Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεν ήταν ποτέ από τις ταινίες που θα πρωταγωνιστούσαν στο Φεστιβάλ των Καννών – η λογική τους ήταν street και αλητεία. Ωστόσο ο κόσμος του Fast & Furious επέλεξε να γιορτάσει εκεί τα «γενέθλιά» του – 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του franchise.

Ο Βιν Ντίζελ και η Μισέλ Ροντρίγκεζ, οι δύο πιο γνωστοί και σταθεροί ήρωες των ταινιών, βρέθηκαν στις Κάννες και το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Ωστόσο όλα τα φώτα έπεσαν πάνω σε μια άλλη παρουσία, που δεν έχει περάσει ποτέ από τα φιλμ του Fast & Furious – την Μίντοου Γουόκερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meadow Walker (@meadowwalker)

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, που το 2013 «έφυγε» από τη ζωή αλλά είχε προλάβει μαζί με τον Βιν Ντίζελ να απογειώσουν το franchise, βρέθηκε στη γαλλική πόλη και η συνάντησή της με τον 58χρονο σταρ του Χόλιγουντ έκανε τους πάντες να δακρύσουν.

Κατά την διάρκεια της προβολής της ταινίας του 2001, την οποία οι θεατές καταχειροκρότησαν όρθιοι για τέσσερα λεπτά, ο Ντίζελ ξέσπασε σε κλάματα αγκαλιάζοντας την Μίντοου και αποθεώνοντας τον «αδερφό» του Πολ Γουόκερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meadow Walker (@meadowwalker)

«Ελπίζω όλοι στη ζωή σας να αποκτήσετε έναν αδερφό σαν τον Πολ» είπε με βουρκωμένα μάτια, προτού τρολάει τον εαυτό του: «Αχ βρε Βιν, γιατί σε έπιασαν τα κλάματα και δείχνεις σε όλους ότι είσαι άνθρωπος;».

Ο Ντίζελ μίλησε για τη σχέση του με τον Πολ Γουόκερ – τον οποίο και αποκαλεί χαϊδευτικά Πάμπλο. «Μου είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τις ταινίες. Εσείς βλέπετε σκηνές, ενώ εγώ θυμάμαι στιγμές μαζί του – όπως όταν μου είπε ότι έχει μια κόρη ενός έτους. Αυτές οι συζητήσεις μας έφεραν κοντά και δημιούργησαν το κλίμα της οικογένειας στο καστ».

Vin Diesel breaks down in tears as he praises late Fast And The Furious co-star Paul Walker’s daughter Meadow and says the cast are ‘family’: ‘He would be so proud of you and I love you forever’ https://t.co/uC0rZf3z49 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 14, 2026

Και τότε γύρισε στην Μίντοου λέγοντας «έχεις μεγάλη δύναμη μέσα σου και θα ήταν τόσο περήφανος για εσένα. Αυτή η ταινία μας δείχνει την αδελφική σχέση ανάμεσα σε μένα και τον Πολ. Αυτή τη σχέση τη συνέχισες εσύ, που δεν με άφησες να έρθω μόνος μου εδώ».