Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA
- Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
- Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
- Ο κόσμος έχασε πετρέλαιο 50 δισ. δολαρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- «Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Η Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε την κατάσχεση 1,6 τόνων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική σε επιχείρηση που διεξήχθη με την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, Κάρλος Ντέβερς.
«Ένα από τα πιο σκληρά πλήγματα στα δίκτυα διακίνησης»
Ο ίδιος περιέγραψε την επιχείρηση ως «ένα από τα πιο σκληρά πλήγματα που δέχτηκαν τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα» στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι οι οργανώσεις αυτές «χρησιμοποιούν ταχύπλοα εξοπλισμένα με ισχυρούς εξωλέμβιους κινητήρες και προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας».
Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά από καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα και ανταλλαγή πυρών μεταξύ του πληρώματος και των στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία έληξε χωρίς τραυματισμούς.
Σύμφωνα με την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, αρκετοί επιβαίνοντες κατάφεραν να διαφύγουν σε ένα κοντινό εθνικό πάρκο.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ουάσιγκτον έχει σημαντική ναυτική παρουσία στην Καραϊβική, όπου έχει επιτεθεί σε πλοία που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, έχει κατασχέσει πετρελαιοφόρα και έχει πραγματοποιήσει μια δραματική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας για να συλλάβει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία των ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.
Οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε δεκάδες πλοία που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών έχουν ήδη προκαλέσει περισσότερους από 150 θανάτους.
- Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι «πράσινοι»
- Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
- Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
- Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού και την ήττα της ΑΕΛ
- Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
- Μετά την αποχώρηση του από το WWE, ο Τζον Σίνα εστίασε στην οικογένειά του
- Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79: «Κλείδωσε» την παραμονή της με κορυφαίους τους Τζέφερσον (vid)
