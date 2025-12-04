Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εμβληματική αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis (Mythogenesis, Interdiscursivity, Ritual: Studies Presented to Demetrios Yatromanolakis) σε επιμέλεια των πανεπιστημιακών καθηγητών Burkhard Fehr και Παναγιώτη Ροϊλού από την σειρά Brill’s Studies in Intellectual History του εκδοτικού οίκου Brill (Leiden και Boston).

Για το βιβλίο και το πρωτοποριακό έργο του Καθηγητή Demetrios Yatromanolakis μίλησαν οι Ελένη Βαροπούλου, Θεατρολόγος, Κριτικός θεάτρου και τέχνης, μεταφράστρια, Επίτιμη Διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βάλτερ Πούχνερ, Ομότιμος και Επίτιμος Καθηγητής Θεατρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Σκέψης και Γραμματολογίας, Harvard University, ΗΠΑ, James Faubion, Radoslav Tsanoff Professor of Anthropology Emeritus, Rice University, ΗΠΑ, Patrick Finglass, Henry Overton Wills Professor of Greek, University of Bristol, Μεγάλη Βρετανία, Alexander Dale, SeniorLecturer of Classics, Concordia University, Καναδάς, Thea Selliaas Thorsen, Professor of Classics, the Norwegian University of Science and Technology, Νορβηγία. Την παρουσίαση συντόνισε η Κατερίνα Λυμπεροπούλου, δημοσιογράφος, Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου, των τεχνών και της δημοσιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων του Καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη, του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, του ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά, του πρέσβη επί τιμή κ. Αναστασίου Κριεκούκη, των εικαστικών Γιάννη Ψυχοπαίδη, Αφροδίτης Λίτη, Αιμιλίας Παπαφιλίππου, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), Σωτήρη Τριανταφύλλου, και πολλών Πανεπιστημιακών.