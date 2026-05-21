Slopaganda: Το Μάιο ο Τραμπ «έσπασε τα κοντέρ» της AI προπαγάνδας – Και δυστυχώς λειτουργεί
Κόσμος 21 Μαΐου 2026

Η αδιάκοπη ροή ψευδών εικόνων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social αναδιαμορφώνει τα όρια της πολιτικής επικοινωνίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στις 5.20 μ.μ. της 9ης Μαΐου, ο Τραμπ δημοσίευσε στους 12,6 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο Truth Social μια φωτογραφία του εαυτού του να στέκεται στο κατάστρωμα ενός σκάφους, κοιτάζοντας μέσα από κιάλια καμένα πολεμικά πλοία. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Εννέα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μια άλλη: μια καρικατούρα του κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, περιτριγυρισμένου από σωρούς φαγητού γρήγορου φαγητού με τη λεζάντα: «Ο Τζέι Μπι είναι πολύ απασχολημένος για να κρατήσει το Σικάγο ασφαλές!»

Τα επόμενα 16 λεπτά, ο Τραμπ μοιράστηκε μια ασταμάτητη ροή εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη: το ναυτικό του Ιράν στον βυθό του ωκεανού, έναν αγώνα UFC που διοργανώθηκε στον κήπο του Λευκού Οίκου, τη Λίμνη Αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν βαμμένη σε ένα απίστευτα φωτεινό μπλε.

Αυτές οι εικόνες ήταν μέρος μιας σειράς εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και τις οποίες ο Τραμπ δημοσίευσε τις τελευταίες εβδομάδες.

Η έκρηξη της slopaganda

Μια ανάλυση της Financial Times για τις αναρτήσεις του στο Truth Social φέτος δείχνει ότι ο αριθμός των εικόνων τεχνητής νοημοσύνης έχει επταπλασιαστεί τον Μάιο.

Ο Τραμπ είχε «βουτήξει με τα μούτρα» σε αυτό που είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό ως «slopaganda», είπε ο Χένρι Άτζντερ, ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και deepfakes, περιγράφοντας την προσέγγιση ως «συστημική υιοθέτηση» αυτού του «νέου μέσου επικοινωνίας».

Η τεχνητή νοημοσύνη του επέτρεψε να δημιουργεί ταχύτερες, πιο εντυπωσιακές αναρτήσεις που επιτίθενται στους αντιπάλους, δραματοποιούν πολιτικές ιδέες και μυθοποιούν τον ίδιο.

Οι εικόνες έχουν μετατρέψει το feed του σε μια αδιάκοπη ροή θεαμάτων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη: φανταστικές στρατιωτικές νίκες, θρησκευτική εικονογραφία και φανταστικά έργα υποδομής.

«Είναι μια επέκταση της λεκτικής ρητορικής του… τον εξυψώνει και υποτιμά όσους αντιτίθενται σε αυτόν», δήλωσε η Καθλίν Χαν Τζέιμισον, διευθύντρια του Annenberg Public Policy Center στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.

Ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 2.700 φορές στο Truth Social το 2026 — που ισοδυναμεί με περισσότερες από 19 αναρτήσεις την ημέρα — με σχεδόν τις μισές από αυτές να περιέχουν εικόνες ή βίντεο, κάτι που τον βοηθά να κυριαρχεί στην οικονομία της προσοχής εκτός των επίσημων εμφανίσεών του στα μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 75 από αυτές φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ανάλυση της FT για το feed του, χρησιμοποιώντας μια συντηρητική μεθοδολογία που πιθανότατα υποτιμά τον πραγματικό αριθμό.

Ωστόσο, 57 από αυτές τις αναρτήσεις δημοσιεύτηκαν μόνο τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου, σε σύγκριση με οκτώ για ολόκληρο τον Απρίλιο.

Ένας πρόεδρος που λέει ό,τι σκέφτεται…

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το Truth Social ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ «επικοινωνεί άμεσα και αυθεντικά με τον αμερικανικό λαό και τον κόσμο.

Ο αμερικανικός λαός δεν είχε ποτέ έναν πρόεδρο τόσο διαφανή όσο ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μοιράζεται τις σκέψεις του μαζί τους σε πραγματικό χρόνο για όλα τα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας».

Δεν είναι σαφές πόσα από τα δημοσιεύματα γράφονται ή αναρτώνται από τον ίδιο τον Τραμπ, από την ομάδα του ή από συνδυασμό και των δύο.

Οι επικοινωνίες του Λευκού Οίκου έχουν δείξει την εκτελεστική βοηθό του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, να βοηθά στη σύνταξη μιας ανάρτησης στα κοινωνικά μέσα και στη συνέχεια να μοιράζει αντίγραφα αυτής σε Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται τη χώρα.

Η Χαρπ συχνά του παρουσιάζει πρόχειρα αντίγραφα προτεινόμενων μηνυμάτων, μερικές φορές προσαρμοσμένα από άλλους λογαριασμούς, σύμφωνα με το Wall Street Journal.

Σε ορισμένες αναρτήσεις, ο Τραμπ απεικονίζει τον εαυτό του ως ήρωα δράσης. Τον Ιανουάριο, μοιράστηκε μια εικόνα του εαυτού του να υψώνει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία.

Σε μια άλλη, κοιτάζει την κάμερα με ένα πολυβόλο στο χέρι, με τη λεζάντα «NO MORE MR NICE GUY».

«Είναι σαν να έχεις μια νοητική αποτύπωση της φανταστικής του ζωής και μια προβολή του πώς θα ήθελε να τον βλέπουν», είπε ο Χολ Τζέιμισον.

Η AI ζωντανεύει τις φαντασιώσεις του Τραμπ

Πολλές αναρτήσεις χρησιμοποιούν φανταστικά σενάρια για να υποβαθμίσουν τους αντιπάλους του. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας «No Kings», ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο εμφανίζεται να ρίχνει καφέ απόβλητα πάνω στους διαδηλωτές από ένα τζετ.

Τέτοια μοτίβα ήταν συνηθισμένα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης των αυταρχικών καθεστώτων, δήλωσε ο Χενκ φαν Ες, ειδικός στις μεθόδους διαδικτυακής έρευνας.

«Δύο κινήσεις επαναλαμβάνονται. Η μία εξυμνεί τον ηγέτη: ισχυρό, ψύχραιμο, ιστορικό. Η άλλη κατασκευάζει έναν εχθρό: έναν εγκληματία, μια απειλή ή κάτι λιγότερο από άνθρωπο», είπε, εξηγώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατέστησε δυνατή την παρουσίαση αυτού του μηνύματος με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

«Αυτό είναι το ρωσικό εγχειρίδιο με αμερικανική προφορά».

Αναρτήσεις χωρίς όρια

Ο Τραμπ συχνά ξεπερνά τα όρια μεταξύ χιούμορ και προσβολής. Τον Φεβρουάριο, δημοσίευσε και στη συνέχεια διέγραψε ένα ρατσιστικό βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους. Το απόσπασμα βρισκόταν στο τέλος ενός βίντεο που περιείχε ισχυρισμούς για εκλογική απάτη στις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είδε το σύνολο», «δεν έκανε λάθος» και αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ αντιμετώπισε έντονη αντίδραση από μερικούς από τους πιο εξέχοντες συμμάχους του στη θρησκευτική δεξιά, όταν δημοσίευσε μια εικόνα του εαυτού του ως μορφή που μοιάζει με τον Ιησού.

Υπερασπίστηκε την ανάρτηση, λέγοντας: «Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός, που κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Και όντως κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Κάνω τους ανθρώπους πολύ καλύτερους».

Δεν ήταν η πρώτη εικόνα με θρησκευτικό θέμα που είχε δημοσιεύσει. Έχει επίσης απεικονίσει τον εαυτό του ως Πάπα και μοιράστηκε μια εικόνα του εαυτού του να αγκαλιάζει τον Ιησού.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στον Τραμπ έναν απρόσκοπτο τρόπο να διεκδικεί συμβολικές ταυτότητες — πολεμιστής, θεραπευτής, πάπας, λυτρωτής — χωρίς να χρειάζεται συγκεντρώσεις ή ομιλίες για να το κάνει.

«Ακόμη και όταν λέγεται στους ανθρώπους ότι συγκεκριμένο ρεαλιστικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και είδαν είναι ψεύτικο, μπορεί ακόμα να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν κάποιον», είπε ο Άτζντερ.

Χτίζοντας με AI

Ο Τραμπ μοιράζεται επίσης τακτικά ψεύτικες εικόνες που δείχνουν έργα υποδομής ή φανταστικά μέλλοντα.

Πέρυσι, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο που υπογράμμιζε τις ριζοσπαστικές προτάσεις του για την ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας. Πιο πρόσφατα, μοιράστηκε μια εικόνα ενός Trump Tower στη Σελήνη και απεικονίσεις του νέου μνημείου του «TRIUMPHAL ARCH».

Οι αναρτήσεις δείχνουν πώς ο Τραμπ χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να οπτικοποιήσει πολιτικές φαντασιώσεις και υποσχέσεις πολύ πριν αυτές υπάρξουν στην πραγματικότητα.

Την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στο διάστημα. Δημοσίευσε εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με τον εαυτό του να εκτοξεύει πυραύλους από ένα διαστημόπλοιο και στη συνέχεια μια άλλη να περπατά δίπλα-δίπλα με έναν εξωγήινο αλυσοδεμένο.

Αν η πρώτη προεδρία του Τραμπ χαρακτηρίστηκε από τον πόλεμο των memes, οι ειδικοί λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε ένα τεράστιο οπτικό οικοσύστημα.

«Αυτό που έχει γίνει πολύ σαφές είναι ότι, είτε σας αρέσει είτε όχι… έχει απήχηση. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη είναι σταθερά από τα πιο προβεβλημένα περιεχόμενα στο διαδίκτυο σήμερα», είπε ο Άτζντερ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

Ιρανικά και αραβικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
inTown 21.05.26

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.05.26

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο;. Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες - Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν
Σάρα Κέλεν 21.05.26

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρώην βοηθός του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

