Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσημα σήμερα ότι ο απολογισμός των θυμάτων της χθεσινής επίθεσης φερόμενων ως αυτονομιστών ανταρτών εναντίον τουριστών στο ινδικό Κασμίρ ανήλθε σε 26 νεκρούς και 17 τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Παχαλγκάμ, μια γραφική πόλη στα Ιμαλάια που συχνά περιγράφεται ως η «Ελβετία της Ινδίας». Ο επικεφαλής υπουργός της περιοχής, Ομάρ Αμπντουλάχ, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι η επίθεση ήταν «πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχουμε δει σε βάρος πολιτών τα τελευταία χρόνια».

This isn’t just an attack on tourists, it’s an attack on humanity and Valley’s peace. They’re once again trying to bring chaos to the Kashmir. The scenes from Pahalgam are heartbreaking. I urge the authorities to act fast. Justice must be delivered without delay. #pahalgamattack pic.twitter.com/Bm6rrDPMNs

— Mutahir Showkat (@MutahirXYZ) April 22, 2025