«12 χρόνια χωρίς….» – Η κόρη του Πολ Γουόκερ θυμάται στην επέτειο του τραγικού θανάτου

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον τραγικό θάνατο του Πολ Γουόκερ, του πρωταγωνιστή της σειράς ταινιών Fast & Furious, και η κόρη του, Μέντοου, τίμησε τη μνήμη του με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο.

Η 27χρονη που εργάζεται ως μοντέλο μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram αδημοσίευτα στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια, στέλνοντας ένα διαχρονικό μήνυμα αγάπης.

«12 χρόνια χωρίς εσένα… Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε η Μέντοου Γουόκερ, η μοναχοκόρη του αείμνηστου ηθοποιού Πολ Γουόκερ, σε μια ανάρτηση που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η 30η Νοεμβρίου, η ημέρα που ο 40χρονος σταρ έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2013, παραμένει μια επώδυνη επέτειος για την οικογένεια, η οποία διατηρεί τη μνήμη του ζωντανή μέσα από προσωπικές στιγμές.

Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική απώλεια του Πολ Γουόκερ, του ηθοποιού που έγινε παγκόσμιο ίνδαλμα μέσα από τον ρόλο του στις ταινίες Fast & Furious.

Η ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μίντοου Γουόκερ είναι ένα οικογενειακό λεύκωμα με γενέθλιες φωτογραφίες μαζί με τον πατέρα της.

Ο Πολ Γουόκερ έφυγε από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου 2013, σε ηλικία 40 ετών, σε ένα μοιραίο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια, λίγο μετά την αποχώρησή του από μια εκδήλωση για τη Reach Out WorldWide (ROWW), την ανθρωπιστική οργάνωση που ο ίδιος είχε ιδρύσει.

Η 27χρονη Μέντοου, η οποία ακολουθεί καριέρα μοντέλου, έχει αναλάβει ενεργά να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα της.

Τον Σεπτέμβριο, με αφορμή τα 52α γενέθλιά του, είχε επίσης μοιραστεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου καθόταν στην αγκαλιά του, γράφοντας: «Χρόνια πολλά μπαμπά. Σ’ αγαπώ ατελείωτα και μου λείπεις κάθε μέρα».

Τότε, ο συμπρωταγωνιστής του Πολ Γουόκερ και στενός οικογενειακός φίλος, Βιν Ντίζελ, είχε σχολιάσει με ένα emoji προσευχής, εκφράζοντας τη στήριξή του.

Η Μίντοου έχει επίσης ιδρύσει και προεδρεύει στο Ίδρυμα Πολ Γουόκερ, το οποίο τιμά την «αγάπη του ηθοποιού για τον ωκεανό» και τις φιλανθρωπικές του δράσεις.

Ο αδελφός του ηθοποιού, Κόντι Γουόκερ, είχε δηλώσει λίγο πριν τη 10η επέτειο του θανάτου του Πολ ότι ο ηθοποιός θα ήταν «πολύ περήφανος» για τη γυναίκα που έχει γίνει η ανιψιά του, τονίζοντας ότι «κρατά τη φλόγα» του πατέρα της.

«Ο γιος μου θα ζούσε»

Την τραγική κοινή μοίρα του αναπάντεχου θανάτου των Χιθ Λέτζερ και Πολ Γουόκερ υπενθύμισε κάποια χρόνια μετά το θάνατό του νέο ντοκιμαντέρ από τους συντελεστές που έφεραν στην οθόνη το πορτρέτο του Αυστραλού ηθοποιού.

Όταν ο Πολ Γουόκερ έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του το Χόλιγουντ σοκαρίστηκε και ο θρήνος έγινε ένα κομμάτι από τη μυθολογία του ευπώλητου κινηματογραφικού franchise The Fast and the Furious.

Η ιστορία επέστρεψε στην οθόνη μέσα από το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν οι Paramount Network, Network Entertainment και ο παραγωγός Ντέρικ Μάρεϊ με μία «εμπεριστατωμένη ερευνητική ματιά στη ζωή και το θάνατο του Πολ Γουόκερ» που πρωταγωνίστησε στη σειρά ταινιών δράσης ως ένας από τους Μαχητές των Δρόμων.

Στο ντοκιμαντέρ I Am Paul Walker περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους συναδέλφους του Πολ Γουόκερ, καθώς και τους φίλους που τον γνώριζαν καλύτερα, ενώ συγκινεί η εξομολόγηση της τραγικής μητέρας του.

«Το παιδί μου θα έμενε σπίτι, αν δεν δεχόταν το γραπτό μήνυμα που του θύμισε ότι ήταν καλεσμένος σε ένα event, φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τα θύματα του Τυφώνα Haiyan, στις Φιλιππίνες. Το πρωί εκείνης της ημέρας καθόταν στην κουζίνα με την 15χρονη κόρη του σε διάλειμμα των γυρισμάτων για το Furious 7» αποκάλυψε για το γιο της που πέθανε αιφνίδια σοκάροντας το Χόλιγουντ.

«Οι δυό τους συμφώνησαν να αγοράσουν το απόγευμα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να το στολίσουν. Είχε ξεχάσει τελείως, ότι είχε να πάει κάπου, ώσπου έλαβε ένα SMS και μας είπε πως έπρεπε να φύγει» πρόσθεσε η Σέριλ Γουόκερ.

Ο Γουόκερ ήταν μόλις 40 ετών.

Ποιος φταίει;

Δύο χρόνια μετά το θάνατο του γνωστού ηθοποιού Πολ Γουόκερ, η Μέντοου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της Porsche υποστηρίζοντας πως οι ελλιπείς προβλέψεις ασφαλείας στο όχημα που βρισκόταν ο πατέρας της ήταν η αιτία του θανάτου του σε δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Σε αυτή υποστήριξε ότι η εταιρεία γνώριζε πως το μοντέλο «είχε ιστορικό αστάθειας και ζητημάτων ελέγχου» και επιπλέον πως υπήρχε πρόβλημα στο σχεδιασμό της συμπεριφοράς της ζώνης στη θέση του συνοδηγού.

Η λειτουργία της ζώνης, «έσπρωξε με τεράστια δύναμη τον κορμό του Γουόκερ, σπάζοντας τα πλευρά και τη λεκάνη του και παγιδεύοντάς τον στη θέση για το ενάμιση λεπτό στο οποίο ήταν ζωντανός πριν το όχημα πάρει φωτιά» σημείωνε στην αγωγή της. «Χωρίς αυτά τα ελαττωματικά στοιχεία, ο Γουόκερ θα ήταν σήμερα ζωντανός» υποστήριξε.

Τον Απρίλιο του 2015, όταν η σύζυγος του οδηγού είχε υποβάλει επίσης μήνυση, η εταιρεία είχε αναφέρει πως η αιτία του δυστυχήματος ήταν η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο Ρόουντας και πως το μοντέλο δεν είχε ελαττώματα.

Οι Los Angeles Times είχαν αναφέρει ότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές είχαν καταλήξει πως το αίτιο του δυστυχήματος ήταν η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα και όχι μηχανικά προβλήματα, συμπέρασμα στο οποίο είχαν καταλήξει έχοντας συμβουλευτεί και τεχνικούς της Porsche.

Το 2017 το μακροχρόνιο δικαστικό θρίλερ έληξε μετά από διακανονισμό ανάμεσα στα δύο μέρη. Δικαστικά έγγραφα έδειξαν επίσης ότι ο πατέρας του ηθοποιού, Πολ Γουίλιαμ Γουόκερ III, προχώρησε και αυτός σε διακανονισμό σχετικά με την μήνυσή του εναντίον της Porsche, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Σημειώνεται πως η Mέντοου είχε λάβει στο παρελθόν 10,1 εκατ. δολάρια, στο πλαίσιο άλλου διακανονισμού, από την περιουσία του Ρότζερ Ρόντας, του 38χρονου φίλου του Γουόκερ που οδηγούσε τη μοιραία GT, και επίσης πέθανε στο δυστύχημα.