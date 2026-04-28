Ένα απίστευτο και τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν 45χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο, προσπαθώντας να ρίξει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η εν διαστάσει σύζυγός του και το ανήλικο παιδί τους σε γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου, όταν η μητέρα παρέλαβε τον άνδρα με το όχημά της, κατόπιν αιτήματός του.

Προσπάθησε να τους ρίξει το γκρεμό

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Δημοκρατική, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εκείνος φέρεται να άρπαξε το τιμόνι επιχειρώντας να εκτρέψει το αυτοκίνητο προς χαράδρα.

Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα, καταφέρνοντας να αποτρέψει την εκτροπή, ωστόσο το όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Παρά την αποτροπή του αρχικού σχεδίου, ο 45χρονος συνέχισε να παρεμβαίνει στην οδήγηση, μέχρι που το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε και οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων, όπου εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το οικογενειακό πλαίσιο και η εικόνα της σχέσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 45χρονος ημεδαπός είναι τυπικά έγγαμος με την παθούσα, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί ηλικίας τριών ετών και έξι μηνών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, βρίσκονταν σε διάσταση, με την επιμέλεια του ανήλικου να έχει ανατεθεί στη μητέρα.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εκτίμηση των κινήτρων, καθώς, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις μαρτύρων, η σχέση των δύο διανύει εδώ και καιρό μια ιδιαίτερα τεταμένη φάση. Οι αρχές, πάντως, εξετάζουν το σύνολο των δεδομένων με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς προηγήθηκε της εν λόγω βραδιάς.

Οι αρχές αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε έντονη οσμή αλκοόλ, ενώ ο 45χρονος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.