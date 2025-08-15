Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Η ισπανική πολιτοφυλακή σε συνεργασία με την υπηρεσία τελωνειακής επιτήρησης της χώρας και τη σημαντική αρωγή του Μαρόκου, προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση του ρυμουλκού Sky White, το οποίο μετέφερε περί τους τρεις τόνους κοκαΐνης σε 80 συσκευασίες διαφόρων μεγεθών, στα δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Τα πέντε μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ενώ όπως αναφέρει δελτίο τύπου της αρμόδιας για την τελωνειακή επιτήρηση ισπανικής υπηρεσίας (DAVA), η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία χάρη στη διεθνή συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών Μαρόκου, Γαλλίας, ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και Πορτογαλίας, ενώ το γενικό συντονισμό είχαν οι ειδικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και κατά της εμπορίας ναρκωτικών στον Ατλαντικό της Ισπανίας (CITCO και MAOC-N), στο πλαίσιο υπόθεσης που διερευνούσε η ισπανική υπηρεσία DNRED, σε συνεργασία με τις μαροκινές αρχές, σχετικά με την εγκληματική ομάδα που συνδέεται με το πλοίο αυτό.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2024 οι αρχές θεωρούσαν ότι το πλοίο αυτό, με σημαία Καμερούν, χρησιμοποιούταν για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το Sky White λειτουργούσε ως «δεξαμενόπλοιο» για τη μεταφόρτωση ναρκωτικών σε άλλα μικρότερα σκάφη, σε περιοχές κοντά στα Κανάρια Νησιά ή την ιβηρική χερσόνησο.

Το πλοίο, ένα ρυμουλκό μήκους 22 μέτρων, ήταν ακατάλληλο για ναυσιπλοΐα, με σοβαρά ελλείμματα ασφαλείας που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του πληρώματος, το οποίο αποτελούταν από τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές και ένα από τη Βενεζουέλα, τα οποία συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης για την εκφόρτωση των ναρκωτικών και την προφυλάκιση των συλληφθέντων.

Ατλαντική οδός

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στη διαδρομή του Ατλαντικού που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από ιστιοφόρα, αλιευτικά και εμπορικά σκάφη, τα οποία ξεκινούν από τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική, μεταφορτώνουν τα ναρκωτικά στα ανοιχτά του Ατλαντικού Ωκεανού, για να τα διοχετεύσουν στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η επιτυχία τέτοιου τύπου επιχειρήσεων οφείλεται στη συνεργασία μεταξύ οργανισμών πληροφοριών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, όπως οι CITCO και MAOC-N, και των ισπανικών και γαλλικών αστυνομικών και τελωνειακών υπηρεσιών, καθώς και στη συνεχή υποστήριξη εκ μέρους των μαροκινών αρχών, καταλήγει το ανακοινωθέν.