«Κέρδισα 500 χιλιάδες, ο Μάικλ Ντάγκλας 14 εκατ.»: Η Σάρον Στόουν για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στο Βασικό Ένστικτο

«Ο Μάικλ Ντάγκλας κέρδισε 14 εκατομμύρια δολάρια. Εγώ 500.000» είχε πει η Σάρον Στόουν το 2023 κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο 43ο ετήσιο γεύμα των βραβείων Muse του New York Women In Film & Television. H εξομολόγηση της έγινε ξανά επίκαιρη μετά από αναδημοσίευση του κλιπ στο λογαριασμό γυναικείας ενδυνάμωσης στο Instagram, The Female Quotient.

H Στόουν — η οποία έχασε τη μισή περιουσία της μετά από τραπεζικό σκάνδαλο — είπε ότι ότι συνολικά κέρδισε μόλις 500.000 δολαρίων για τον ρόλο της απέναντι στον Ντάγκλας ως η μυθιστοριογράφος και ύποπτη για φόνο Κάθριν Τραμέλ στο ερωτικό θρίλερ.

Η Στόουν είπε επίσης ότι ένας παραγωγός της σειράς την ανέφερε επανειλημμένα ως «Κάρεν σε όλη την ταινία».

«Ακόμα και στο Governor’s Ball [μετά τα Όσκαρ], με αποκαλούσε ακόμα Κάρεν. Και κουβαλούσα αυτή την ταπείνωση πολύ βαθιά μέσα μου — παρόλο που το όνομά μου δεν ήταν στην αφίσα», είπε.

«Πριν από τριάντα χρόνια, όταν έκανα το Βασικό Ένστικτο, ο Μάικλ Ντάγκλας έβγαλε 14 εκατομμύρια δολάρια κι εγώ 500.000 δολάρια. Πέρσι ένα στούντιο γύρισε μια ταινία των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο άντρας πρωταγωνιστής, που ήταν καινούριος, κάποιος που δεν γνωρίζουμε, θα αμειβόταν περίπου με 8-9 εκατομμύρια δολάρια» είχε πει η Στόουν.

«Το στούντιο μού πρότεινε ξανά 500.000 δολάρια για να γίνω η γυναίκα πρωταγωνίστρια. Σκέφτηκα ότι ακόμη και 30 χρόνια αργότερα, ακόμα αυτό το πράγμα ισχύει. Απέρριψα την πρόταση. Το στούντιο μου είπε καλή τύχη, Σάρον κι εγώ απάντησα καλή τύχη και σε εσάς. Δύο εβδομάδες μετά, εκείνος απολύθηκε» πρόσθεσε.

Η Στόουν έχει μιλήσει ξανά για την ανισότητα στις αμοιβές στην ταινία, η οποία μπορεί να εκτόξευσε την καριέρα της, αλλά επηρέασε επίσης την υγεία της και οδήγησε στο να χάσει την επιμέλεια του 4χρονου γιου της.

Σε ένα άρθρο της που δημοσιεύτηκε στο InStyle για την 30ή επέτειο της ταινίας, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι για να απαλύνει την αδικία για το χαμηλό μισθό της, πρόσθεσε μια ρήτρα στο συμβόλαιό της που της επέτρεπε να κρατήσει ολόκληρη την γκαρνταρόμπα του χαρακτήρα της, η οποία περιελάμβανε είδη από την Hermès και άλλους σχεδιαστές.

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν τρελή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πληρωνόμουν πολύ σε σύγκριση με τον άνδρα συμπρωταγωνιστή μου», έγραψε. «Έβγαλα 500.000 δολάρια. Ο Michael έβγαλε 14 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε το να κρατήσω τα κοστούμια μου ήταν πολύ έξυπνο».

Το 2021, η Στόουν είχε πει στο CBC ότι «δεν έβγαλε αρκετά χρήματα για να αγοράσει το φόρεμά της ώστε να πάω στα Όσκαρ την επόμενη χρονιά».

Το Βασικό Ένστικτο ήταν υποψήφιο για καλύτερο μοντάζ και καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση στα βραβεία Όσκαρ του 1993.

