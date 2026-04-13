Ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού χαρακτήρισε χθες Κυριακή «γελοίες» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να επιβάλει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών (στη φωτογραφία από presstv.ir, επάνω, ο Σαχράμ Ιρανί, αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού).

«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης (…) εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» των Αμερικανών στην περιοχή, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ «θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά»

«Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν (…) είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές», πρόσθεσε.

Εξάλλου οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης χθες πως οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Τα Στενά είναι ανοικτά»

Προσθέτουν, μάλιστα, ότι τα Στενά είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη στρατιωτικών σκαφών σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, μετά την αποτυχία των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε, μεταξύ άλλων: «Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που θα προσπαθήσει να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ».