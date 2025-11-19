newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας – Τα βίντεο του νέφους τέφρας κόβουν την ανάσα
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 19:09

Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας – Τα βίντεο του νέφους τέφρας κόβουν την ανάσα

Το ηφαίστειο έχει δημιουργήσει σύννεφα τέφρας ύψους 5,6 χλμ. στον ουρανό, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Το ηφαίστειο έχει δημιουργήσει σύννεφα τέφρας ύψους 5,6 χλμ. στον ουρανό, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας εξερράγη, προκαλώντας γρήγορες ροές πυροκλαστικών υλικών (ή αποθέσεις των στερεών ηφαιστειακών αναβλημάτων), ενώ η υπηρεσία ηφαιστειολογίας της χώρας αύξησε το επίπεδο συναγερμού του μεγαλύτερου βουνού της νήσου Ιάβα στην υψηλότερη κλίμακα.

Το ηφαίστειο εκτόξευσε σύννεφα τέφρας ύψους 5,6 χλμ. στον ουρανό, ανέφερε η υπηρεσία την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε απόσταση 2,5 χλμ. λόγω κινδύνου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου στις 4 μ.μ. (09:00 GMT), σύμφωνα με γραπτή αναφορά του Μουκντάς Σοφιάν, αξιωματικού του ινδονησιακού σταθμού παρακολούθησης ηφαιστείων.

«Οι ροές πυροκλαστικών υλικών συνεχίζονται, με την απόσταση εκροής να φτάνει τα επτά χιλιόμετρα από την κορυφή, και η έκρηξη συνεχιζόταν κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας αναφοράς», δήλωσε ο Σοφιάν.

Τι γνωρίζουμε για το Σεμέρου

Το όρος Σεμέρου, που βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ιάβας, είναι η υψηλότερη κορυφή της Ινδονησίας με ύψος 3.676 μέτρα και βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ένα σεισμικά ενεργό τόξο όπου οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Το Σεμέρου, επίσης γνωστό ως Μαχαμέρου, έχει εκραγεί πολλές φορές τα τελευταία 200 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου επεισοδίου το 2021 που σκότωσε 62 άτομα και έθαψε χωριά κάτω από καυτή τέφρα.

Η Ινδονησία φιλοξενεί σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, και η συχνή δραστηριότητα του Σεμέρου παρακολουθείται στενά λόγω των κινδύνων που ενέχει για τις γειτονικές κοινότητες, τις μεταφορικές οδούς και την αεροπορία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Στο 74,25% το ποσοστό της ΕΧΑΕ που συγκέντρωσε

Euronext: Στο 74,25% το ποσοστό της ΕΧΑΕ που συγκέντρωσε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
Φρίκη στο Τορόντο 19.11.25

Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Το μοιραίο βράδυ, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine»

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες
Βόρεια Μακεδονία 19.11.25

Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες

«Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν», ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας για την τραγωδία στο Κότσανη

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Τεράστια πρόκληση 19.11.25

Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση - Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
Φρίκη στο Τορόντο 19.11.25

Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Το μοιραίο βράδυ, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine»

Σύνταξη
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες
Βόρεια Μακεδονία 19.11.25

Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες

«Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν», ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας για την τραγωδία στο Κότσανη

Σύνταξη
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
On Field 19.11.25

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο