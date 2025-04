Τουρίστας που έκανε zipline κατέγραψε τις στιγμές της ένοπλης επίθεσης στο Κασμίρ, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους και έχει φέρει την Ινδία και το Πακιστάν ένα βήμα πριν τον πόλεμο.

Στο βίντεο, ο 36χρονος Ρούσι Μπατ απολαμβάνει τη βόλτα του στον αέρα, ενώ στο έδαφος εκτυλίσσεται ένα μακελειό. Οι άνθρωποι τρέχουν για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς μεταξύ ενόπλων ομάδων Ινδίας και Πακιστάν. Στα πλάνα, ο ίδιος φαίνεται χαρούμενος, αγνοώντας την τραγωδία που συμβαίνει από κάτω του, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και φωνές.

Μιλώντας στην Indian Express ο 36χρονος περιέγραψε ότι αρχικά δεν αντιλήφθηκε την επίθεση. «Το κατάλαβα περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα όταν είδα 4-5 άτομα να έχουν δεχθεί πυρά. Στους πρώτους 2-3 πυροβολισμούς δεν μπορούσα να καταλάβω ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση αλλά όταν αυτοί συνεχίστηκαν και είδα 2-3 να πέφτουν, το κατάλαβα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Όταν έφτασα στο τέλος της διαδρομής, άκουσα τη σύζυγό μου και τον γιο μου να φωνάζουν. Η γυναίκα μου είπε ότι 2 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί αφού οι δράστες τους ρώτησαν για την θρησκεία τους». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έτρεξε με τους αγαπημένους του σε καταφύγιο για να γλιτώσουν από τα πυρά.

listen first 5 seconds of the video , the local guy zipline helper

1. listened gunshots from the ground

2. chanted allahuakbar 3 times

3. released the person

but pls saaar don’t het lokals saaaar they’re helpful saar, they’ll are mdrchds.

pic.twitter.com/uVv9wxs0oY

— Keshu (@keshuu_17) April 28, 2025