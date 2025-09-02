Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Mια ακόμα δικαστική υπόθεση με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον προσδιορίστηκε να εκδικαστεί στο νέο δικαστικό έτος που ξεκινά σε λίγες μέρες.

Στο εδώλιο για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων ψηφοφόρων που είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις θα καθίσει στις 24 Νοεμβρίου η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τρία ακόμα πρόσωπα προκειμένου να λογοδοτήσουν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορούμενοι με βάση την ασκηθείσας δίωξη στην υπόθεση αυτή εκτός την πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης (σ.σ. ο οποίος είχε απαλλαγεί πλήρως από τον Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε διενεργήσει αυτοτελή έρευνα), ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.

Η δική προσδιορίστηκε αφού προηγουμένως τα προαναφερόμενα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Όπως είναι γνωστό εκτός από τη δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μετά από δική της έρευνα είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους από 40.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, στη συνέχεια το Συμβούλιο της Επικρατείας, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Νέα Δημοκρατία και επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Τέλος να σημειωθεί ότι έχουν κατατεθεί αγωγές από απόδημους ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν προσφύγει στα αστικά και διοικητικά δικαστήρια για την διαρροή των e mail και κατά επέκταση προσωπικών τους δεδομένων εν αγνοία τους και χωρίς βέβαια τη συναίνεση τους.