Αντικαταστάτης του Μουρίνιο ο Μάρκο Σίλβα: «Συμφώνησε με τη Μπενφίκα» (pic)
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα.
Σε προφορική συμφωνία με τη Μπενφίκα έχει έρθει ο Μάρκο Σίλβα, ώστε να αντικαταστήσει στον πάγκο της τον Ζοζέ Μουρίνιο που επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο γνωστός ρεπόρτερ, Σάσα Ταβολιέρι, ο προπονητής της Φούλαμ και πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό πριν μια δεκαετία (2015-16), τα έχει βρει σε όλα με τους «Αετούς» και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα το deal.
Την ερχόμενη Κυριακή πια, ο Σίλβα θα κάτσει στον πάγκο της Φούλαμ για τελευταία φορά, στο ματς με τη Νιούκαστλ, στο φινάλε της Premier League. Θα αποχωρήσει μετά από πέντε χρόνια και το 2021, έχοντας κατά γενική ομολογία πετυχημένη παρουσία. Πλέον, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και το πορτογαλικό πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια.
Το σχετικό ρεπορτάζ για τον Μάρκο Σίλβα και τη Μπενφίκα
🚨 BREAKING
🦅 🔴 Marco Silva is set to become the new head coach of SL Benfica!
⚪️ The Portuguese club has reached an agreement with the Fulham FC manager, who had prioritized a return to his home country.
💬 Official announcement is expected in the coming days. #transfers pic.twitter.com/7Ud9hJ96kx
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 21, 2026
Η τελευταία φορά που δούλεψε στην Primeira Liga τη σεζόν 2014-15 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά από μια τριετία στην Εστορίλ (2011-2014). Μετά τη χρονιά στη Σπόρτινγκ, ανέλαβε τον Ολυμπιακό και τη σεζόν 2015-16 κατέκτησε τη Super League, εξασφαλίζοντας τον τίτλο 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Από το 2017 δουλεύει στην Αγγλία, σε Χαλ, Γουότφορντ, Έβερτον και Φούλαμ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Μάρκο Σίλβα και Ζοζέ Μουρίνιο συνδέονται με φιλική σχέση, ενώ ο όπως όλα δείχνουν διάδοχός του στη Μπενφίκα, έχει δηλώσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του ότι ο «Μου» είναι το ίνδαλμά του και μια πηγή έμπνευσης που άνοιξε το δρόμο για όλους τους Πορτογάλους προπονητές στην Ευρώπη.
