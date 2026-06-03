Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε

Οι αλλαγές που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και τα δημοσκοπικά ευρήματα, η επικαιρότητα, αλλά και τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με την Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της ενότητας interview του in.

Με τη συνέντευξη να γίνεται την ίδια μέρα που υπήρξε νέα παρέμβαση του Ταλ Ντίλιαν της Intellexa, μεγάλο μέρος της κουβέντας απασχόλησε το σκάνδαλο των υποκλοπών, η στάση της κυβέρνησης και η διευρεύνησή του από τη Δικαιοσύνη με τον Παύλο Μαρινάκη, στα επίμονα ερωτήματα να επικαλείται τις αποφάσεις του Αρειου Πάγου.

Απαντήσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και είναι αποκαλυπτικές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πετά το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας ωστόσο το σενάριο ο εταίρος να επιλέξει πρωθυπουργό.

Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά…

Σε μια προσπάθεια μάλλον απαξίωσης του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την ΕΛΑΣ ήδη στη δεύτερη θέση, ο Παύλος Μαρινάκης συμμερίζεται μεν την άποψη γαλάζιων στελεχών ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, αλλά τονίζει ότι «δεν βλέπω πολιτική ουσία αλλά μόνο επικοινωνιακό branding».

Επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα ότι για όλα τα λάθη «έριξε το ανάθεμα» σε συνεργάτες του, ότι χωρίς αυτοκριτική προσπαθεί να επανέλθει ως σύγχρονος κεντροαριστερός ευρωπαίος πολιτικός, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές στο 2015 και την «κωλοτούμπα», αν και αυτή τη φορά ο κ. Μαρινάκης δεν εστιάζει στην κατηγορία, αλλά στη βοήθεια των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. «Μιλάμε συνεχώς για την περιβόητη κωλοτούμπα και εξαιτίας αυτής της κωλοτούμπας η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι σαφές. Αυτό είναι μισή αλήθεια. Δεν είναι ψευδές, αλλά είναι μισή αλήθεια. Δεν αρκούσε η κυρία Τζίμα η κωλοτούμπα. Έπρεπε να βρεθούν και οι βουλευτές της τότε Νέας Δημοκρατίας και του τότε ΠΑΣΟΚ για να κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ούτε για το ταμείο ανάκαμψης, ούτε για το ΕΣΠΑ, ούτε για τα εμβόλια για την πανδημία, ούτε για εξαγωγές προϊόντων. Βασικά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για στοιχειώδη ζητήματα, τα οποία τώρα τα θεωρούμε και ευτυχώς δεδομένα».

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της ΝΔ, ενεργοποιώντας επί της ουσίας αντανακλαστικά του «αντιΤσίπρα μετώπου», ωστόσο αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα και την έντονη δυσαρέσκεια – όπως αυτή καταγράφεται δημοσκοπικά- για συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, τονίζει ότι «αν κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι επειδή επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας, θα κερδίσουμε χωρίς να βλέπουμε τα λάθη μας, έχουμε χάσει πριν αρχίσει το παιχνίδι».

«Έχουμε δουλειά μπροστά μας και δεν ωραιοποιώ τα πράγματα αλλά έχουν βελτιωθεί πολλοί δείκτες» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης υπεραμυνόμενος το κυβερνητικό έργο και κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «κριτική που οδηγεί στο παρελθόν που μας έφθασε στη χρεοκοπία».

Ο κ. Μαρινάκης μιλά και για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, είναι πολύ προσεκτικός στις αναφορές του στον Αντώνη Σαμαρά και στην πιθανότητα να κάνει κόμμα, ενώ ενδιαφέρον έχει η απάντησή του όταν η συζήτηση φθάνει στην περίπτωση που οι πολίτες στις κάλπες απαιτήσουν κυβέρνηση συνεργασίας.

Ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με την ακροδεξιά του Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου», και τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη μας επιλογή για συγκυβέρνηση». Ερωτηθείς ωστόσο τι θα γίνει στην περίπτωση που ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνηθεί να μπει σε κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω και του σκανδάλου των υποκλοπών ο κ. Μαρινάκης είναι σαφής: «πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες. Ούτε οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες, ούτε αυτοί οι οποίοι ηττήθηκαν στις εκλογές… Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γινάτι ή την προσωπική εναντίωση».