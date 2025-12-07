newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαβάη: Εντυπωσιακοί πίδακες λάβας «καταπίνουν» κάμερα που κατέγραφε την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Κόσμος 07 Δεκεμβρίου 2025 | 14:50

Χαβάη: Εντυπωσιακοί πίδακες λάβας «καταπίνουν» κάμερα που κατέγραφε την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα

Το Κιλαουέα είναι ένα πολύ δραστήριο ηφαίστειο και αποτελεί εντυπωσιακό θέαμα για τους τουρίστες που το παρακολουθούν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Spotlight

Πίδακες λάβας καταγράφηκαν να εκτοξεύονται από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν Αμερικανοί ηφαιστειολόγοι, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της διαρκούς ηφαιστειακής δραστηριότητας σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου.

Απομακρυσμένη κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που η έκρηξή την έθεσε εκτός λειτουργίας, την ώρα που κατέγραφε το φαινόμενο.

«Συνεχείς πίδακες λάβας ύψους περίπου 15-30 μέτρων εκρήγνυνται αυτή τη στιγμή από το βόρειο άνοιγμα», ανέφερε το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), σημειώνοντας ότι «το ύψος των στηλών αυξάνεται ραγδαία».

Το νέο επεισόδιο της συνεχιζόμενης έκρηξης, το 38ο κύμα λιωμένου πετρώματος και αερίων που αναβλύζει από τα βάθη της γης, ξεκίνησε στις 8:45 π.μ. τοπική ώρα (18:45 GMT), σύμφωνα με την USGS.

Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται διακοπτόμενα από την έναρξη της έκρηξης στις 23 Δεκεμβρίου 2024 και συνήθως διαρκεί «μία ημέρα ή και λιγότερο».

Όλες οι εκρηκτικές διεργασίες «παραμένουν περιορισμένες στον κρατήρα Χαλεμάουμα, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης», αναφέρει η Υπηρεσία, ενώ δεν αναμένονται επιπτώσεις σε τοπικά αεροδρόμια από αέρια ή τέφρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για υψηλά επίπεδα ηφαιστειακών αερίων, αλλά και για το φαινόμενο της λεγόμενης «τρίχας της Πελέ», λεπτά νήματα ηφαιστειακού γυαλιού που «συχνά παράγονται από πίδακες λάβας» και «μπορούν να μεταφερθούν πάνω από 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) από το σημείο της έκρηξης».

Το Κιλαουέα παραμένει εξαιρετικά ενεργό από το 1983, παρουσιάζοντας συχνά εκρήξεις.

Είναι ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια των νησιών της Χαβάης, στα οποία περιλαμβάνεται και το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου.

Παρότι μικρότερο από το γειτονικό Μάουνα Λόα, το Κιλαουέα είναι πολύ πιο δραστήριο και αποτελεί εντυπωσιακό θέαμα για τους τουρίστες που το παρακολουθούν από ελικόπτερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία
1.750 νεκροί 07.12.25

Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία

Από τη Σουμάτρα έως τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες – Πώς συνδυασμός σπάνιων τροπικών καταιγίδων και κλιματικής κρίσης «έπνιξε» τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, φέρνοντας καταστροφή

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ – Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια
«Κοντεύουμε» 07.12.25

Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ - Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια

Μπορεί ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Κιθ Κέλογκ να παρουσιάστηκε αισιόδοξος για συμφωνία στην Ουκρανία, ωστόσο τα «αγκάθια» παραμένουν τα ίδια

Σύνταξη
Νετανιάχου: Δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – Η προειδοποίηση των μεσολαβητών
«Κρίσιμη στιγμή» 07.12.25

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο - Η προειδοποίηση των μεσολαβητών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποίηση από Αίγυπτο και Κατάρ

Σύνταξη
Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025
Οι πιο ελκυστικές πόλεις 07.12.25

Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025

Η «πιο όμορφη» πόλη του κόσμου, το Παρίσι, προσέλκυσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 18 εκατομμύρια επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διεθνές της κύρος και τη διαχρονική της γοητεία

