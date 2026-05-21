Slopaganda: Το Μάιο ο Τραμπ «έσπασε τα κοντέρ» της AI προπαγάνδας – Και δυστυχώς λειτουργεί

Στις 5.20 μ.μ. της 9ης Μαΐου, ο Τραμπ δημοσίευσε στους 12,6 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο Truth Social μια φωτογραφία του εαυτού του να στέκεται στο κατάστρωμα ενός σκάφους, κοιτάζοντας μέσα από κιάλια καμένα πολεμικά πλοία. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Εννέα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μια άλλη: μια καρικατούρα του κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, περιτριγυρισμένου από σωρούς φαγητού γρήγορου φαγητού με τη λεζάντα: «Ο Τζέι Μπι είναι πολύ απασχολημένος για να κρατήσει το Σικάγο ασφαλές!»

Τα επόμενα 16 λεπτά, ο Τραμπ μοιράστηκε μια ασταμάτητη ροή εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη: το ναυτικό του Ιράν στον βυθό του ωκεανού, έναν αγώνα UFC που διοργανώθηκε στον κήπο του Λευκού Οίκου, τη Λίμνη Αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν βαμμένη σε ένα απίστευτα φωτεινό μπλε.

Αυτές οι εικόνες ήταν μέρος μιας σειράς εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και τις οποίες ο Τραμπ δημοσίευσε τις τελευταίες εβδομάδες.

Η έκρηξη της slopaganda

Μια ανάλυση της Financial Times για τις αναρτήσεις του στο Truth Social φέτος δείχνει ότι ο αριθμός των εικόνων τεχνητής νοημοσύνης έχει επταπλασιαστεί τον Μάιο.

Ο Τραμπ είχε «βουτήξει με τα μούτρα» σε αυτό που είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό ως «slopaganda», είπε ο Χένρι Άτζντερ, ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και deepfakes, περιγράφοντας την προσέγγιση ως «συστημική υιοθέτηση» αυτού του «νέου μέσου επικοινωνίας».

Η τεχνητή νοημοσύνη του επέτρεψε να δημιουργεί ταχύτερες, πιο εντυπωσιακές αναρτήσεις που επιτίθενται στους αντιπάλους, δραματοποιούν πολιτικές ιδέες και μυθοποιούν τον ίδιο.

Οι εικόνες έχουν μετατρέψει το feed του σε μια αδιάκοπη ροή θεαμάτων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη: φανταστικές στρατιωτικές νίκες, θρησκευτική εικονογραφία και φανταστικά έργα υποδομής.

«Είναι μια επέκταση της λεκτικής ρητορικής του… τον εξυψώνει και υποτιμά όσους αντιτίθενται σε αυτόν», δήλωσε η Καθλίν Χαν Τζέιμισον, διευθύντρια του Annenberg Public Policy Center στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.

Ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 2.700 φορές στο Truth Social το 2026 — που ισοδυναμεί με περισσότερες από 19 αναρτήσεις την ημέρα — με σχεδόν τις μισές από αυτές να περιέχουν εικόνες ή βίντεο, κάτι που τον βοηθά να κυριαρχεί στην οικονομία της προσοχής εκτός των επίσημων εμφανίσεών του στα μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 75 από αυτές φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ανάλυση της FT για το feed του, χρησιμοποιώντας μια συντηρητική μεθοδολογία που πιθανότατα υποτιμά τον πραγματικό αριθμό.

Ωστόσο, 57 από αυτές τις αναρτήσεις δημοσιεύτηκαν μόνο τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου, σε σύγκριση με οκτώ για ολόκληρο τον Απρίλιο.

Ένας πρόεδρος που λέει ό,τι σκέφτεται…

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το Truth Social ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ «επικοινωνεί άμεσα και αυθεντικά με τον αμερικανικό λαό και τον κόσμο.

Ο αμερικανικός λαός δεν είχε ποτέ έναν πρόεδρο τόσο διαφανή όσο ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μοιράζεται τις σκέψεις του μαζί τους σε πραγματικό χρόνο για όλα τα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας».

Δεν είναι σαφές πόσα από τα δημοσιεύματα γράφονται ή αναρτώνται από τον ίδιο τον Τραμπ, από την ομάδα του ή από συνδυασμό και των δύο.

Οι επικοινωνίες του Λευκού Οίκου έχουν δείξει την εκτελεστική βοηθό του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, να βοηθά στη σύνταξη μιας ανάρτησης στα κοινωνικά μέσα και στη συνέχεια να μοιράζει αντίγραφα αυτής σε Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται τη χώρα.

Η Χαρπ συχνά του παρουσιάζει πρόχειρα αντίγραφα προτεινόμενων μηνυμάτων, μερικές φορές προσαρμοσμένα από άλλους λογαριασμούς, σύμφωνα με το Wall Street Journal.

