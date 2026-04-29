29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Ένας Καβάφης πρωτοπόρα δικαιωματικός
Language & Books 29 Απριλίου 2026, 15:43

Ο νομικός Βασίλης Σωτηρόπουλος παρουσιάζει τον Καβάφη ως έναν προφήτη των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος έχει κατοχυρώσει εδώ και χρόνια μια σημαντική θέση στη δημόσια σφαίρα ως ένας τους κατεξοχήν νομικούς υποστηρικτές των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του σημαντικού συγγραφικού έργου του πάνω σε αυτά τα θέματα, με τα βιβλία του να θεωρούνται σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση. Όμως, στο τελευταίο βιβλίο του, με τίτλο «Ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα», που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις, ο Σωτηρόπουλος αποδεικνύεται και δεινός καβαφιστής.

Ότι ο Καβάφης όχι μόνο υπερασπίστηκε στο ποιητικό του έργο την ομοφυλοφιλία του, σε μια εποχή που αυτή αντιμετωπιζόταν ακόμη είτε ως ποινικά κολάσιμη παραβατικότητα, είτε, στην καλύτερη των περιπτώσεων ως αντικείμενο ψυχιατρικής αντιμετώπισης, επιμένοντας μάλιστα ότι γύρω από αυτή μπορεί να διατυπωθεί ένας οικουμενικός στοχασμός για τη ζωή, τον έρωτα και τη σωματικότητα, είναι κάτι που το τελευταίο διάστημα έχει μελετηθεί αρκετά. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο όπου ο Καβάφης αντιμετωπιζόταν ως σπουδαίος ποιητής, πλην ομοφυλόφιλος, και είμαστε πια σε μια φάση όπου ο Καβάφης είναι σπουδαίος ποιητής ακριβώς επειδή αποτυπώνει και το βίωμα της ομοφυλοφιλίας του. Ας σημειώσουμε εδώ τον πρωτοπόρο ρόλο της ανάγνωσης που έκανε του Καβάφη ο Δημήτρης Παπανικολάου στο βιβλίο του με τίτλο « “Σαν κ’ εμένα καμωμένοι”. Ο ομοφυλόφιλος Καβάφης και η ποιητική της σεξουαλικότητας» (εκδ. Πατάκη, 2014).

Όμως, αυτό που κάνει ο Σωτηρόπουλος είναι να πάρει ένα βήμα παρακάτω. Να δείξει πώς μέσα στο ποιητικό έργο του Καβάφη διατυπώνεται ουσιαστικά το αίτημα για την αναγνώριση και κατοχύρωση ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και αυτό που κάνει είναι να οργανώσει το υλικό του γύρω από την ανάγνωση συγκεκριμένων ποιημάτων του Καβάφη πάνω σε συγκεκριμένους άξονες ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων: το δικαίωμα στη συμβίωση, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, το δικαίωμα στη θρησκευτική συνείδηση, το δικαίωμα στη σεξεργασία, αλλά και τα μετά θάνατον δικαιωμάτων, παρουσιάζοντας αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα συγκεκριμένα δικαιώματα αλλά και μέσα από ποια θεσμικά βήματα ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη.

Το ενδιαφέρον αυτού του βιβλίου και που κάνει την ανάγνωσή του συναρπαστική είναι ακριβώς ότι ο Σωτηρόπουλος δεν προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ενός «ακτιβιστή» Καβάφη, την ώρα όμως που τον δείχνει να έχει μια ιδιαίτερα σαφή και ρητή διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων. Πιάνοντας ένα νήμα από την ανάγνωση που είχε κάνει ο Τσίρκας στη δεκαετία του 1950 όταν είχε υπογραμμίσει την ύπαρξη ενός «πολιτικού» Καβάφη πρωτίστως σε μια αντιαποικιοκρατική κατεύθυνση, εδώ δεν παρουσιάζεται ο Καβάφης απλώς να στοχάζεται ποιητικά την ομοφυλοφιλία ως απλώς ένα βίωμα, αλλά και ως κάποιος που με αυτό τον τρόπο αρθρώνει την απαίτηση για συγκεκριμένα δικαιώματα για συγκεκριμένα δικαιώματα. Την ίδια στιγμή, η παράθεση που κάνει των αγώνων και βημάτων προς την κατοχύρωση τέτοιων δικαιωμάτων μας δείχνει ότι αυτή ούτε εύκολη ήταν ούτε αυτονόητη.

Σε αυτό το φόντο, όπως σπεύδει να υπογραμμίσει και ο ίδιος ο Σωτηρόπουλος, ο Καβάφης δεν εμφανίζεται απλώς ως ένα διεκδικητής δικαιωμάτων, ως ένας προφήτης μελλοντικών διεκδικήσεων, αλλά κάποιος που όντως οραματίζεται μια κοινωνία πραγματικής ελευθερίας όπου η επιθυμία δεν θα καταπιέζεται, όπου δεν θα καταπιέζονται άνθρωποι «σαν κ’ εμένα καμωμένοι», όπως έγραφε με πικρία σε ένα σημείωμά του ο Αλεξανδρινός. Γιατί όπως γράφει στο ποίημα με τίτλο «Κρυμμένα του 1908, «Κατόπι – στην τελειωτέρα κοινωνία –  / κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα / βέβαια θα φανεί κ’ ελεύθερα θα κάμει». Κατά συνέπεια αυτή η ανάγνωση του Καβάφη που κάνει ο Σωτηρόπουλος έρχεται να δείξει τη σημασία που έχει αυτός ο οραματισμός και η διεκδίκηση μιας «τελειωτέρας κοινωνίας».

Σημαίνουν όλα αυτά μια υποτίμηση της οικουμενικότητας του Καβάφη ή μια προσπάθεια «ταυτοτικού» περιορισμού του; Κάθε άλλο! Είναι ακριβώς αυτό το βίωμα και αυτή η διεκδίκηση που δίνουν την αυθεντική οικουμενικότητα του Καβάφη, αυτή ενός ποιητή που παρότι προτίμησε πολύ συχνά να χρησιμοποιήσει αναφορές και εικόνες της αρχαιότητες, στην πραγματικότητα υπήρξε πολύ πιο σύγχρονος, πολύ πιο σύγχρονος στην πραγματικότητα από όσο μπορούσαν να αντιληφθούν οι άνθρωποι του καιρού του. Κάτι που εξηγεί την διαρκή επιστροφή στο έργο του και την ανακάλυψη επιπέδων και διαστάσεων που το φωτίζουν πολύ περισσότερο.

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