Ωστόσο η Στόουν κέρδισε τα βραβεία καλύτερης γυναικείας ερμηνείας και πιο επιθυμητής γυναίκας στα βραβεία MTV Movie Awards της ίδιας χρονιά για τη σαγηνευτική της ερμηνεία στην ταινία.

«Αν ήμουν άντρας θα κέρδιζα πολύ περισσότερα»

Η Στόουν δεν είναι η μόνη γυναίκα σταρ που έχει μιλήσει για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στο Χόλιγουντ. Η Κέιτ Μπλάνσετ δήλωσε «οι γυναίκες δεν αμείβονται τόσο όσο νομίζεις», κρατώντας ορθάνοιχτο το ζήτημα του έμφυλου μισθολογικού χάσματος (και) στο Χόλιγουντ.

Η Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε στο Watch What Happens Live μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στο Borderlands, Τζίνα Γκέρσον.

Μετά από μια ενδιαφέρουσα κουβέντα είχε φτάσει η στιγμή για το Plead the Fifth, το σημείο της εκπομπής κατά το οποίο οι καλεσμένοι μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε κάποια ίσως πολύ αδιάκριτη ερώτηση.

Ο παρουσιαστής Άντι Κοέν, έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της αμοιβής της Κέιτ Μπλάνσετ, ρωτώντας της για την ταινία που της απέφερε τα περισσότερα κέρδη. Η απάντηση που ακολούθησε δεν ήταν σίγουρα αυτό που περίμενε να ακούσει. Βέβαια, πριν δώσει την ειλικρινή της απάντηση, η Μπλάνσετ ζήτησε από τον Κοέν τη δική του υπόθεση σχετικά με την ταινία που γέμισε τον τραπεζικό της λογαριασμό.

«Νομίζω ότι είναι πιθανόν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», είπε ο Κοέν. Η Μπλάνσετ τότε απάντησε: «Πλάκα μου κάνεις; Όχι, δεν πληρώθηκα τίποτα για να κάνω αυτή την ταινία».

«Ήθελα να συνεργαστώ με τον τύπο που έκανε το Braindead (σ.σ. ο Πίτερ Τζάκσον σκηνοθέτης και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών). Εννοώ, βασικά πήρα δωρεάν σάντουιτς και κράτησα τα αυτιά μου» (σ.σ. τα αυτιά του ξωτικού)» είπε. «Εννοώ ότι οι γυναίκες δεν αμείβονται τόσο όσο νομίζεις» κατέληξε η Μπλάνσετ.

Σε άλλη συνέντευξη της η Ολίβια Κόλμαν μίλησε ανοιχτά για το μισθολογικό χάσμα των φύλων στο Χόλιγουντ στην εκπομπή του CNN, The Amanpour Hour.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι (σ.σ. οι γυναίκες) είχαν πάντα μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες. Μην αρχίσω να μιλάω για την ανισότητα στις αμοιβές, αλλά οι άνδρες ηθοποιοί πληρώνονται περισσότερο επειδή συνήθιζαν να λένε ότι προσελκύουν το κοινό και στην πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει εδώ και δεκαετίες. Αλλά εξακολουθούν να θέλουν να χρησιμοποιούν αυτό ως λόγο, για να μην πληρώνονται οι γυναίκες περισσότερο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αν ήμουν ο Όλιβερ Κόλμαν, θα κέρδιζα πολύ περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι κερδίζω» είπε.

«Πρόκειται για μια μισθολογική διαφορά του 12.000%. Κάντε τα μαθηματικά» τόνισε η Κόλμαν.

