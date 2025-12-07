Πίδακες λάβας καταγράφηκαν να εκτοξεύονται από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν Αμερικανοί ηφαιστειολόγοι, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της διαρκούς ηφαιστειακής δραστηριότητας σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου.

Απομακρυσμένη κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που η έκρηξή την έθεσε εκτός λειτουργίας, την ώρα που κατέγραφε το φαινόμενο.

«Συνεχείς πίδακες λάβας ύψους περίπου 15-30 μέτρων εκρήγνυνται αυτή τη στιγμή από το βόρειο άνοιγμα», ανέφερε το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), σημειώνοντας ότι «το ύψος των στηλών αυξάνεται ραγδαία».

Whoahhhhhh, damn! Kilauea 👀👀 She melted the other camera!! pic.twitter.com/6V60rfiBEf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 6, 2025

Το νέο επεισόδιο της συνεχιζόμενης έκρηξης, το 38ο κύμα λιωμένου πετρώματος και αερίων που αναβλύζει από τα βάθη της γης, ξεκίνησε στις 8:45 π.μ. τοπική ώρα (18:45 GMT), σύμφωνα με την USGS.

Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται διακοπτόμενα από την έναρξη της έκρηξης στις 23 Δεκεμβρίου 2024 και συνήθως διαρκεί «μία ημέρα ή και λιγότερο».

Όλες οι εκρηκτικές διεργασίες «παραμένουν περιορισμένες στον κρατήρα Χαλεμάουμα, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης», αναφέρει η Υπηρεσία, ενώ δεν αναμένονται επιπτώσεις σε τοπικά αεροδρόμια από αέρια ή τέφρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για υψηλά επίπεδα ηφαιστειακών αερίων, αλλά και για το φαινόμενο της λεγόμενης «τρίχας της Πελέ», λεπτά νήματα ηφαιστειακού γυαλιού που «συχνά παράγονται από πίδακες λάβας» και «μπορούν να μεταφερθούν πάνω από 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) από το σημείο της έκρηξης».

In case you ever wondered what it would be liked to be engulfed in a lava fountain… This video was recorded by the V3 camera, located on the south rim of Halema‘uma‘u crater at the summit of Kīlauea volcano on the Island of Hawai‘i. The camera, located in a hazardous closed… pic.twitter.com/7coXye39AK — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 6, 2025

Το Κιλαουέα παραμένει εξαιρετικά ενεργό από το 1983, παρουσιάζοντας συχνά εκρήξεις.

Είναι ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια των νησιών της Χαβάης, στα οποία περιλαμβάνεται και το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου.

Παρότι μικρότερο από το γειτονικό Μάουνα Λόα, το Κιλαουέα είναι πολύ πιο δραστήριο και αποτελεί εντυπωσιακό θέαμα για τους τουρίστες που το παρακολουθούν από ελικόπτερα.