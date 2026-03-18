Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι τιμούν τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Culture Live 18 Μαρτίου 2026, 22:03

Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι τιμούν τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ τιμούν την ιστορία και την παράδοση με εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο.

Με αφορμή τους εορτασμούς μνήμης, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ διοργανώνουν από κοινού τρεις παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες «βλέποντας» το Μεσολόγγι ρίχνουν τη ματιά τους στη σύγχρονη συνθήκη του πολέμου.

Από το «Το Δέντρο που Κλαίει» στο συνέδριο «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο»

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού «Το Δέντρο που Κλαίει» με αφιερωματική πλάκα ακολουθώντας τα χνάρια των πρωτοπόρων δημοσιογράφων Ζαχαρία Παπαντωνίου, Κωστή Παλαμά και Γεώργιου Δροσίνη οι οποίοι, το 1926, φρόντισαν για την εγκατάσταση της αναθηματικής στήλης προς τιμήν του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ στο σημείο όπου ήταν το τυπογραφείο των «Ελληνικών Χρονικών».

Το γλυπτό έχει φιλοτεχνήσει ο διεθνούς φήμης Έλληνας γλύπτης Νίκος-Γιώργος Παπουτσίδης και θα τοποθετηθεί στην πλατεία Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σπουδαίος Ιωάννης – Ιάκωβου Μάγερ θυσιάστηκε μαζί με τον τυπογράφο Μεσθενέα το 1826 τυπώνοντας έως την τελευταία στιγμή τα «Ελληνικά Χρονικά».

Παράλληλα, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ μαζί με την ΠΟΕΣΥ και τον  Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα  «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο».

Η συμβουλευτική και οργανωτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: Μαρία Αντωνιάδου, Σωτήρη Τριανταφύλλου, Γιώργο Ελενόπουλο, Νικόλα Βαφειάδη και Νίκο Παναγιώτου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) –της μεγαλύτερης οργάνωσης δημοσιογράφων παγκοσμίως–, η οποία εκπροσωπεί 600.000 επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης από 187 ενώσεις και οργανώσεις σε περισσότερες από 140 χώρες. Για τον λόγο στο συνέδριο αυτό θα είναι παρούσα η πρόεδρος Dominique Pradalié, μαζί με αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Anthony Bellanger, Γενικό Γραμματέα, Jim Boumelha, Ταμία και Rafaelle Lorusso, εκπρόσωπο της ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων.

Οι εργασίες του συνεδρίου «Δημοσιογράφοι στον πόλεμο» αναδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον του δημοσιογραφικού κόσμου της Ελλάδας για τις συνθήκες και τις εστίες πολέμου σήμερα. Το συνέδριο των πολεμικών ανταποκριτών που διεξάγεται για πρώτη φορά στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να φωτίσει τον ρόλο των δημοσιογράφων σε πολεμικές συγκρούσεις, από την περίοδο των «Ελληνικών Χρονικών» του Μάγερ έως σήμερα. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα τιμηθούν Έλληνες δημοσιογράφοι, που έχουν καλύψει πολεμικές συγκρούσεις. Οι συνάδελφοι θα λάβουν τιμητική διάκριση που φέρει τη μορφή του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ και την εμβληματική ρήση των «Ελληνικών Χρονικών»: «Η δημοσίευση είναι ψυχή της δικαιοσύνης». Την ώρα αυτή στρέφουμε το βλέμμα στους συναδέλφους μας οι οποίοι βρίσκονται στα πεδία των συρράξεων, στο Ισραήλ, τον Λίβανο και στα σύνορα με την Τουρκία και τους στέλνουμε μήνυμα στήριξης. Πολλοί από αυτούς θα συνδεθούν διαδικτυακά και θα καταθέσουν την εμπειρία τους και τις προτάσεις τους για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον της πολεμικής δημοσιογραφίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Mια νέα έκθεση

Σε συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και του Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» θα λειτουργήσει έκθεση με τίτλο «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», στην οποία θα παρουσιαστούν είκοσι δύο πρωτότυπες, καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες των «Ελευθέρων Πολιορκη­μένων» του Διονυσίου Σολωμού –όλα τους έργα του Μπάμπη Λέγγα.

Η έκδοση που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις του Φοίνικα, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, τυπώθηκε επετειακά σε διακόσια αριθμημένα αντίτυπα (1-200). Τα είκοσι πρώτα αντίτυπα (1-20) αποτελούν πρωτότυπες, χειροποίητες δημιουργίες της βιβλιοδετικής τέχνης. Έχουν φιλοτεχνηθεί με υλικά υψηλής ποιότητας (περγαμηνή, δέρμα, βελούδο) και διαφορετικές τεχνικές (ένθε­σης, χρυσώματος, ψυχρής εκτύπωσης), συγκροτώντας μια ενιαία ερμηνευ­τική πρόταση για το σολωμικό έργο. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:45.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2026 και θα είναι ανοικτή καθημερινά (εκτός Δευτέρας-Τρίτης) 11-13:30 & 19:30-21:30 στο κτήριο της «Διεξόδου» (Αθαν. Ραζή-Κότσικα 23, Ιερά Πόλις Μεσολογγίου, ΤΚ 30 200).

