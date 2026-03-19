Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πολιτική 19 Μαρτίου 2026, 08:00

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Σχεδόν 100 άνθρωποι κινήθηκαν δικαστικά κατά του ελληνικού Δημοσίου για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων στα χέρια ευρωβουλευτίνας η οποία και τα χρησιμοποίησε προκειμένου να διαφημίσει την υποψηφιότητά της στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ο λόγος για το περίφημο email-gate στο οποίο εμπλέκεται η πρώην ευρωβουλευτίνα της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι: ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, ο τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κυβερνώντος κόμματος.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Η δίκη για το email-gate γίνεται στον απόηχο της δίκης των υποκλοπών που τελείωσε πριν λίγο καιρό. Ως ένα βαθμό οι περιπτώσεις μοιάζουν στο επίπεδο που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Υπό αυτό το πρίσμα προκαλεί εντύπωση και όχι ευχάριστη η στάση της υπεράσπισης της κας Ασημακοπούλου που κατά την πρώτη μέρα της δίκης δήλωσε πως η πελάτισσά της είναι αθώα καθώς «δεν γνώριζε πως είναι παράνομη» η χρήση των δεδομένων των πολιτών από την ίδια.

Με απλά λόγια η πρώην ευρωβουλευτίνα αγνοεί τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων για την οποία είχε γίνει μεγάλος ντόρος. Και όχι μόνο την αγνοεί αλλά όταν έλαβε -μέσω τρίτων- από το υπουργείο Εσωτερικών τα στοιχεία των ψηφοφόρων του εξωτερικού στη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, θεώρησε σωστό να τα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την υποψηφιότητά της.

Ευαισθησία α λα καρτ

«Ναι αλλά είναι εξαιρετική ευρωβουλευτίνα», είχε δηλώσει πρώτος και καλύτερος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ως γνωστόν έχει μια περίεργη σχέση με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα αν ο ίδιος γίνεται στόχος των υποκλοπών και του Predator το θέμα τον αφήνει «αδιάφορο», ενώ αν τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή να τρώει κρακεράκια, τότε τα θυμάται και ωρύεται για το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα.

Από κοντά και σημερινά δημοσιεύματα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης που στη λογική του ξεπλύματος προσπαθούν να υποβιβάσουν το email-gate. Όπως έγραφε η στήλη dark room στο Πρώτο Θέμα «όλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνό μας και γεμίζουν τα email μας και τα κινητά μας από μηνύματα ή από τηλεφωνήματα που μας παίρνουν ή μας στέλνουν όλες οι εταιρείες… της γης, για να μας πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Πόσες φορές την ημέρα σας παίρνει κάποιος για τηλεφωνία, για ενέργεια, για, για, για… Ασε που όταν έρχονται εκλογές από τον τυπικό σύλλογο ή το συνδικαλιστικό σωματείο έως το κόμμα γίνεται πάρτι. Ειλικρινά, η γελοιότητα αυτής της χώρας δεν έχει όριο, έτσι;».

Διαστρέβλωση

Προφανώς η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι ηθελημένη εδώ. Και αυτό όχι επειδή δεν συμβαίνουν όλα αυτά που αναφέρει το δημοσίευμα. Αλλά για τον τρόπο που συμβαίνουν. Είναι άλλο πράγμα να έχει δώσει κάποιος ηθελημένα τα προσωπικά του στοιχεία και να λαμβάνει εμπορικές ενημερώσεις, διαφημιστικές προσφορές και άλλο πράγμα να φεύγει κατάλογος από δημόσια υπηρεσία που έχει την ευθύνη της σύστασης των εκλογικών καταλόγων του εξωτερικού, να περνάει απ’ τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος και να καταλήγει στην κυρία Ασημακοπούλου προκειμένου να προχωρήσει σε ενέργειες προσωπικής της προώθησης.

Δεν ήταν λάθος…

Το γεγονός ότι η υπόθεση email-gate δεν ήταν κάποιο τυχαίο λάθος ή αβλεψία όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί από την υπεράσπιση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις που έδωσαν οι κατηγορούμενοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ασχολήθηκε με το θέμα (επιβάλλοντας γενναία πρόστιμα), ο ένας επιχειρούσε να πετάξει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον.

Για παράδειγμα ο Μένιος Κορομηλάς φέρεται να δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία ο τότε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης του ζήτησε να προωθήσει στον κ. Θεοδωρόπουλο ένα αρχείο που θα του έστελνε μέσω WhatsApp κάποιος συνεργάτης του, ότι προώθησε αυτούσιο στον κ. Θεοδωρόπουλο το αρχείο excel, που του εστάλη μέσω WhatsApp από άγνωστο σε εκείνον αριθμό.

Από την πλευρά του Ο κ. Σταυριανουδάκης αρνήθηκε πλήρως ότι στις 23-06-2023 έλαβε χώρα τηλεφωνική συνομιλία του με τον κ. Κορομηλά, με τον οποίο αναφέρει ότι είχε πράγματι συνεργασία, αποκλειστικά όμως για ζητήματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ποτέ για θέματα αποδήμων, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους καμίας μορφής ιεραρχική σχέση ώστε να του υποδείξει ή να του δώσει εντολή για ενέργειες, πόσω μάλλον να του υποδείξει τη διαβίβαση αρχείων σε οποιονδήποτε.

Στην κατάθεσή του στην Αρχή ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το σύνολο των ενεργειών του έγινε προς επίτευξη των σκοπών που είχαν τεθεί από την Νέα Δημοκρατία, αφού έλαβε οδηγίες για να προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες. Επισήμανε επίσης ότι δεν γνωρίζει, ούτε όφειλε εκ της θέσεως του να γνωρίζει πώς λήφθηκαν από την ΝΔ οι επίμαχοι εκλογικοί κατάλογοι.

Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
The Expla-in Project 18.03.26

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
«Ένα νέο κίνημα γεννιέται» 18.03.26

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεδιπλώνει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Υποκλοπές 18.03.26

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Βουλή 18.03.26

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βουλή 18.03.26

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Champions League 19.03.26

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Champions League 19.03.26

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ελλάδα 19.03.26

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Κόσμος 19.03.26

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Απόφαση ζωής 19.03.26

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέ

Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Μπάσκετ 19.03.26

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Editorial 19.03.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
