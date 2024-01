Πολ Γουόκερ: Ο λόγος που απέρριψε το ρόλο του «Σούπερμαν»

Ο «Σούπερμαν» είναι ένας από τους πιο αγαπητούς υπερήρωες μικρών και μεγάλων, από τότε που δημιουργήθηκε. Πάμπολλοι ηθοποιοί έχουν αποδώσει τον ρόλο του «Σούπερμαν» στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το σινεμά. Ο «Άνθρωπος από Ατσάλι» έχει μονοπωλήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον από το 1938, που πρωτοεμφανίστηκε στα κόμικς της DC. Στην συνέχεια ο χαρακτήρας της προχώρισε στην πρώτη κινηματογραφική ταινία το 1978.

Ο Κρίστοφερ Ριβ έβαλε την στολή-σήμα κατατεθέν στην ομότιτλη ταινία υψηλού κόστους, σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Ντόνερ. Μέσα σε δύο ώρες, το φιλμ εστίασε στις «ρίζες» του Κλαρκ και στις πρώτες του μέρες ως «Σούπερμαν». Φυσικά και έγινε επιτυχία. Από τότε πολοί ήταν εκείνοι που δέχθηκαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και φόρεσαν την κάπα του «Σούπερμαν».

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που έγινε πρόταση ήταν και ο Πολ Γουόκερ. Γνωστός για τον ρόλο του ως Brian O’Conner στη σειρά ταινιών «Fast & Furious», απέρριψε 10 εκατομμύρια δολάρια το 2003, όταν του προτάθηκε ο ρόλος ενός από τους πιο διάσημους υπερήρωες στην ιστορία.

Ο ηθοποιός που σκοτώθηκε το 2013 σε τροχαίο, αρνήθηκε να υποδυθεί τον «Σούπερμαν». Ο Ματ Λούμπερ, ο μάνατζερ του Γουόκερ και ο Όουκλεϊ Λέμαν, ο κασκαντέρ του, είχαν εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ηθοποιού, «I Am Paul Walker».

«Νομίζω ότι ήταν μια συμφωνία 10 εκατομμυρίων δολαρίων και ήταν ο πρώτος. Ήθελε να το κάνει, ήξερα ότι σκεφτόταν να το κάνει», εξήγησε ο Λούμπερ. «Εγώ γνώριζα ότι δεν ήθελε να κάνει τρεις ή τέσσερις [ταινίες] Σούπερμαν και να είναι ο Σούπερμαν για το υπόλοιπο της ζωής του», συνέχισε ο Λέμαν.

Ο Πολ Γουόκερ δοκίμασε μάλιστα και το κοστούμι του «Σούπερμαν» και τότε συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν για εκείνον: «»Έχω ένα «S», έχω μια κάπα, μπότες, καλσόν … δεν είμαι εγώ. Θα φύγω από εδώ. Πρέπει να φύγω». Και έφυγε», αποκάλυψε ο μάνατζέρ του.

Ο Γουόκερ είχε πει εκείνη την εποχή στους Chicago Sun-Times: «Ναι, θα μπορούσα να είχα κερδίσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε αυτό το franchise. Θα μπορούσα πιθανώς να είχα αγοράσει τον δικό μου στόλο τζετ ή το δικό μου νησί» και τόνισε:

«Ξέρεις τι; Δεν το χρειάζομαι. Η αγαπημένη μου μάρκα παπουτσιών για τρέξιμο κοστίζει 23 δολάρια. Σπάνια πληρώνω περισσότερα από 40 δολάρια για το τζιν μου. Βάζω ένα μπλουζάκι και αυτό μου κοστίζει 20 ή 10 δολάρια. Δεν χρειάζομαι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να διαχειριστώ αυτόν τον τρόπο ζωής».