Ευχαριστίες

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η ΠΟΕΣΥ αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

  • τους Ελένη Καρκαζή-Πουρνάρα και Νίκο Δ. Πουρνάρα για το γλυπτό «Το Δέντρο που κλαίει»,
  • τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τον Δήμαρχο, κύριο Σπύρο Διαμαντόπουλο, την ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, την Credia Bank, την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για το συνέδριο και τις εκδόσεις,
  • τους συναδέλφους οι οποίοι βοήθησαν για τις χορηγίες,
  • την κυρία Παγώνη του Ομίλου εταιρειών“Pagoni Maison des Cravates & Pagoni Moda”  για τα αναμνηστικά δώρα.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

17:30 – 18:15

Τελετή Έναρξης Συνεδρίου

Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, Μεσολόγγι

Παρουσίαση: Γιώργος Λιάνης, Αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Χαιρετισμοί από τους:

Σπύρο Διαμαντόπουλο, Δήμαρχο Μεσολογγίου

Dominique Pradalié, Πρόεδρο IFJ

Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος

Σωτήρη Τριανταφύλλου, Πρόεδρο ΠΟΕΣΥ

Γιάννη Απέργη, Διευθυντή του Ιδρύματος Μπότση

Κωστή Τσιακανίκα, Πρόεδρο Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων

18:15-19:00

Επίδοση αναμνηστικών μεταλλίων Ι. Ι. Μάγερ από τους:

Σπύρο Διαμαντόπουλο, Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Dominique Pradalié, Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Antony Bellanger, Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Jim Boumelha, Επίτιμο Ταμία της IFJ

Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος

Σωτήρη Τριανταφύλλου, Πρόεδρο ΠΟΕΣΥ

Raffaele Lorusso, εκπρόσωπο της FNSI

Νίκο Γερακάρη, μέλος Δ.Σ. Μορφωτικού, Διευθυντή Βιβλιοθήκης ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»

Μετάλλια θα επιδώσουν και οι Πρόεδροι των ελληνικών Δημοσιογραφικών Ενώσεων (ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε) και μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

19:00 – 20:00

1η Ενότητα

«Ο ρόλος του Μάγερ στην Έξοδο:

Τα “Ελληνικά Χρονικά” και η συμβολή τους στο Φιλελληνικό Κίνημα στην Ευρώπη – Λογοκρισία»

Ομιλητές:

Jean-Philippe Chenaux, δημοσιογράφος-ιστορικός

Ελευθέριος Σκιαδάς, Προεδρεύων επιτροπής του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Γιώργος Ελενόπουλος, δημοσιογράφος

Αντώνης Σκαμνάκης,  Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Κική Παπά, δημοσιογράφος

Συντονίζει: Ανδρέας Παναγόπουλος, δημοσιογράφος

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:00 – 11:00

2η Ενότητα

«Οι προκλήσεις στην πολεμική δημοσιογραφία σήμερα – Ο ρόλος των Ενώσεων Συντακτών και η ασφάλεια των δημοσιογράφων»

Ομιλητές:

Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος

Antony Bellanger, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Ελένη Καλογεροπούλου, δημοσιογράφος

Κώστας Βαξεβάνης, δημοσιογράφος

Γιώργος Σιδέρης, δημοσιογράφος  (διαδικτυακή σύνδεση)

Σταύρος Ιωαννίδης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Γιώργος Βλαβιανός, δημοσιογράφος

Νίκος Παναγιώτου, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Συντονίζει: Πέτρος Κατσάκος, δημοσιογράφος.

11:00 – 12:30

3η Ενότητα «Η αλήθεια σε καιρό πολέμου: Παραπληροφόρηση, τεχνολογικές εξελίξεις και πολεμική δημοσιογραφία»

Ομιλητές:

Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ

Κώστας Σαρικάς, δημοσιογράφος

Χρήστος Νικολαΐδης, δημοσιογράφος  (διαδικτυακή σύνδεση)

Νικόλας Βαφειάδης, δημοσιογράφος

Raffaele Lorusso, εκπρόσωπος της FNSI

Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Συντονίζει: Elena Becatoros, δημοσιογράφος.

12:30 – 13:00 Διάλειμμα (Lunch Break)

13:00 – 14:30

4η Ενότητα: «Προσωπικές εμπειρίες πολεμικών ανταποκριτών»

Ομιλητές (πολεμικοί ανταποκριτές):

Χρήστος Μαζανίτης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Ευάγγελος Σήψας, δημοσιογράφος

Στρατής Τριλίκης, δημοσιογράφος

Ευτυχία Πενταράκη, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Κώστας Καντούρης, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Αλεξία Καλαϊτζή, δημοσιογράφος (διαδικτυακή σύνδεση)

Κάτια Αντωνιάδη, δημοσιογράφος

Γιώργος Π. Γρηγοριάδης, δημοσιογράφος

Γιάννης Χαραμίδης, δημοσιογράφος

Συντονίζει: Νικόλας Βαφειάδης, δημοσιογράφος

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Επιθέσεις του Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος»
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος»

Έχοντας ισχυρή παρακαταθήκη το 5-2 της Ισπανίας, η Ατλέτικο Μαδρίτης γνώρισε «γλυκιά» ήττα με 3-2 στην Αγγλία από την Τότεναμ κι έτσι πήρε εύκολα την πρόκριση για τους «8» του Champions League.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors

Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

