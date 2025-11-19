Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας – Τα βίντεο του νέφους τέφρας κόβουν την ανάσα

Το ηφαίστειο έχει δημιουργήσει σύννεφα τέφρας ύψους 5,6 χλμ. στον ουρανό, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας εξερράγη, προκαλώντας γρήγορες ροές πυροκλαστικών υλικών (ή αποθέσεις των στερεών ηφαιστειακών αναβλημάτων), ενώ η υπηρεσία ηφαιστειολογίας της χώρας αύξησε το επίπεδο συναγερμού του μεγαλύτερου βουνού της νήσου Ιάβα στην υψηλότερη κλίμακα.

Το ηφαίστειο εκτόξευσε σύννεφα τέφρας ύψους 5,6 χλμ. στον ουρανό, ανέφερε η υπηρεσία την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε απόσταση 2,5 χλμ. λόγω κινδύνου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου στις 4 μ.μ. (09:00 GMT), σύμφωνα με γραπτή αναφορά του Μουκντάς Σοφιάν, αξιωματικού του ινδονησιακού σταθμού παρακολούθησης ηφαιστείων.

«Οι ροές πυροκλαστικών υλικών συνεχίζονται, με την απόσταση εκροής να φτάνει τα επτά χιλιόμετρα από την κορυφή, και η έκρηξη συνεχιζόταν κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας αναφοράς», δήλωσε ο Σοφιάν.

Τι γνωρίζουμε για το Σεμέρου

Το όρος Σεμέρου, που βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ιάβας, είναι η υψηλότερη κορυφή της Ινδονησίας με ύψος 3.676 μέτρα και βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ένα σεισμικά ενεργό τόξο όπου οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Το Σεμέρου, επίσης γνωστό ως Μαχαμέρου, έχει εκραγεί πολλές φορές τα τελευταία 200 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου επεισοδίου το 2021 που σκότωσε 62 άτομα και έθαψε χωριά κάτω από καυτή τέφρα.

Η Ινδονησία φιλοξενεί σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, και η συχνή δραστηριότητα του Σεμέρου παρακολουθείται στενά λόγω των κινδύνων που ενέχει για τις γειτονικές κοινότητες, τις μεταφορικές οδούς και την αεροπορία.