Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

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Σε προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών εξελίχθηκαν οι απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας δικάζονται για την υπόθεση αυτή η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα.

Στη διάρκεια των απολογιών τους σήμερα, χωρίς να λείπουν οι αντεγκλήσεις μεταξύ τους, ουσιαστικά ο ένας μετέθετε στον άλλον τις ευθύνες για τη διακίνηση του επίμαχου αρχείου.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Ούτε πρόσβαση είχα, ούτε κατέβασα κανένα αρχείο, ούτε έστειλα».

Ο κατηγορούμενος πρόσθεσε ότι πληροφορήθηκε την υπόθεση από τα ΜΜΕ και ότι του ζητήθηκε η παραίτησή του «για την εκτόνωση του κλίματος».

Από την πλευρά του, ο Μένιος Κορομηλάς , επέμεινε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του κ. Σταυριανουδάκη. «Μου είπε: “Θα σου στείλει ένας δικός μου ένα αρχείο, προώθησέ το στον κ. Θεοδωρόπουλο”», είπε αρνούμενος παρά τις ερωτήσεις που δέχθηκε ότι άνοιξε ποτέ το περιεχόμενο του αρχείου .

Στην απολογία του ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων της ΝΔ χαρακτήρισε εαυτόν ως «Ιφιγένεια εν Αυλίδι».

Υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις να μην αποκαλύψει τον ρόλο του κ. Κορομηλά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα». Παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που έστειλε το αρχείο στην κ. Ασημακοπούλου, υποστηρίζοντας όμως ότι πίστευε πως επρόκειτο για αρχείο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των αποδήμων σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Η πρώην ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, στην απολογία της, υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές, ενώ σημείωσε: «Έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο». Απαντώντας στις κατηγορίες, τόνισε: «Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων .