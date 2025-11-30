Πέρασαν 12 χρόνια – Η ανάρτηση που δείχνει ότι ο Βιν Ντίζελ δεν ξεχνά τον «αδερφό» του Πολ Γουόκερ

Στις 30 Νοεμβρίου 2013, λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι, μετά από φιλανθρωπική εκδήλωση ο Πολ Γουόκερ και ο Ρότζερ Ρόντας μπήκαν στην κόκκινη Porsche Carrera GT – μόνο που ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να καθίσει στη θέση του συνοδηγού δίνοντας το τιμόνι στο φίλο του. Λίγη ώρα αργότερα, ο Ρόντας θα χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ο σταρ των ταινιών Fast & Furious θα αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε ηλικία 40 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Πολ Γουόκερ σόκαρε τον κόσμο του θεάματος. Μα πάνω από όλα συγκλόνισε τους συνεργάτες του στο γνωστό franchise, με πρώτο και καλύτερο τον Βιν Ντίζελ.

Ο 58χρονος σταρ του Χόλιγουντ, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κρύψει τη στεναχώρια του, αλλά και τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε με τον Γουόκερ – τόσο στα γυρίσματα όσο και στη ζωή.

Κάτι που φάνηκε και πριν από λίγες ώρες, όταν ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα «12 χρόνια… Αύριο…» (η ανάρτηση έγινε στις 29 Νοεμβρίου).

Μια συνεργασία, μια παντοτινή φιλία

Ο Βιν Ντίζελ και ο Πολ Γουόκερ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2001 στα γυρίσματα της ταινίας The Fast and the Furious και έπρεπε να περιμένουν οκτώ χρόνια για να βρεθούν ξανά στο ίδιο πλατό, στο 4ο φιλμ της σειράς Fast & Furious.

Ωστόσο αυτή η συνάντηση αποδείχθηκε καθοριστική για τη σχέση τους, καθώς «γεννήθηκε» μια δυνατή ανάμεσά τους. Άλλωστε όπως έλεγαν και οι δύο δεν ήταν φιλμ απλά με γρήγορα αυτοκίνητα και δράση, αλλά ταινίες που προσπαθούσαν να περάσουν το νόημα της φιλίας και της οικογένειας.

Ο Πολ Γουόκερ σκοτώθηκε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του 7ου φιλμ της σειράς και η παραγωγή δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάξει το σενάριο, ώστε το κλείσιμο της ταινίας να είναι αφιερωμένο σε εκείνον. Η σκηνή με τους Μπράιαν και Ντορέτο να κάνουν «κόντρα», προτού ο πρώτος χαθεί στο ηλιοβασίλεμα είναι φανταστική.

Ενώ και μέσα στα επόμενα χρόνια, ο χαρακτήρας του Πολ Γουόκερ συνεχώς «εμφανίζεται» στα λόγια των άλλων ηθοποιών. Όπως έχει πει και ο Βιν Ντίζελ θέλει να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή μέσα στο Fast & Furious.