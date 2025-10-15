newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 11:29

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Για τρίτη φορά από τον Ιούλιο, το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι Λάκι στην Ινδονησία ξέσπασε εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 10 χιλιομέτρων, με τις αρχές να προειδοποιούν για κατολισθήσεις και ποτάμια λάσπης σε περίπτωση βροχής. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Το ηφαίστειο που βρίσκεται στο νησί Φλόρες εξερράγη τα ξημερώματα της Τετάρτης τοπική ώρα και ξανά λίγες ώρες αργότερα, ανέφερε η ινδονησιακή Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο επίπεδο, κάνοντας λόγο για «σημαντική αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας».

Η υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο «λαχάρ», καταστροφικές ροές λάσπης που προκαλούνται όταν η βροχή παρασύρει την ηφαιστειακή τέφρα.

YouTube thumbnail

Ο επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας Μουχάμαντ Γουαφίντ ζήτησε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 6-7 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο.

«Ο κόσμος που ζει γύρω από το ηφαίστειο θα πρέπει να είναι ενήμεροι για ενδεχόμενες ροές ηφαιστειακής λάσπης σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης» είπε.

Η κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο του αεροδρομίου Fransiskus Xaverius Seda, το οποίο βρίσκεται στο Μαουμέρε, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού είχε εγκαταλείψει την περιοχή μετά την τελευταία μεγάλη έκρηξη του Λεβοτόμπι, η οποία σκότωσε 10 άτομα και κατέστρεψε χιλιάδες σπίτια τον Νοέμβριο του 2024, ανέφερε η Αβελίνα Μανγκότα Χάλαν, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Το ηφαίστειο είχε εκραγεί επίσης τον Ιούλιο (κεντρική εικόνα), όταν προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων από το γειτονικό νησί του Μπαλί, αλλά και τον Αύγουστο.

Περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια υπάρχουν διάσπαρτα στην Ινδ0νησία, νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς, μια σεισμικά ενεργή ζώνη που περιβάλλει τον Ειρηνικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους
Ώρα μηδέν 13.10.25

Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των Windows, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Σε εξέλιξη 15.10.25

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο