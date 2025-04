Στη τιμή-ρεκόρ των 400.000 δολαρίων (300.000 στερλινών) πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο επιστολή που έγραψε ο επιβάτης του Τιτανικού, συνταγματάρχης Άρτσιμπαλντ Γκρέισι. Η επιστολή, που θεωρείται «προφητική», γράφτηκε στις 10 Απριλίου 1912 -την ημέρα της επιβίβασής του στο Σαουθάμπτον- και πέντε μέρες πριν το ναυάγιο στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού.

Η επιστολή γράφτηκε από την καμπίνα C51 του πλοίου και στάλθηκε σε φίλο του όταν το πλοίο κατέπλευσε στο Κουίνσταουν της Ιρλανδίας, στις 11 Απριλίου 1912. Η σφραγίδα της επιστολής δείχνει επίσης την ημερομηνία 12 Απριλίου, όταν το πλοίο βρισκόταν σε πλήρη πορεία προς το Νέα Υόρκη.

«Είναι ένα ωραίο πλοίο, αλλά θα περιμένω το τέλος του ταξιδιού μου πριν το κρίνω», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο γράμμα, που πωλήθηκε από το οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son, με την τιμή να φτάνει πέντε φορές περισσότερο από την αρχική εκτίμηση των 60.000 στερλινών. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για επιστολή που γράφτηκε επί του Τιτανικού, δήλωσαν οι δημοπράτες.

Το περιεχόμενο της επιστολής προοικονομεί το θλιβερό τέλος του Τιτανικού, καθώς αυτό ήταν το πρώτο και τελευταίο ταξίδι του πλοίου.

Titanic Survivor’s Letter, Written Aboard the Ship, Sells for Nearly $400,000

