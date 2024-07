Η μεγαλύτερη ημέρα του αθλητισμού έφτασε. Απόψε το βράδυ, στις 20:30 ώρα Ελλάδος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στο Παρίσι, έπειτα από 100 χρόνια.

Με το κέντρο της πόλης να έχει μετατραπεί σε φρούριο, ο εναέριος χώρος της να είναι κλειστός και 45.000 αστυνομικοί να βρίσκονται επί ποδός μαζί με αρκετές μονάδες του στρατού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 αναμένεται να κάνουν τη διαφορά.

Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί εκτός σταδίου. Περισσότεροι από 8.000 από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου θα μεταφερθούν με βάρκα κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα, ενώ περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι θα παρακολουθούν από τις όχθες του ποταμού.

Την ίδια ώρα Αστυνομία, βατραχάνθρωποι και ελεύθεροι σκοπευτές θα βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ενώ οι αθλητές γλιστρούν στον ποταμό, χορευτές, ποπ σταρ και ακροβάτες θα εκτελούν παράτολμα ακροβατικά στο νερό, σε ταράτσες, γέφυρες και τεχνητά νησιά χρησιμοποιώντας πλωτές γέφυρες, πλωτά πιάνα, ελικόπτερα και πιθανώς ακόμη και υποβρύχια, πριν το φινάλε ενός τεράστιου σόου λέιζερ που θα μεταδοθεί από τον Πύργο του Άιφελ.

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν ζωντανά από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιδέα να πραγματοποιηθεί ένα σόου τέτοιου μεγέθους κατά μήκος μιας μεγάλης έκτασης ποταμού σε μια πόλη που βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό για τρομοκρατία ήταν τόσο εξωφρενική που ακόμη και ο Εμανουέλ Μακρόν στην αρχή θεώρησε ότι επρόκειτο για «μια τρελή και όχι πολύ σοβαρή ιδέα».

Αλλά αυτή την εβδομάδα στο Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε: «Αποφασίσαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να παραδώσουμε αυτή την τρελή ιδέα και να την κάνουμε πραγματικότητα».

Το τι ακριβώς θα λάβει χώρα στο σχεδόν τετράωρο σόου έχει κρατηθεί αυστηρά μυστικό, αλλά καθώς η διακόσμηση, συμπεριλαμβανομένων πλωτών skateparks, γιγαντιαίων αντιγράφων πινάκων ζωγραφικής και υπερμεγέθων χρυσών πουλιών άρχισε να τοποθετείται μέσα και γύρω από τον Σηκουάνα, κάποια στοιχεία αναδύθηκαν.

Νωρίς το απόγευμα, αντιπροσωπείες αθλητών από περισσότερες από 200 χώρες θα μεταφερθούν με λεωφορεία από το Ολυμπιακό χωριό σε ένα σημείο του Σηκουάνα στα ανατολικά του Παρισιού. Εκεί θα επιβιβαστούν σε ειδικά κατασκευασμένες βάρκες υπό τη φρουρά του γαλλικού στρατού.

Στη συνέχεια, οι αποστολές θα πλεύσουν στον Σηκουάνα, περνώντας από τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων και το Λούβρο προς τον Πύργο του Άιφελ. Η ελληνική ομοσπονδία θα είναι πρώτη, ακολουθούμενη από την ομάδα των Ολυμπιακών Προσφύγων, μετά από άλλα έθνη, με το γαλλικό σκάφος να έρχεται τελευταίο.

Καθώς οι αθλητές θα πλέουν, γύρω τους θα ξεδιπλώνεται μια παράσταση, η οποία περιγράφεται από τους διοργανωτές της ως επαναστατική και γεμάτη εκπλήξεις.

Ιστορικά μνημεία, ταράτσες, γέφυρες, ο ουρανός και το νερό θα αποτελέσουν ταυτόχρονο σκηνικό για χορευτικά, μουσικά, ακροβατικά και φωτεινά σόου που θα εξερευνήσουν την ιστορία του Παρισιού σε όλη του την ποικιλομορφία καθώς και την παράδοση της εξέγερσης.

Σχοινοβάτες θα διασχίσουν το ποτάμι πάνω σε ψηλά σύρματα, ο σταρ του γαλλικού μπαλέτου Guillaume Diop θα εμφανιστεί σε μια ταράτσα και οι BMX freestyle ποδηλάτες θα κάνουν κωλοτούμπες πάνω από το νερό.

Η γαλλίδα ποπ σταρ Aya Nakamura, η οποία αντιμετώπισε ρατσιστικές αντιδράσεις νωρίτερα φέτος για το ενδεχόμενο να τραγουδήσει, θα εμφανιστεί – και αναμένεται να τραγουδήσει επιτυχίες του τραγουδοποιού Charles Aznavour. Αποκορύφωμα οι εμφανίσεις των Céline Dion και Lady Gaga.

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…

PC📸: Laura Gilli pic.twitter.com/Mg9LVs9X8q

— Celine Dion (@celinedion) July 24, 2024