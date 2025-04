Ψαράδες στην Υεμένη προχώρησαν σε μια συγκινητική διάσωση όταν πλοίο που μετέφερε πρόβατα ναυάγησε ανοιχτά των ακτών του Άντεν.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς εκατοντάδες ζώα έπεσαν στη θάλασσα, παλεύοντας να επιβιώσουν μέσα στα κύματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο σε επικίνδυνη κλίση, έτοιμο να βυθιστεί, με το φορτίο των ζώων να κινδυνεύει άμεσα.

Χωρίς να διστάσουν, ψαράδες από την περιοχή Ρας Αλ-Άραχ, στη δυτική επαρχία Λαχτζ, έσπευσαν με τις βάρκες τους και κατάφεραν να σώσουν το πλήρωμα του πλοίου καθώς και αρκετά από τα ζώα, αποτρέποντας μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

A ship carrying sheep ran aground near Yemeni waters. Videos online show it in trouble in the Gulf of Aden, with sheep swimming for their lives.

Fishermen from Ras Al-Arah rushed out to rescue the crew, reportedly Somali nationals, and the animals. pic.twitter.com/V7WHHHLLIJ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 26, 2025