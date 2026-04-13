Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Μετά την πρωτοφανή επίθεση στον Πάπα εξαιτίας της κριτικής που άσκησε στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μία AI εικόνα που εμφανίζει τον ίδιο ως… Χριστό να θεραπεύει ασθενή.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε προκληθεί σάλος καθώς η επικεφαλής του θρησκευτικού γραφείου του Λευκού Οίκου, συνέκρινε τον Τραμπ με τον Ιησού.

Η επίθεση Τραμπ στον πάπα

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι… αλλεργικός στην όποια κριτική που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων.

Ο πάπας Λέων εξέφρασε την Παρασκευή νέα κριτική κατά του πολέμου, σε μια ανάρτηση στα social media, με την οποία δεν κατονομάζει κανέναν, αλλά φαίνεται να υπονοεί ότι η ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ αξιοποιεί τον χριστιανικό εθνικισμό για να εξυμνήσει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

God does not bless any conflict. Anyone who is a disciple of Christ, the Prince of Peace, is never on the side of those who once wielded the sword and today drop bombs. Military action will not create space for freedom or times of #Peace, which comes only from the patient… — Pope Leo XIV (@Pontifex) April 10, 2026

Μετά την αντιπολεμική παρέμβαση του αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι «δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», προσάπτοντάς του μάλιστα πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή