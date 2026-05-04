Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Η ισπανική ακτοφυλακή, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, κατάσχεσε μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης ανοιχτά των Κανάριων Νήσων στον Ατλαντικό Ωκεανό. Σε πλοίο που έπλεε στα διεθνή ύδατα εντοπίστηκαν περίπου 40 τόνοι ναρκωτικών, που σύμφωνα με τις αρχές στην Ισπανία είναι ρεκόρ μεταφοράς ναρκωτικών, σε εθνικό, αλλά πιθανόν και διεθνές επίπεδο.

Η Ακτοφυλακή συνέλαβε επίσης 20 άτομα, σύμφωνα με πηγές στο βασικό συνδικάτων των αστυνομικών της Ισπανίας, AUGC.

Hoy se escribe historia en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Interceptado en alta mar el mayor alijo conocido: entre 30.000 y 45.000 kg de cocaína a bordo de un carguero. El Duque de Ahumada vuelve a demostrar de qué está hecha esta Institución. Orgullo de compañeros.… pic.twitter.com/5v6WSCbMej — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 3, 2026



Εκτιμάται ότι «κατασχέθηκαν μεταξύ 35 και 40 τόνων κοκαΐνης». Το αμπάρι «ήταν πλήρως γεμάτο» με μπάλες ναρκωτικών, καθιστώντας την «ιστορική κατάσχεση», ανέφεραν οι πηγές.

Προορισμός η Λιβύη

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, Φρίταουν, με προορισμό τη Βεγγάζη στη Λιβύη.

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν, από την πρότερη πείρα τους σε ανάλογες επιχειρήσεις, ότι το πλοίο δεν θα περνούσε φορτωμένο το Γιβραλτάρ. Τα ναρκωτικά θα εκφορτώνονταν σε μικρότερα πλοία για διανομή στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί «η εκφόρτωση αυτού του όγκου κοκαΐνης στη Λιβύη δεν έχει και πολύ νόημα».

«Θα χρειαστούν πολλά πλοία, διαφορετικά λιμάνια, επειδή μια τέτοια εκφόρτωση σε ένα μόνο λιμάνι θα προκαλούσε πολλές υποψίες. Επομένως, η επιχείρηση πιθανότατα συντονίζεται μέσω διεθνών δικτύων», ανέφεραν οι πηγές της AUGC.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη ότι η κατάσχεση «ήταν μια από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο». Ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση.

Οι στενοί δεσμοί της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική και η εγγύτητα με το Μαρόκο, έναν κορυφαίο παραγωγό κάνναβης, την καθιστούν βασικό σημείο εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Συχνό φαινόμενο

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στη θάλασσα από ένα πλοίο που μετέφερε σχεδόν 10 τόνους ναρκωτικών.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε 6,5 τόνους κοκαΐνης και συνέλαβε εννέα άτομα. Είχε προηγηθεί πληροφορία από τις ΗΠΑ, η οποία τους οδήγησε σε έφοδο σε πλοίο στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων.

Τον Ιούνιο του 2025, οι αστυνομικές δυνάμεις εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιούσε αυτό που οι αρχές αποκαλούσαν «ναρκο-ταχύπλοα» για να μεταφέρει λαθραία μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Βραζιλία και την Κολομβία στα Κανάρια Νησιά. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε ένα εγκαταλελειμμένο ναυάγιο ως πλατφόρμα ανεφοδιασμού για τα ταχύπλοα.

El alijo del Arconian podría alcanzar los 45.000 kilos de cocaína Es la mayor cantidad de esta droga interceptada en alta mar. El barco fue interceptado frente a las costas del Sahara Occidental



Το 2024, η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε 13 τόνους κοκαΐνης από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Είχε φτάσει στο λιμάνι της Αλχεθίρας στον ισπανικό νότο από τον Ισημερινό, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μεταφορά ναρκωτικών που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα.