Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Τενεσί, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι όπου βρίσκονταν μια μητέρα με τα δύο παιδιά της, κατέγραψε η κάμερα στολής αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός Ρότζερς του αστυνομικού τμήματος της πόλης Τσατανούγκα να ορμάει στο φλεγόμενο διώροφο σπίτι το βράδυ της 1ης Μαΐου.

Αρχικά, έβγαλε την 4χρονη Μάρλοου την οποία παρέδωσε σε συνάδελφό του, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε για να οδηγήσει με ασφάλεια εκτός του σπιτιού την μητέρα Ρέιτσελ Μπλέικλοκ και τον 10χρονο γιο της Τσαρλς.

Στη συνέχεια, δε, πήρε και έναν πυροσβεστήρα για να περιορίσει τις φλόγες που εξαπλώνονταν γρήγορα στην μπροστινή βεράντα του διώροφου σπιτιού.

Το συγκλονιστικό βίντεο

«Συνεχίζω να σκέφτομαι, πώς θα κατέβαζα τα δύο παιδιά από τις σκάλες; Απλά την άρπαξε και ήταν πρόθυμος να επιστρέψει μέσα. Και εγώ προσπαθούσα να του πω ότι δεν ήταν κανείς άλλος εκεί, αλλά εκείνος επέστρεφε πάνω», δήλωσε η Μπλέιλοκ.

«Προσπάθησα να τον ευχαριστήσω εκείνο το βράδυ, αλλά εκείνος το απέφυγε, σαν να ήταν μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί, αλλά δεν τον ένοιαζε», τόνισε.

Η γειτόνισσα Έμπονι Κοξ λέει ότι ετοιμαζόταν για ύπνο όταν άκουσε κραυγές από το διπλανό διαμέρισμα. Όταν βγήκε έξω, κοίταξε και είδε το σπίτι να φλέγεται.

«Σκεφτόμουν, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κάποιος να τους βγάλει έξω», λέει η Κοξ. Η ίδια παρακολουθούσε καθώς ο αστυνομικός μπήκε μέσα. «Ήταν απλά ένας γενναίος άνθρωπος που αντέδρασε έτσι. Θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί, αλλά δεν τον ένοιαζε. Απλά συνέχιζε να κλωτσάει την πόρτα».

«Ο Ρότζερς έδρασε αμέσως»

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook το Αστυνομικό Τμήμα Τσαττανούγκα: «Η αστυνομία δεν έχει εκπαιδευτεί στην κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά οι αστυνομικοί ορκίζονται να υπηρετούν και να προστατεύουν. Και αυτό ακριβώς έκανε ο αστυνόμος Ρότζερς όταν έφτασε πρώτος στον τόπο ενός πρόσφατου συμβάντος πυρκαγιάς σε κατοικία, όπου οι φλόγες ήταν ορατές από την μπροστινή πόρτα.

Αφού οι γείτονες ενημέρωσαν τον αστυνόμο Ρότζερς ότι υπήρχαν ακόμα άνθρωποι μέσα, αυτός έδρασε αμέσως και έσωσε δύο παιδιά και τη μητέρα τους. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ευχαριστούμε τον αστυνόμο Ρότζερς για την ανδρεία και την αφοσίωσή του στην υπηρεσία της κοινότητάς μας. Το CPD είναι περήφανο που έχει υποδειγματικούς αστυνόμους όπως εσάς».