Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Πίδακες λάβας έφτασαν τα 300 μέτρα

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, που απέχει περίπου 322 χιλιόμετρα από το νότιο τμήμα της Χονολουλού και παραμένει σταθερά ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπήκε ξανά σε φάση δραστηριότητας. Δημιούργησε εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας, που εκτινάσσονταν σε ύψος ακόμη και 300 μέτρων.

Η νέα αυτή έκρηξη, που επικεντρώθηκε κυρίως στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, ήταν η 43η κατά σειρά από τον Δεκέμβριο του 2024. Επιβεβαίωσε ότι εκεί υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων καλύφθηκε από πυκνά νέφη καπνού και τέφρας. Η διασπορά της στάχτης και των ηφαιστειακών υλικών κινητοποίησε τις τοπικές αρχές, οι οποίες έλαβαν άμεσα προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Προχώρησαν επίσης στο προσωρινό κλείσιμο ορισμένων ζωνών στο Μεγάλο Νησί.

Βίντεο από τη νέα έκρηξη του Κιλαουέα:

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά και συναρπαστικά ηφαίστεια στον κόσμο. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεγάλου Νησιού της Χαβάης και αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα ασπιδωτού ηφαιστείου.

Σε αντίθεση με τα απότομα, κωνικά στρωματοηφαίστεια, το Κιλαουέα έχει φαρδιές, ήπιες πλαγιές που σχηματίζονται από τις διαδοχικές, εξαιρετικά ρευστές ροές λάβας που απλώνονται σε μεγάλες αποστάσεις πριν στερεοποιηθούν.

Ιστορικά, το Κιλαουέα βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή κατάσταση έκρηξης. Η πιο αξιοσημείωτη πρόσφατη περίοδος δραστηριότητάς του διήρκεσε αδιάκοπα από το 1983 έως το 2018, αλλάζοντας δραματικά το τοπίο του νησιού. Κατέστρεψε εκατοντάδες κατοικίες, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε νέα γη καθώς η λάβα κατέληγε και στερεοποιούνταν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο κρατήρας Halemaʻumaʻu, που βρίσκεται στην καλντέρα της κορυφής του, αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητάς του και συχνά φιλοξενεί μια εντυπωσιακή, κοχλάζουσα λίμνη λάβας.

Πέρα από το γεωλογικό του ενδιαφέρον, το ηφαίστειο έχει τεράστια πολιτισμική και πνευματική σημασία για τους ιθαγενείς της Χαβάης. Σύμφωνα με την πολυνησιακή μυθολογία, ο κρατήρας του Κιλαουέα είναι η ιερή κατοικία της Pele, της θεάς της φωτιάς, της αστραπής, του ανέμου και των ηφαιστείων. Κάθε έκρηξη και κάθε ροή λάβας θεωρείται άμεση έκφραση της παρουσίας της.

Λόγω της δυναμικής και απρόβλεπτης φύσης του, το Κιλαουέα παρακολουθείται στενότατα 24 ώρες το 24ωρο από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Αποτελεί ένα «ζωντανό» εργαστήριο για τους επιστήμονες, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται ο πλανήτης μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Φωτογραφία: Αρχείου.