυντή του Ιδρύματος Μπότση

Κωστή Τσιακανίκα, Πρόεδρο Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων

18:15-19:00

Επίδοση αναμνηστικών μεταλλίων Ι. Ι. Μάγερ από τους:

Σπύρο Διαμαντόπουλο, Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Dominique Pradalié, Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Antony Bellanger, Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Jim Boumelha, Επίτιμο Ταμία της IFJ

Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος

Σωτήρη Τριανταφύλλου, Πρόεδρο ΠΟΕΣΥ

Raffaele Lorusso, εκπρόσωπο της FNSI

Νίκο Γερακάρη, μέλος Δ.Σ. Μορφωτικού, Διευθυντή Βιβλιοθήκης ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»

Μετάλλια θα επιδώσουν και οι Πρόεδροι των ελληνικών Δημοσιογραφικών Ενώσεων (ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε) και μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

19:00 – 20:00

1η Ενότητα

«Ο ρόλος του Μάγερ στην Έξοδο:

Τα “Ελληνικά Χρονικά” και η συμβολή τους στο Φιλελληνικό Κίνημα στην Ευρώπη – Λογοκρισία»

Ομιλητές:

Jean-Philippe Chenaux, δημοσιογράφος-ιστορικός

Ελευθέριος Σκιαδάς, Προεδρεύων επιτροπής του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Γιώργος Ελενόπουλος, δημοσιογράφος

Αντώνης Σκαμνάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Κική Παπά, δημοσιογράφος

Συντονίζει: Ανδρέας Παναγόπουλος, δημοσιογράφος

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:00 – 11:00

2η Ενότητα

«Οι προκλήσεις στην πολεμική δημοσιογραφία σήμερα – Ο ρόλος των Ενώσεων Συντακτών και η ασφάλεια των δημοσιογράφων»

Ομιλητές:

Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος

Antony Bellanger, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Ελένη Καλογεροπούλου, δημοσιογράφος

Κώστας Βαξεβάνης, δημοσιογράφος

Γιώργος Σιδέρης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Σταύρος Ιωαννίδης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Γιώργος Βλαβιανός, δημοσιογράφος

Νίκος Παναγιώτου, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Συντονίζει: Πέτρος Κατσάκος, δημοσιογράφος.

11:00 – 12:30

3η Ενότητα «Η αλήθεια σε καιρό πολέμου: Παραπληροφόρηση, τεχνολογικές εξελίξεις και πολεμική δημοσιογραφία»

Ομιλητές:

Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ

Κώστας Σαρικάς, δημοσιογράφος

Χρήστος Νικολαΐδης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Νικόλας Βαφειάδης, δημοσιογράφος

Raffaele Lorusso, εκπρόσωπος της FNSI

Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Συντονίζει: Elena Becatoros, δημοσιογράφος.

12:30 – 13:00 Διάλειμμα (Lunch Break)

13:00 – 14:30

4η Ενότητα: «Προσωπικές εμπειρίες πολεμικών ανταποκριτών»

Ομιλητές (πολεμικοί ανταποκριτές):

Χρήστος Μαζανίτης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Ευάγγελος Σήψας, δημοσιογράφος

Στρατής Τριλίκης, δημοσιογράφος

Ευτυχία Πενταράκη, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Κώστας Καντούρης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Αλεξία Καλαϊτζή, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Κάτια Αντωνιάδη, δημοσιογράφος

Γιώργος Π. Γρηγοριάδης, δημοσιογράφος

Γιάννης Χαραμίδης, δημοσιογράφος

Συντονίζει: Νικόλας Βαφειάδης, δημοσιογράφος