Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Σχεδόν 100 άνθρωποι κινήθηκαν δικαστικά κατά του ελληνικού Δημοσίου για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων στα χέρια ευρωβουλευτίνας η οποία και τα χρησιμοποίησε προκειμένου να διαφημίσει την υποψηφιότητά της στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ο λόγος για το περίφημο email-gate στο οποίο εμπλέκεται η πρώην ευρωβουλευτίνα της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι: ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, ο τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κυβερνώντος κόμματος.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Η δίκη για το email-gate γίνεται στον απόηχο της δίκης των υποκλοπών που τελείωσε πριν λίγο καιρό. Ως ένα βαθμό οι περιπτώσεις μοιάζουν στο επίπεδο που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Υπό αυτό το πρίσμα προκαλεί εντύπωση και όχι ευχάριστη η στάση της υπεράσπισης της κας Ασημακοπούλου που κατά την πρώτη μέρα της δίκης δήλωσε πως η πελάτισσά της είναι αθώα καθώς «δεν γνώριζε πως είναι παράνομη» η χρήση των δεδομένων των πολιτών από την ίδια.

Με απλά λόγια η πρώην ευρωβουλευτίνα αγνοεί τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων για την οποία είχε γίνει μεγάλος ντόρος. Και όχι μόνο την αγνοεί αλλά όταν έλαβε -μέσω τρίτων- από το υπουργείο Εσωτερικών τα στοιχεία των ψηφοφόρων του εξωτερικού στη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, θεώρησε σωστό να τα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την υποψηφιότητά της.

Ευαισθησία α λα καρτ

«Ναι αλλά είναι εξαιρετική ευρωβουλευτίνα», είχε δηλώσει πρώτος και καλύτερος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ως γνωστόν έχει μια περίεργη σχέση με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα αν ο ίδιος γίνεται στόχος των υποκλοπών και του Predator το θέμα τον αφήνει «αδιάφορο», ενώ αν τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή να τρώει κρακεράκια, τότε τα θυμάται και ωρύεται για το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα.

Από κοντά και σημερινά δημοσιεύματα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης που στη λογική του ξεπλύματος προσπαθούν να υποβιβάσουν το email-gate. Όπως έγραφε η στήλη dark room στο Πρώτο Θέμα «όλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνό μας και γεμίζουν τα email μας και τα κινητά μας από μηνύματα ή από τηλεφωνήματα που μας παίρνουν ή μας στέλνουν όλες οι εταιρείες… της γης, για να μας πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Πόσες φορές την ημέρα σας παίρνει κάποιος για τηλεφωνία, για ενέργεια, για, για, για… Ασε που όταν έρχονται εκλογές από τον τυπικό σύλλογο ή το συνδικαλιστικό σωματείο έως το κόμμα γίνεται πάρτι. Ειλικρινά, η γελοιότητα αυτής της χώρας δεν έχει όριο, έτσι;».

Διαστρέβλωση

Προφανώς η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι ηθελημένη εδώ. Και αυτό όχι επειδή δεν συμβαίνουν όλα αυτά που αναφέρει το δημοσίευμα. Αλλά για τον τρόπο που συμβαίνουν. Είναι άλλο πράγμα να έχει δώσει κάποιος ηθελημένα τα προσωπικά του στοιχεία και να λαμβάνει εμπορικές ενημερώσεις, διαφημιστικές προσφορές και άλλο πράγμα να φεύγει κατάλογος από δημόσια υπηρεσία που έχει την ευθύνη της σύστασης των εκλογικών καταλόγων του εξωτερικού, να περνάει απ’ τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος και να καταλήγει στην κυρία Ασημακοπούλου προκειμένου να προχωρήσει σε ενέργειες προσωπικής της προώθησης.

Δεν ήταν λάθος…

Το γεγονός ότι η υπόθεση email-gate δεν ήταν κάποιο τυχαίο λάθος ή αβλεψία όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί από την υπεράσπιση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις που έδωσαν οι κατηγορούμενοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ασχολήθηκε με το θέμα (επιβάλλοντας γενναία πρόστιμα), ο ένας επιχειρούσε να πετάξει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον.

Για παράδειγμα ο Μένιος Κορομηλάς φέρεται να δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία ο τότε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης του ζήτησε να προωθήσει στον κ. Θεοδωρόπουλο ένα αρχείο που θα του έστελνε μέσω WhatsApp κάποιος συνεργάτης του, ότι προώθησε αυτούσιο στον κ. Θεοδωρόπουλο το αρχείο excel, που του εστάλη μέσω WhatsApp από άγνωστο σε εκείνον αριθμό.

Από την πλευρά του Ο κ. Σταυριανουδάκης αρνήθηκε πλήρως ότι στις 23-06-2023 έλαβε χώρα τηλεφωνική συνομιλία του με τον κ. Κορομηλά, με τον οποίο αναφέρει ότι είχε πράγματι συνεργασία, αποκλειστικά όμως για ζητήματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ποτέ για θέματα αποδήμων, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους καμίας μορφής ιεραρχική σχέση ώστε να του υποδείξει ή να του δώσει εντολή για ενέργειες, πόσω μάλλον να του υποδείξει τη διαβίβαση αρχείων σε οποιονδήποτε.

Στην κατάθεσή του στην Αρχή ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το σύνολο των ενεργειών του έγινε προς επίτευξη των σκοπών που είχαν τεθεί από την Νέα Δημοκρατία, αφού έλαβε οδηγίες για να προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες. Επισήμανε επίσης ότι δεν γνωρίζει, ούτε όφειλε εκ της θέσεως του να γνωρίζει πώς λήφθηκαν από την ΝΔ οι επίμαχοι εκλογικοί κατάλογοι.