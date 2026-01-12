Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στη θάλασσα στην ιστορία της, μετά τη σύλληψη ενός εμπορικού πλοίου με προορισμό την Ευρώπη στον Ατλαντικό Ωκεανό, το οποίο μετέφερε σχεδόν 10 τόνους του ναρκωτικού κρυμμένα σε φορτία αλατιού.

Αξιωματικοί της Ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (GEO) επιβιβάστηκαν στο εμπορικό πλοίο με σημαία Καμερούν την περασμένη εβδομάδα, μετά την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, και κατάσχεσαν 9.994 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα σε 294 πακέτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα 13 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε η ειδική εισαγγελία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιούνταν για την προστασία της κρυψίματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πλοίο έμεινε από καύσιμα μετά την έφοδο και παρέμεινε στη θάλασσα για σχεδόν 12 ώρες, με αποτέλεσμα η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης SASEMAR να το ρυμουλκήσει στις Καναρίους Νήσους.

Επιχείρηση Λευκή Παλίρροια

Στην επιχείρηση, με την κωδική ονομασία White Tide, συμμετείχαν το Κέντρο Θαλάσσιας Ανάλυσης και Επιχειρήσεων-Ναρκωτικά (MAOC), η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας, το ισπανικό κέντρο πληροφοριών CITCO και αρχές από τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα είχε ως στόχο μια πολυεθνική οργάνωση που φέρεται να ασχολείται με την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη.

Η κατάσχεση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτική σύλληψη κοκαΐνης από το 1999, όταν η αστυνομία κατάσχεσε 7.500 κιλά από το πλοίο Tammsaare. Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση της Δευτέρας ως ιστορικό πλήγμα για τα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι στενοί δεσμοί της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική την καθιστούν βασικό σημείο εισόδου των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Το 2024, η ισπανική αστυνομία κατάσχεσε 13 τόνους κοκαΐνης από ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έφτασε στο νότιο λιμάνι της Αλγεσίρας από τον Ισημερινό, την μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.