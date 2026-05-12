Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο και το γκρέμισε.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

Τη στιγμή του ατυχήματος μια κοπέλα ψώνιζε, όμως πρόλαβε κι απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή, πριν την παρασύρει το φορτηγό.

«Ήταν ένα πράγμα σαν να με μετακίνησε αργά και σταθερά και εγώ μέσα πάλευα με τα εμπορεύματα. Δεν έπαθα τίποτα ευτυχώς», είπε ο περιπτεράς λίγο μετά το περιστατικό.