Δικαστικές διαμάχες για την επιμέλεια του παιδιού, διαφωνίες για την ανατροφή του και μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων φαίνεται να συνθέτουν το σκηνικό απόλυτης ρήξης ανάμεσα στο ζευγάρι στη Ρόδο, λίγο πριν από την τρομακτική απόφαση του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η πρώην σύζυγός του μαζί με το παιδί του.

Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, αλλά η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, ενώ η επιμέλεια του ηλικίας τριών ετών και έξι μηνών παιδιού είχε ανατεθεί στην 33χρονη μητέρα.

Να σημειωθεί ότι οι Αρχές αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητο του 45χρονου – που νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική – διαπιστώθηκε έντονη οσμή αλκοόλ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η πρώην σύντροφός του ήταν αντίθετη στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του παιδιού, δεν ήταν συνεπής στην ανατροφή του, ενώ δεν εργαζόταν παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών.

Η οικογένεια αρχικώς διέμενε στην ιδιόκτητη οικία του 45χρονου, αλλά η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι παρουσίασε τριγμούς λίγο αφόρου γεννήθηκε το παιδί. Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε να έρθει σε διάσταση, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία.

Ωστόσο, οι σχέσεις τους είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που, παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δεν επετεύχθη συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανηλίκου.

Τα ασφαλιστικά μέτρα

Στις 3 Μαρτίου 2026 ο 45χρονος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ίδιο, με τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη ή επικουρικά τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο.

Παράλληλα, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να μετοικήσει στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής 130 ευρώ μηνιαίως για το παιδί, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του τέκνου, οι οποίες υπολογίζονταν σε 430 ευρώ μηνιαίως.

Με προσωρινή διαταγή, ανατέθηκε η επιμέλεια του ανηλίκου στη μητέρα, αλλά με τόπο διαμονής την οικία της, και ρυθμίστηκε λεπτομερώς το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, το οποίο περιελάμβανε τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, καθώς και κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Η δικάσιμος για τη συζήτηση των αιτήσεων είχε οριστεί στις 12 Μαΐου 2026.

Το χρονικό της απόπειρας θανατηφόρου τροχαίου

Το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στις 20:00, η 33χρονη πήγε στο σπίτι της μητέρας του 45χρονου, για να παραλάβει το παιδί, σύμφωνα με όσα προέβλεπε η προσωρινή διαταγή. Ο εν διαστάσει σύζυγός της της ζήτησε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντε Σμιθ, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να παραλάβει τη μοτοσικλέτα του πατέρα του.

Η ίδια παρέμεινε στη θέση του οδηγού, με τον 45χρονο στη θέση του συνοδηγού και το παιδί πίσω, δεμένο στο παιδικό καθισματάκι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εκείνος φέρεται να άρπαξε το τιμόνι επιχειρώντας να εκτρέψει το αυτοκίνητο προς τη χαράδρα. Ενστικτωδώς, η γυναίκα κατάφερε να αποτρέψει την εκτροπή αντιδρώντας άμεσα, ωστόσο το όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, μέχρι που το όχημα ακινητοποιήθηκε. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Μέχρι να ακινητοποιηθεί, όμως, ο κατηγορούμενος φέρεται να καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και να βάλει το πόδι του στα πετάλια, με σκοπό να πατήσει το γκάζι για νέα προσπάθεια εκτροπής. Σύμφωνα με τη δικογραφία που επικαλείται το τοπικό μέσο, η ενέργεια ματαιώθηκε επειδή το όχημα διέθετε σύστημα start-stop με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας τη στιγμή που πατήθηκαν τα πετάλια.

Η οδηγός του άλλου οχήματος που υπέστη τις υλικές ζημιές κατέθεσε στις Αρχές ότι στο αυτοκίνητο είδε μια γυναίκα οδηγό, έναν άνδρα συνοδηγό και ένα μικρό παιδί που έκλαιγε. Αφού το αυτοκίνητο σταμάτησε έπειτα από λίγο, ο άνδρας απομακρύνθηκε και, λίγο αργότερα, οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων, όπου εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.