Τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία, οι δύο από τους οποίους ξένοι, έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη δέκα άλλων, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους στην Ινδονησία, στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους.

Άλλοι δέκα άνθρωποι είναι αγνοούμενοι σε αυτή τη ζώνη, η οποία είχε κλείσει για τους επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, όταν οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Mount Dukono erupted this morning (7:40 WIT) in North Halmahera, North Maluku, Indonesia, and reportedly killed 2 foreign nationals (from China and Singapore). #Gunung #Dukono The large blast sent ash columns up to 10km high. pic.twitter.com/nShH1Zakqf — GeoTechWar (@geotechwar) May 8, 2026

Ινδονησία: Ακούστηκε ένα βουητό και μετά υψώθηκε πυκνός καπνός

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα της Παρασκευής, συνοδεύτηκε από ένα «βουητό» και από μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του Ντουκόνο, ηφαιστείου που βρίσκεται στην επαρχία των Βόρειων Μολούκων, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

«Οι στάχτες κατευθύνονται προς τον βορρά, οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για βροχές ηφαιστειακής τέφρας», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ηφαιστειακός καπνός μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε η Λάνα Σάρια, και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις υπηρεσίες μεταφορών.