Σε ορισμένες αναρτήσεις, ο Τραμπ απεικονίζει τον εαυτό του ως ήρωα δράσης. Τον Ιανουάριο, μοιράστηκε μια εικόνα του εαυτού του να υψώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία.

Σε μια άλλη, κοιτάζει την κάμερα με ένα πολυβόλο στο χέρι, με τη λεζάντα «NO MORE MR NICE GUY».

«Είναι σαν να έχεις μια νοητική αποτύπωση της φανταστικής του ζωής και μια προβολή του πώς θα ήθελε να τον βλέπουν», είπε ο Χολ Τζέιμισον.

Η AI ζωντανεύει τις φαντασιώσεις του Τραμπ

Πολλές αναρτήσεις χρησιμοποιούν φανταστικά σενάρια για να υποβαθμίσουν τους αντιπάλους του. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας «No Kings», ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο εμφανίζεται να ρίχνει καφέ απόβλητα πάνω στους διαδηλωτές από ένα τζετ.

Τέτοια μοτίβα ήταν συνηθισμένα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης των αυταρχικών καθεστώτων, δήλωσε ο Χενκ φαν Ες, ειδικός στις μεθόδους διαδικτυακής έρευνας.

«Δύο κινήσεις επαναλαμβάνονται. Η μία εξυμνεί τον ηγέτη: ισχυρό, ψύχραιμο, ιστορικό. Η άλλη κατασκευάζει έναν εχθρό: έναν εγκληματία, μια απειλή ή κάτι λιγότερο από άνθρωπο», είπε, εξηγώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατέστησε δυνατή την παρουσίαση αυτού του μηνύματος με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

«Αυτό είναι το ρωσικό εγχειρίδιο με αμερικανική προφορά».

Αναρτήσεις χωρίς όρια

Ο Τραμπ συχνά ξεπερνά τα όρια μεταξύ χιούμορ και προσβολής. Τον Φεβρουάριο, δημοσίευσε και στη συνέχεια διέγραψε ένα ρατσιστικό βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους. Το απόσπασμα βρισκόταν στο τέλος ενός βίντεο που περιείχε ισχυρισμούς για εκλογική απάτη στις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είδε το σύνολο», «δεν έκανε λάθος» και αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ αντιμετώπισε έντονη αντίδραση από μερικούς από τους πιο εξέχοντες συμμάχους του στη θρησκευτική δεξιά, όταν δημοσίευσε μια εικόνα του εαυτού του ως μορφή που μοιάζει με τον Ιησού.

Υπερασπίστηκε την ανάρτηση, λέγοντας: «Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός, που κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Και όντως κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Κάνω τους ανθρώπους πολύ καλύτερους».

Δεν ήταν η πρώτη εικόνα με θρησκευτικό θέμα που είχε δημοσιεύσει. Έχει επίσης απεικονίσει τον εαυτό του ως Πάπα και μοιράστηκε μια εικόνα του εαυτού του να αγκαλιάζει τον Ιησού.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στον Τραμπ έναν απρόσκοπτο τρόπο να διεκδικεί συμβολικές ταυτότητες — πολεμιστής, θεραπευτής, πάπας, λυτρωτής — χωρίς να χρειάζεται συγκεντρώσεις ή ομιλίες για να το κάνει.

«Ακόμη και όταν λέγεται στους ανθρώπους ότι συγκεκριμένο ρεαλιστικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και είδαν είναι ψεύτικο, μπορεί ακόμα να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν κάποιον», είπε ο Άτζντερ.

Χτίζοντας με AI

Ο Τραμπ μοιράζεται επίσης τακτικά ψεύτικες εικόνες που δείχνουν έργα υποδομής ή φανταστικά μέλλοντα.

Πέρυσι, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο που υπογράμμιζε τις ριζοσπαστικές προτάσεις του για την ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας. Πιο πρόσφατα, μοιράστηκε μια εικόνα ενός Trump Tower στη Σελήνη και απεικονίσεις του νέου μνημείου του «TRIUMPHAL ARCH».

Οι αναρτήσεις δείχνουν πώς ο Τραμπ χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να οπτικοποιήσει πολιτικές φαντασιώσεις και υποσχέσεις πολύ πριν αυτές υπάρξουν στην πραγματικότητα.

Την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στο διάστημα. Δημοσίευσε εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με τον εαυτό του να εκτοξεύει πυραύλους από ένα διαστημόπλοιο και στη συνέχεια μια άλλη να περπατά δίπλα-δίπλα με έναν εξωγήινο αλυσοδεμένο.

Αν η πρώτη προεδρία του Τραμπ χαρακτηρίστηκε από τον πόλεμο των memes, οι ειδικοί λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε ένα τεράστιο οπτικό οικοσύστημα.

«Αυτό που έχει γίνει πολύ σαφές είναι ότι, είτε σας αρέσει είτε όχι… έχει απήχηση. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη είναι σταθερά από τα πιο προβεβλημένα περιεχόμενα στο διαδίκτυο σήμερα», είπε ο Άτζντερ.