Άλλες σταρ που έχουν υπογραμμίσει την «αόρατη αδικία» εις βάρος των γυναικών στο χώρο εργασίας -όχι μόνο στη βιομηχανία του θεάματος όπως αποδεικνύουν πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ- είναι η Κίρστεν Ντανστ («Η μισθολογική διαφορά μου με τον Spider-Man ήταν ακραία. Ούτε που το σκέφτηκα. Σκεφτόμουν, ω ναι, ο Τόμπι παίζει τον Spider-Man. Όμως ξέρεις ποιος ήταν στην αφίσα του δεύτερου SpiderMan; Ο Spider-Man κι εγώ» δήλωσε), η πρωταγωνίστρια του Jurassic World: Fallen Kingdom Μπράις Ντάλας Χάουαρντ («Όταν άρχισα τις διαπραγματεύσεις για την ταινία, το 2014, ο κόσμος ήταν διαφορετικός και ήμουν σε μειονεκτική θέση. Δυστυχώς, πρέπει να υπογράψεις εκ των προτέρων συμφωνία και για τις τρεις ταινίες», ανέφερε στο Insider η Μπράις Ντάλας Χάουαρντ) και η Μισέλ Γουίλιαμς.

Η Γουίλιαμς είχε πει το 2019 ότι «παρέλυσε από τη ματαιότητα» όταν ανακάλυψε ότι η αμοιβή της ήταν κατά πολύ μικρότερη από εκείνη του συμπρωταγωνιστή της Μαρκ Γουόλμπεργκ για την ταινία All the Money in the World.

«Αυτό δεν ήταν έκπληξη για ‘μένα, απλώς ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι η ισότητα δεν είναι απαράγραπτο δικαίωμα και ότι οι γυναίκες θα εργάζονται πάντα το ίδιο σκληρά για λιγότερα χρήματα, ενώ θα επωμίζονται περισσότερες ευθύνες στο σπίτι», ανέφερε η ηθοποιός σχολιάζοντας το μισθολογικό χάσμα. «Είμαι εργαζόμενη ηθοποιός από την ηλικία των 12 ετών. Έχω αναγνωριστεί από τον κλάδο μου στα υψηλότερα επίπεδα και αυτό δεν μεταφράζεται με ίσο αντιστάθμισμα. Όλο αυτό τελείωσε ως μια απίστευτα διδακτική στιγμή, επειδή η διαφορά ήταν τόσο τεράστια που πραγματικά έριξε φως στις γυναίκες που αμείβονταν ελάχιστα στον χώρο».

E.E.: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 12% λιγότερο από τους άνδρες

Παρότι η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» θεσμοθετήθηκε το 1957, με τη Συνθήκη τη Ρώμης, το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων παραμένει πεισματικά ευρύ, με μικρές μόνο βελτιώσεις να έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Βασίζεται στους μισθούς που καταβάλλονται απευθείας στους εργαζόμενους πριν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Μόνο οι επιχειρήσεις με 10 εργαζομένους και άνω λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων. Κάποιοι εξ αυτών μπορεί να σχετίζονται με το επίπεδο μόρφωσης, την εργασιακή εμπειρία ή την εργασία μερικής απασχόλησης. Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες σε ορισμένους οικονομικούς τομείς όπου οι μέσοι μισθοί είναι χαμηλότεροι. Ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι ότι οι άνδρες συχνά κατέχουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις από τις γυναίκες σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ ήταν 12% το 2023. Υπολογίστηκε για επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το χάσμα στις αμοιβές διαφέρει σημαντικά, καθώς είναι το υψηλότερο στις ακόλουθες χώρες το 2023: Λετονία (19%), στην Αυστρία (18,3%), στη Τσεχία (18%), στη Ουγγαρία (17,8%) και στη Γερμανία (17,6%).

Το Λουξεμβούργο έχει κλείσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Άλλες χώρες με μικρότερες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων το 2023 είναι: το Βέλγιο (0,7%), η Ιταλία (2,2%), η Ρουμανία (3,8%), η Μάλτα (5,1%) η Σλοβενία (3,8%).

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αυξάνεται με την ηλικία: μπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσμα διακοπής καριέρας από τις γυναίκες, αν και αυτά τα πρότυπα διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

Διαφέρει επίσης ανά κλάδο και το 2023 το χάσμα ήταν υψηλότερο στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στο δημόσιο στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων σημαίνει ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε μεγάλη ηλικία. Το 2020, οι γυναίκες στην ΕΕ ηλικίας άνω των 65 ετών έλαβαν συντάξεις που ήταν κατά μέσο όρο 28,3% χαμηλότερες από τις συντάξεις που λάμβαναν οι άνδρες.