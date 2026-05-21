«Οθέλλος»: Ματαιώνεται η καλοκαιρινή περιοδεία με τους Μπέζο, Δαδακαρίδη, Σαράντη, Γουλιώτη
Η ανακοίνωση της ματαίωσης της καλοκαιρινής περιοδείας.
- Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία
- Δύο παιδιά 3 και 5 ετών από τη Γαλλία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία - «Ήταν φοβισμένα»
- Πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό ΑΠΕ
- Οι τιμές στο κακάο καταρρέουν και η πραγματική σοκολάτα… επιστρέφει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την Πέμπτη 21 Μαϊου, η εταιρία παραγωγής της παράστασης εξέδωσε ανακοίνωση.
Το εμβληματικό έργο «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, την Στεφανία Γουλιώτη, την Ιωάννα Δεμερτζίδου είχε προγραμματιστεί να περιοδεύσει το καλοκαίρι του 2026 σε όλη την Ελλάδα.
Η ανακοίνωση
«Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου «Οθέλλος», ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της.
Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν κοινής συνεννόησης και σε κλίμα απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.
Η Εταιρεία Παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας – με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες – δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.
Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, από την πρώτη κιόλας στιγμή καθώς και τους φορείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους . Παραγωγή και συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.
Η Εταιρεία Παραγωγής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κατόχους εισιτηρίων για την επιστροφή των χρημάτων τους.»
- ΑΕΚ: Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ με κλείσιμο θυρών
- «The Man I Love» – Αγάπη, πόθος, θνητότητα στη Νέα Υόρκη των 80s
- Φάμελλος: Σχεδιασμένες στο Μαξίμου οι πρακτικές παρακράτους και μαφίας
- Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
- Γαλλία: «Παρόν και μέλλον της Δυτικής Σαχάρας διαγράφονται εντός μαροκινής κυριαρχίας»
- Καταγγελία και από την Ελλάδα για τις διαφημίσεις απατεώνων σε Meta, TikTok και Google
- Πορτογαλία: Δύο παιδιά 3 και 5 ετών από τη Γαλλία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο – «Ήταν φοβισμένα»
- Διαιτησία: Η πίεση στους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο, Τζήλο για το VAR
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις