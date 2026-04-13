Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση με την AI εικόνα του ως «Χριστού»

Μετά τον σάλο που ξέσπασε με την εικόνα που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη και τον παρουσίαζε ως Ιησού Χριστό, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τεαμπ διέγραψε την σχετική ανάρτηση που δημοσίευσε στο Truth Social.

Στη φωτογραφία ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοίαζε εαυτόν ως Χριστό με φως να βγαίνει από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύμφωνα με τον Guardian, αρκετοί από τους πιστούς υποστηρικτές του εξέφρασαν την ενόχλησή τους.

Η Megan Basham, αρθρογράφος στο Daily Wire, χαρακτήρισε την εικόνα «εξοργιστική βλασφημία». Αναρωτήθηκε αν ο πρόεδρος προσπαθούσε να κάνει χιούμορ ή αν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση και ζήτησε να κατεβάσει άμεσα την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και τον Θεό.

Από την πλευρά της, η Isabel Brown μίλησε για κάτι «αηδιαστικό και απαράδεκτο», τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τον Ιησού. Παρόμοια ήταν και η αντίδραση του Steve Deace από το BlazeTV, ο οποίος σχολίασε λακωνικά με μία μόνο λέξη: «Όχι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπε εξαπέλυσε πρωτοφανής επίθεση στον Πάπα εξαιτίας της κριτικής που του άσκησε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο πάπας Λέων εξέφρασε την Παρασκευή νέα κριτική κατά του πολέμου, σε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία δεν κατονομάζει κανέναν, αλλά φαίνεται να υπονοεί ότι η ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ αξιοποιεί τον χριστιανικό εθνικισμό για να εξυμνήσει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι «δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», προσάπτοντάς του μάλιστα πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή