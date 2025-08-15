newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 16:38

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Η ισπανική πολιτοφυλακή σε συνεργασία με την υπηρεσία τελωνειακής επιτήρησης της χώρας και τη σημαντική αρωγή του Μαρόκου, προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση του ρυμουλκού Sky White, το οποίο μετέφερε περί τους τρεις τόνους κοκαΐνης σε 80 συσκευασίες διαφόρων μεγεθών, στα δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Τα πέντε μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ενώ όπως αναφέρει δελτίο τύπου της αρμόδιας για την τελωνειακή επιτήρηση ισπανικής υπηρεσίας (DAVA), η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία χάρη στη διεθνή συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών Μαρόκου, Γαλλίας, ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και Πορτογαλίας, ενώ το γενικό συντονισμό είχαν οι ειδικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και κατά της εμπορίας ναρκωτικών στον Ατλαντικό της Ισπανίας (CITCO και MAOC-N), στο πλαίσιο υπόθεσης που διερευνούσε η ισπανική υπηρεσία DNRED, σε συνεργασία με τις μαροκινές αρχές, σχετικά με την εγκληματική ομάδα που συνδέεται με το πλοίο αυτό.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2024 οι αρχές θεωρούσαν ότι το πλοίο αυτό, με σημαία Καμερούν, χρησιμοποιούταν για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το Sky White λειτουργούσε ως «δεξαμενόπλοιο» για τη μεταφόρτωση ναρκωτικών σε άλλα μικρότερα σκάφη, σε περιοχές κοντά στα Κανάρια Νησιά ή την ιβηρική χερσόνησο.

Το πλοίο, ένα ρυμουλκό μήκους 22 μέτρων, ήταν ακατάλληλο για ναυσιπλοΐα, με σοβαρά ελλείμματα ασφαλείας που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του πληρώματος, το οποίο αποτελούταν από τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές και ένα από τη Βενεζουέλα, τα οποία συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης για την εκφόρτωση των ναρκωτικών και την προφυλάκιση των συλληφθέντων.

Ατλαντική οδός

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στη διαδρομή του Ατλαντικού που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από ιστιοφόρα, αλιευτικά και εμπορικά σκάφη, τα οποία ξεκινούν από τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική, μεταφορτώνουν τα ναρκωτικά στα ανοιχτά του Ατλαντικού Ωκεανού, για να τα διοχετεύσουν στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η επιτυχία τέτοιου τύπου επιχειρήσεων οφείλεται στη συνεργασία μεταξύ οργανισμών πληροφοριών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, όπως οι CITCO και MAOC-N, και των ισπανικών και γαλλικών αστυνομικών και τελωνειακών υπηρεσιών, καθώς και στη συνεχή υποστήριξη εκ μέρους των μαροκινών αρχών, καταλήγει το ανακοινωθέν.

World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 15.08.25 Upd: 17:36

Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι, όλες οι εξελίξεις στο in

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική - Οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Κιέβου

Βασιλική Δρίβα
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού μετά τις δηλώσεις Σμότριχ – Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί
Χωρίς προσχήματα 15.08.25

Το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για την «εξαφάνιση» της Δυτικής Όχθης - Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού

Η προαναγγελία για τεμαχισμό της Δυτικής Όχθης από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριχ έδωσε νέα ώθηση για εγκλήματα από τους εποίκους και τον στρατό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη και η συνάντηση στην Αλάσκα
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την «ειρήνη» των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Αναλυτικά 15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