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
Βρετανικό Μουσείο 07.12.25

«Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό» - Όσμπορν για Γλυπτά

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα - Γιατί αποφεύγει να μιλάει για «επιστροφή» και επιμένει στις «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές»

Σύνταξη
Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος – «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Οι πρώτες πληροφορίες 07.12.25

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση

Ομάδα στρατιωτικών εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από την εξουσία στο Μπενίν - Καθυσηχαστικές οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
Ινδία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο – Τουλάχιστον 25 νεκροί
Στην Γκόα 07.12.25

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην Ινδία - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα στην Ινδία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» – Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας
Χωρίς πρόοδο 07.12.25

Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» - Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»
Μαξιμαλισμός 07.12.25

«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»

Διχασμός στη Δύση, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ρωσίας, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών: εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει ήδη με τους δικούς του όρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία
1.750 νεκροί 07.12.25

Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία

Από τη Σουμάτρα έως τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες – Πώς συνδυασμός σπάνιων τροπικών καταιγίδων και κλιματικής κρίσης «έπνιξε» τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, φέρνοντας καταστροφή

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει
Ώρα για debate 07.12.25

Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Από τον Πίτερ Θιλ στη Μάργκαρετ Άτγουντ, η Λίστα Επιρροής (Influence List) των Financial Times μοιάζει να έχει κάτι για τον καθένα και αυτό είναι η υπεροχή και δύναμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», αναφέρει

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)
Μπάσκετ 07.12.25

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε τη ζωή του… δύσκολη, αλλά επικράτησε με 100-93 της ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και φουλάρει για Μπαρτσελόνα. Τρομερή εμφάνιση από τον Σίλβα που έβαλε 31 πόντους.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ – Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια
«Κοντεύουμε» 07.12.25

Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ - Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια

Μπορεί ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Κιθ Κέλογκ να παρουσιάστηκε αισιόδοξος για συμφωνία στην Ουκρανία, ωστόσο τα «αγκάθια» παραμένουν τα ίδια

Σύνταξη
Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε στο κλειστό για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ΖΑΟΝ – Άρης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νετανιάχου: Δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – Η προειδοποίηση των μεσολαβητών
«Κρίσιμη στιγμή» 07.12.25

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο - Η προειδοποίηση των μεσολαβητών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποίηση από Αίγυπτο και Κατάρ

Σύνταξη
«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025
Μenstrual equity 07.12.25

«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025

Οι άνισοι φόροι, η περιορισμένη πρόσβαση και οι αποσπασματικές πολιτικές δείχνουν πως η Ευρώπη δεν έχει πετύχει ακόμη πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση, ούτε το 2025.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;
NBA 07.12.25

Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;

Ο Γάλλος σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα παλεύει με τον χρόνο και τους τραυματισμούς, ενώ η «μαγική» προϋπόθεση των 65 αγώνων για τα ατομικά βραβεία απειλεί ξανά τη σεζόν του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό
Στο Νέο Ηράκλειο 07.12.25

Δεκαεξάχρονος έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό - Συνελήφθη σε κοντινή απόσταση

Ο ανήλικος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση στο Νέο Ηράκλειο και του πέρασαν χειροπέδες

Σύνταξη
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε πρωταθλητής και στο MLS οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί τους Βανκούβερ, με τον Αργεντινό σούπερ να μη χάνει την ευκαιρία να εκθειάσει τους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς

Σύνταξη
Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025
Οι πιο ελκυστικές πόλεις 07.12.25

Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025

Η «πιο όμορφη» πόλη του κόσμου, το Παρίσι, προσέλκυσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 18 εκατομμύρια επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διεθνές της κύρος και τη διαχρονική της γοητεία

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Ολυμπιακή Φλόγα 07.12.25

Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong, μία τεράστια προσωπικότητα του επιστημονικού και ιατρικού χώρου έτρεξε ως Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
«Απαιτείται θεσμικός διάλογος» 07.12.25

«Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» - Κικίλιας για τις προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα

Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας ασκεί κριτική στην ΕΕ για «λανθασμένες» πολιτικές - «Να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα» τονίζει

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Live χάρτης 07.12.25 Upd: 13:42

Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν - Οι Θεσσαλοί αποφάσισαν μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο