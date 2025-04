Μπάτλερ: «Θα… πέθαινα για τους συμπαίκτες μου» (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Ρόκετς με 109-1ο6 στο Σαν Φρανσίσκο, για το τέταρτο παιχνίδι του πρώτου γύρου των play-offs του NBA. Οι «Πολεμιστές» μπορεί να είχαν μειονέκτημα έδρας όταν ξεκίνησε η σειρά, αλλά πλέον απέχουν μια νίκη από τα ημιτελικά της Δύσης. Ύστερα από τη λήξη της αναμέτρησης, στην οποία οι «Πολεμιστές» έκαναν το 3-1 στη σειρά, ο πρωταγωνιστής Τζίμι Μπάτλερ, που κατέγραψε 27 πόντους, έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ, προχώρησε σε δηλώσεις.

Ο φόργουορντ από το Χιούστον, ανέφερε ότι θα… πέθαινε για τους συμπαίκτες του και εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

“I’D DIE FOR THESE GUYS! IT’S SO FUN. I GOR MY JOY BACK.”

Jimmy Butler after leading the Golden State Warriors to a crucial Game 4 WIN over Houston 💪

Buddy Hield: “What you gon’ do?”

Jimmy Butler: “Nothing on National TV.” 😂

Amazing to see Jimmy happy & hooping! pic.twitter.com/XWOC5mbltr

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 29, 2025