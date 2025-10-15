Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Για τρίτη φορά από τον Ιούλιο, το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι Λάκι στην Ινδονησία ξέσπασε εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 10 χιλιομέτρων, με τις αρχές να προειδοποιούν για κατολισθήσεις και ποτάμια λάσπης σε περίπτωση βροχής. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Το ηφαίστειο που βρίσκεται στο νησί Φλόρες εξερράγη τα ξημερώματα της Τετάρτης τοπική ώρα και ξανά λίγες ώρες αργότερα, ανέφερε η ινδονησιακή Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο επίπεδο, κάνοντας λόγο για «σημαντική αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας».

Η υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο «λαχάρ», καταστροφικές ροές λάσπης που προκαλούνται όταν η βροχή παρασύρει την ηφαιστειακή τέφρα.

Ο επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας Μουχάμαντ Γουαφίντ ζήτησε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 6-7 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο.

«Ο κόσμος που ζει γύρω από το ηφαίστειο θα πρέπει να είναι ενήμεροι για ενδεχόμενες ροές ηφαιστειακής λάσπης σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης» είπε.

Η κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο του αεροδρομίου Fransiskus Xaverius Seda, το οποίο βρίσκεται στο Μαουμέρε, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού είχε εγκαταλείψει την περιοχή μετά την τελευταία μεγάλη έκρηξη του Λεβοτόμπι, η οποία σκότωσε 10 άτομα και κατέστρεψε χιλιάδες σπίτια τον Νοέμβριο του 2024, ανέφερε η Αβελίνα Μανγκότα Χάλαν, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Το ηφαίστειο είχε εκραγεί επίσης τον Ιούλιο (κεντρική εικόνα), όταν προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων από το γειτονικό νησί του Μπαλί, αλλά και τον Αύγουστο.

Περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια υπάρχουν διάσπαρτα στην Ινδ0νησία, νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς, μια σεισμικά ενεργή ζώνη που περιβάλλει τον Ειρηνικό.