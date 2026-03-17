«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας κάθισαν σήμερα η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Η πρώην ευρωβουλευτής και οι τρεις συγκατηγορούμενοί της δικάζονται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο εδώλιο μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή κάθονται ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι αρνούνται την κατηγορία.

Στη δίκη έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι, κατά τον επίδικο χρόνο, εξωτερικού.

«Αισθανόμασταν ότι μας έβγαζε τρελούς»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώτος εκ των παθόντων, μηχανικός, κάτοικος Λονδίνου όταν έγινε η διαρροή.

«Είχα δώσει μέσα στο 2023 τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει βουλευτικών εκλογών», κατέθεσε.

Όπως είπε, «τον Μάρτιο του 2024, πριν τις ευρωεκλογές, λάβαμε το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου. Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει mail από την Ασημακοπούλου».

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις συνεννοήσεις που έκαναν όσοι έλαβαν το επίμαχο μήνυμα και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησαν, με πρώτη την καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ερώτηση της υποστήριξης της κατηγορίας για τα δεδομένα που είχαν δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο μάρτυρας απάντησε: «Σχεδόν τα πάντα. Διεύθυνση, τηλέφωνα, mail, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis… Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της κ. Ασημακοπούλου, όπως προβαλλόταν από τα μέσα ενημέρωσης, ο μάρτυρας είπε πως «από τις δηλώσεις της κατηγορουμένης βλέπαμε μία άρνηση. Το συζητάγαμε. Αισθανόμασταν ότι ουσιαστικά μας έβγαζε τρελούς».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου με καταθέσεις μαρτύρων.