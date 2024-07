Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι είναι οι πρώτοι που πραγματοποιούν την τελετή έναρξης εκτός σταδίου. Συναυλίες από τα μεγαλύτερα αστέρια της ποπ – τη Celine Dion και τη Lady Gaga, 206 σκάφη γεμάτα αθλητές που θα πλέουν στο Σηκουάνα, ολονύχτιο πάρτι σε όλη την πόλη… Όλα εγγυώνται ένα φαντασμαγορικό σόου. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα συμβεί κάτι απρόοπτο. Γι’αυτό και επιστρατεύθηκαν 48.000 αστυνομικοί, κάνοντας τους πολίτες του Παρισίου να νιώθουν… φυλακισμένοι στην πόλη τους.

Igniting the Olympic Summer Games. 🔥

We’re just hours away from lighting the flame at @Paris2024. 🤩 Take a look back at the last five cauldron lightings that have lit up the Summer Olympics. 👀 Who will light the flame tonight? #Olympics | #Paris2024 | #LastFive pic.twitter.com/0vfL9iykQU

