Σημαντική είδηση:
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 14:45

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Δικαστικές διαμάχες για την επιμέλεια του παιδιού, διαφωνίες για την ανατροφή του και μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων φαίνεται να συνθέτουν το σκηνικό απόλυτης ρήξης ανάμεσα στο ζευγάρι στη Ρόδο, λίγο πριν από την τρομακτική απόφαση του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η πρώην σύζυγός του μαζί με το παιδί του.

Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, αλλά η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, ενώ η επιμέλεια του ηλικίας τριών ετών και έξι μηνών παιδιού είχε ανατεθεί στην 33χρονη μητέρα.

Να σημειωθεί ότι οι Αρχές αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητο του 45χρονου – που νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική – διαπιστώθηκε έντονη οσμή αλκοόλ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η πρώην σύντροφός του ήταν αντίθετη στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του παιδιού, δεν ήταν συνεπής στην ανατροφή του, ενώ δεν εργαζόταν παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών.

@mikelinio17 Can’t park there mate #rodos #fy ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Η οικογένεια αρχικώς διέμενε στην ιδιόκτητη οικία του 45χρονου, αλλά η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι παρουσίασε τριγμούς λίγο αφόρου γεννήθηκε το παιδί. Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε να έρθει σε διάσταση, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία.

Ωστόσο, οι σχέσεις τους είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που, παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δεν επετεύχθη συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανηλίκου.

Τα ασφαλιστικά μέτρα

Στις 3 Μαρτίου 2026 ο 45χρονος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ίδιο, με τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη ή επικουρικά τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο.

Παράλληλα, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να μετοικήσει στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής 130 ευρώ μηνιαίως για το παιδί, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του τέκνου, οι οποίες υπολογίζονταν σε 430 ευρώ μηνιαίως.

Με προσωρινή διαταγή, ανατέθηκε η επιμέλεια του ανηλίκου στη μητέρα, αλλά με τόπο διαμονής την οικία της, και ρυθμίστηκε λεπτομερώς το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, το οποίο περιελάμβανε τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, καθώς και κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Η δικάσιμος για τη συζήτηση των αιτήσεων είχε οριστεί στις 12 Μαΐου 2026.

Το χρονικό της απόπειρας θανατηφόρου τροχαίου

Το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στις 20:00, η 33χρονη πήγε στο σπίτι της μητέρας του 45χρονου, για να παραλάβει το παιδί, σύμφωνα με όσα προέβλεπε η προσωρινή διαταγή. Ο εν διαστάσει σύζυγός της της ζήτησε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντε Σμιθ, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να παραλάβει τη μοτοσικλέτα του πατέρα του.

Η ίδια παρέμεινε στη θέση του οδηγού, με τον 45χρονο στη θέση του συνοδηγού και το παιδί πίσω, δεμένο στο παιδικό καθισματάκι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εκείνος φέρεται να άρπαξε το τιμόνι επιχειρώντας να εκτρέψει το αυτοκίνητο προς τη χαράδρα. Ενστικτωδώς, η γυναίκα κατάφερε να αποτρέψει την εκτροπή αντιδρώντας άμεσα, ωστόσο το όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, μέχρι που το όχημα ακινητοποιήθηκε. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Μέχρι να ακινητοποιηθεί, όμως, ο κατηγορούμενος φέρεται να καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και να βάλει το πόδι του στα πετάλια, με σκοπό να πατήσει το γκάζι για νέα προσπάθεια εκτροπής. Σύμφωνα με τη δικογραφία που επικαλείται το τοπικό μέσο, η ενέργεια ματαιώθηκε επειδή το όχημα διέθετε σύστημα start-stop με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας τη στιγμή που πατήθηκαν τα πετάλια.

Η οδηγός του άλλου οχήματος που υπέστη τις υλικές ζημιές κατέθεσε στις Αρχές ότι στο αυτοκίνητο είδε μια γυναίκα οδηγό, έναν άνδρα συνοδηγό και ένα μικρό παιδί που έκλαιγε. Αφού το αυτοκίνητο σταμάτησε έπειτα από λίγο, ο άνδρας απομακρύνθηκε και, λίγο αργότερα, οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων, όπου εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

«Δεν δηλώνει μεταμέλεια ο 89χρονος» λέει ο δικηγόρος του – Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες
«Ακραία απελπισία» 29.04.26

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 29.04.26

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Ερευνα ΟΣΕΤΕΕ 29.04.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν
Κρυφές ταφές & ναρκωτικά 29.04.26

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

Global Sumud Flotilla: Κυρώσεις του Ισραήλ σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για την αποστολή – Απειλεί με κατάληψη των πλοίων
Κόσμος 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας
Πολιτική 29.04.26

Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Λίζα Κούντροου: Τόσα χρήματα κερδίζει σήμερα από τα Φιλαράκια
Χρυσωρυχείο 29.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

