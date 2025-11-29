Στο Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ παρουσιάζεται ο τόμος Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία

Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis (Mythogenesis, Interdiscursivity, Ritual: Studies Presented to DemetriosYatromanolakis), είναι ο τίτλος του τόμου του εκδοτικού οίκου Brill (Leiden και Boston) που υπογράφουν οι Burkhard Fehr και Παναγιώτης Ροϊλός (επιμέλεια) και παρουσιάζεται την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 18:30) στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ελένη Βαροπούλου, Θεατρολόγος, Κριτικός θεάτρου και τέχνης, μεταφράστρια, Επίτιμη Διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Βάλτερ Πούχνερ, Ομότιμος και Επίτιμος Καθηγητής Θεατρολογίας, ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Harvard University, ΗΠΑ

Alexander Dale, Senior Lecturer of Classics, Concordia University, Καναδάς

James Faubion, Radoslav Tsanoff Professor of Anthropology Emeritus, Rice University, ΗΠΑ

Patrick Finglass, Henry Overton Wills professor of Greek, University of Bristol, ΜεγάληΒρετανία

Thea Selliaas Thorsen, Professor of Classics, the Norwegian University of Science and Technology, Νορβηγία

Η εκδήλωση είναι στα ελληνικά και την συντονίζει η Κατερίνα Λυμπεροπούλου, δημοσιογράφος, Γραμματέας του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Πληροφορίες:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, 6:30 μμ

Κτήριο ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20

Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας»