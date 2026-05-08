Νεκρός εργάτης σε βιομηχανία στη Χαλκίδα – Καταπλακώθηκε από φορτηγό

Ένας εργάτης 59 ετών έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Παρασκευής σε βιομηχανική μονάδα στην περιοχή Πέι Δοκού Χαλκίδας, σε ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η τραγωδία συνέβη λίγο μετά τις 12:00, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο εργάτης φέρεται να εκτελούσε απαραίτητες επισκευές σε ένα φορτηγό όχημα εντός του εργοστασιακού προαυλίου. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, το βαρύ όχημα μετακινήθηκε απρόσμενα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του και την κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος για τον εργαζόμενο.

Στον χώρο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και κλιμάκιο της Τροχαίας για την καταγραφή των συνθηκών του συμβάντος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η βιομηχανική περιοχή Πέι Δοκού αποκλείστηκε σε συγκεκριμένο τμήμα της από την αστυνομία για τη διενέργεια της απαραίτητης προανάκρισης.

Οι αρχές επικεντρώνονται στο αν τηρήθηκαν στο ακέραιο τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στο βαρύ όχημα.

Ταυτόχρονα, αναμένεται η αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας, στελέχη της οποίας θα εξετάσουν τον εξοπλισμό και τους παράγοντες που οδήγησαν στην κίνηση του φορτηγού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να προσδιοριστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην απώλεια του εργαζομένου.